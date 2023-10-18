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|В Кыргызстане Федерацию козлодранья (кок-бору) возглавил Рамис Жунусалиев
16:03 19.10.2023
Рамис Жунусалиев стал президентом Федерации кок бору
"Sport АКИpress" - Рамис Жунусалиев стал президентом Федерации кок бору. Об этом стало известно 17 октября на заседании.
Ранее президентом был Талас Бегалиев.
В планах Жунусалиева: модернизировать правила, создать дополнительные лиги, вести работу с международной ассоциацией по кок-бору и найти источники дохода.