 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.10.2023
16:31  Что написано на эмблеме отрядов "Эль-Кудс", - П.Густерин
16:30  Путин и Си перешли к "боевому слаживанию": время сигналов прошло - начинается атака
16:28  Агрорынок ЕАЭС: тактика и стратегия развития
16:26  В боях погиб знаменитый соратник Стрелкова "Казак Бабай"
16:25  Выходят в коридор: какими будут отношения Баку и Еревана после Карабаха
16:23  Кому принадлежат кофейни и рестораны в Бишкеке (список владельцев и учредителей)
16:03  В Кыргызстане Федерацию козлодранья (кок-бору) возглавил Рамис Жунусалиев

16:02  Первым заместителем главы Антикоррупционного агентства Узбекистана назначен Дилшод Рахимов
16:00  В Узбекистане создана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса
15:57  В КырПарламенте чуть не подрались депутаты Толонов и Бакасов. Видео
15:53  Путин придержал сюрприз по газовому развороту на Восток до переговоров в Бишкеке
15:46  Россия и Китай договорились о крупнейшей поставке зерновых
15:44  Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза, - Г.Мирзаян
15:38  Готовится "израиль" для Европы, - Е.Пустовойтова
14:25  Право на оружие: ограничения ООН в отношении Ирана утратили силу
14:21  Отношения России и Китая выходят на новый уровень, - Нельсон де Са
14:20  Крах американского проекта "Большой Центральной Азии"? Перехват инициативы в интересах региона?
14:16  Аль-Ахли: чудовищное преступление сионистов
14:13  Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке, - Илья Абрамов
14:09  Сайгаки, как вектор распространения болезней по казахской степи, - профессор Гайса Абсатиров
14:06  Washington Post: США сдерживают развитие Глобального Юга. Китай предложил выход
13:10  США становятся сырьевой державой. В сфере высоких технологий конкурировать все сложнее, - Анастасия Башкатова
13:01  Казахстан запретил экспорт в РФ 106 видов товаров из-за западных санкций
12:49  Иран готовится продавать свои ракеты. Главные достоинства: мощность, дальность, дешевизна
09:40  КазЭнергетику теперь будет хуачить китайская Huadian
09:36  Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры... РосСМИ пышут оптимизмом... ну-ну
09:16  В Казахстане утвердили "Концепцию развития языковой политики на предстоящие 6 лет"
08:39  Хаос войны и терроризма больше не остановить! Как безумные элиты пожинают плоды своих "трудов" на БлВостоке, - Зоран Метер
08:36  Это же геноцид! Как жертва превращается в палача, - Андрей Соколов
07:49  Щупальца "американского осьминога" в Венгрии (II) Кто и как плетет агентурные сети? - В.Прохватилов
02:42  Руки на поясе. Чем Владимир Путин занимался в Китае (репортаж А.Колесникова)
02:12  Израильский план по "этнической зачистке" Газы наталкивается на неодолимые препятствия, - Д.Минин
01:48  Экстренные без мер. Запад продолжает поиск общего подхода к войне Израиля и "Хамаса"
01:47  Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
01:15  Китайский военный интерес к Таджикистану растет, - В.Панфилова
00:47  Более 530 студентов Сингапурского института в Ташкенте остались на второй год. Вуз назвал причины
00:42  Война Газы. Блицкриг никому не нужен..., - А.Школьников
00:28  Путин в Пекине продолжает рассказывать...между "Кинжалами" и блинами
00:25  США заподозрили Китай в намерении "прикрыть" Россию, - Владимир Скосырев
00:18  КазПремьеры и их замы. Часть 3, - Данияр Ашимбаев
00:17  Катар пытается занять газовое место России в Европе, - Данила Моисеев
00:16  В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе
Среда, 18.10.2023
18:06  Импичмент президента Грузии не состоялся (не хватило 14 голосов): Зурабишвили остается на своем посту
18:01  У казахской сельской фейк-политпартии "Ауыл" новый лидер - Серик Егизбаев
15:40  Пока Путин жует пекинскую утку. УкрАрмия форсировала Днепр и закрепляется на плацдармах
15:14  Президент Жапаров предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо
15:12  Бишкек. Уволены 50 сотрудников Кыртаможни за связь с Кольбаевым и Матраимовым
13:46  Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
13:41  Мир ожидает нефтяной шок XXI века - возможны ли 500 долларов за баррель? - Хироси Охара
13:00  Секта транссексуалов добралась до России неожиданным образом
10:15  Владимир Можегов: "Государство-цивилизация" – естественное состояние для России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Кыргызстане Федерацию козлодранья (кок-бору) возглавил Рамис ЖунусалиевВ Кыргызстане Федерацию козлодранья (кок-бору) возглавил Рамис Жунусалиев
16:03 19.10.2023

Рамис Жунусалиев стал президентом Федерации кок бору

"Sport АКИpress" - Рамис Жунусалиев стал президентом Федерации кок бору. Об этом стало известно 17 октября на заседании.

Ранее президентом был Талас Бегалиев.

В планах Жунусалиева: модернизировать правила, создать дополнительные лиги, вести работу с международной ассоциацией по кок-бору и найти источники дохода.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697720580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс в первом чтении
- Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом: подписано соглашение с иностранным инвестором
- Казахстан первым в Центральной Азии начнет проводить протонную терапию для онкобольных
- Провести налоговую амнистию и ввести мораторий на признание сделок недействительными
- Премьеры и их замы. Часть 3.
- Кадровые перестановки
- Современное мракобесие
- В центральном офисе Демпартии "Ак жол" состоялось обсуждение проблем признания сделок недействительными
- Демпартия "Ак жол" просит правительство обязать акиматы понизить розничный налог до 2%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  