 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.10.2023
16:31  Что написано на эмблеме отрядов "Эль-Кудс", - П.Густерин
16:30  Путин и Си перешли к "боевому слаживанию": время сигналов прошло - начинается атака
16:28  Агрорынок ЕАЭС: тактика и стратегия развития
16:26  В боях погиб знаменитый соратник Стрелкова "Казак Бабай"
16:25  Выходят в коридор: какими будут отношения Баку и Еревана после Карабаха
16:23  Кому принадлежат кофейни и рестораны в Бишкеке (список владельцев и учредителей)
16:03  В Кыргызстане Федерацию козлодранья (кок-бору) возглавил Рамис Жунусалиев

16:02  Первым заместителем главы Антикоррупционного агентства Узбекистана назначен Дилшод Рахимов
16:00  В Узбекистане создана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса
15:57  В КырПарламенте чуть не подрались депутаты Толонов и Бакасов. Видео
15:53  Путин придержал сюрприз по газовому развороту на Восток до переговоров в Бишкеке
15:46  Россия и Китай договорились о крупнейшей поставке зерновых
15:44  Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза, - Г.Мирзаян
15:38  Готовится "израиль" для Европы, - Е.Пустовойтова
14:25  Право на оружие: ограничения ООН в отношении Ирана утратили силу
14:21  Отношения России и Китая выходят на новый уровень, - Нельсон де Са
14:20  Крах американского проекта "Большой Центральной Азии"? Перехват инициативы в интересах региона?
14:16  Аль-Ахли: чудовищное преступление сионистов
14:13  Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке, - Илья Абрамов
14:09  Сайгаки, как вектор распространения болезней по казахской степи, - профессор Гайса Абсатиров
14:06  Washington Post: США сдерживают развитие Глобального Юга. Китай предложил выход
13:10  США становятся сырьевой державой. В сфере высоких технологий конкурировать все сложнее, - Анастасия Башкатова
13:01  Казахстан запретил экспорт в РФ 106 видов товаров из-за западных санкций
12:49  Иран готовится продавать свои ракеты. Главные достоинства: мощность, дальность, дешевизна
09:40  КазЭнергетику теперь будет хуачить китайская Huadian
09:36  Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры... РосСМИ пышут оптимизмом... ну-ну
09:16  В Казахстане утвердили "Концепцию развития языковой политики на предстоящие 6 лет"
08:39  Хаос войны и терроризма больше не остановить! Как безумные элиты пожинают плоды своих "трудов" на БлВостоке, - Зоран Метер
08:36  Это же геноцид! Как жертва превращается в палача, - Андрей Соколов
07:49  Щупальца "американского осьминога" в Венгрии (II) Кто и как плетет агентурные сети? - В.Прохватилов
02:42  Руки на поясе. Чем Владимир Путин занимался в Китае (репортаж А.Колесникова)
02:12  Израильский план по "этнической зачистке" Газы наталкивается на неодолимые препятствия, - Д.Минин
01:48  Экстренные без мер. Запад продолжает поиск общего подхода к войне Израиля и "Хамаса"
01:47  Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
01:15  Китайский военный интерес к Таджикистану растет, - В.Панфилова
00:47  Более 530 студентов Сингапурского института в Ташкенте остались на второй год. Вуз назвал причины
00:42  Война Газы. Блицкриг никому не нужен..., - А.Школьников
00:28  Путин в Пекине продолжает рассказывать...между "Кинжалами" и блинами
00:25  США заподозрили Китай в намерении "прикрыть" Россию, - Владимир Скосырев
00:18  КазПремьеры и их замы. Часть 3, - Данияр Ашимбаев
00:17  Катар пытается занять газовое место России в Европе, - Данила Моисеев
00:16  В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе
Среда, 18.10.2023
18:06  Импичмент президента Грузии не состоялся (не хватило 14 голосов): Зурабишвили остается на своем посту
18:01  У казахской сельской фейк-политпартии "Ауыл" новый лидер - Серик Егизбаев
15:40  Пока Путин жует пекинскую утку. УкрАрмия форсировала Днепр и закрепляется на плацдармах
15:14  Президент Жапаров предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо
15:12  Бишкек. Уволены 50 сотрудников Кыртаможни за связь с Кольбаевым и Матраимовым
13:46  Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
13:41  Мир ожидает нефтяной шок XXI века - возможны ли 500 долларов за баррель? - Хироси Охара
13:00  Секта транссексуалов добралась до России неожиданным образом
10:15  Владимир Можегов: "Государство-цивилизация" – естественное состояние для России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кому принадлежат кофейни и рестораны в Бишкеке (список владельцев и учредителей)
16:23 19.10.2023

С каждым годом в Бишкеке увеличивается число новых кофеен и ресторанов, что указывает на спрос на услуги заведений общепита.

Деловое издание Tazabek подготовило обзор, в котором представлена информация о руководителях и учредителях 30 ресторанов и 30 кофеен Бишкека.

Среди владельцев заведений числятся дочь Камчы Кольбаева, дочь депутата ЖК Эльмурзы Сатыбалдиева, бывшая жена почетного генерального консула Венгрии Генриха Баляна, владелец сети заведений Navat, Capito, Skyberry, сын экс-президента КР Розы Отунбаевой и другие.

Выборка из кофеен и ресторанов была определена исходя из их популярности и того, что они открылись недавно.

Многие из этих заведений зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и не являются обществами с ограниченной ответственностью (ОсОО), поэтому найти учредителей не представляется возможным.

Динамичный рост количества заведений общепита подтверждают данные Национального статистического комитета КР.

Как следует из последних данных обзора Нацстаткома, объем услуг, предоставленных ресторанами, мобильными точками и барами в Кыргызстане в 2023 году с января по сентябрь составил 19 млрд сомов, увеличившись почти на 31% по сравнению с прошлым годом.

Объемы услуг предприятий питания заметно увеличились после пандемийного кризиса в 2020 году. По последним данным Нацстаткома, в 2022 году объем услуг предприятий питания составил почти 26 млрд сомов, увеличившись на 33% по сравнению с 2021 годом. Отдельной статистики по Бишкеку у Нацстаткома нет.

Директор Ассоциации ведущих рестораторов и отельеров в Кыргызстане Евгений Тян рассказал Tazabek об основных тенденциях на рынке ресторанного и кофейного бизнеса в Бишкеке.

Тенденции на рынке

По словам Евгения Тяна, за последние 2 года тенденции на рынке ресторанного бизнеса изменились несильно. Однако, две основные для Кыргызстана он выделил - бистро (кафе быстрого и недорогого питания) и тойкана (банкетные залы).

"Две эти тенденции были всегда, так как заведения такого типа чаще всего открываются без последующего закрытия. В то же время рестораны и кафе находятся в более рискованном положении: стоит вопрос о том, выживут или нет", - сказал Евгений.

Какие заведения привлекают к себе больше посетителей?

Как объяснил Евгений Тян, наибольший успех имеют те заведения, которые придерживаются всем стандартам ресторанного дела (обслуживание, качество еды и клиентоориентированность).

Проблемы заведений

Евгений Тян уверенно утверждает, что основной актуальной проблемой в заведениях является качество работы персонала.

"Персонал - проблема номер один. Как мы можем заметить, основными работниками в заведениях являются молодые студенты и ребята, которые приходят после занятий в школе. Они не справляются с работой. К примеру, берут официанта, и порой просто плакать хочется от качества их обслуживания. Это очень жестко сказывается на репутации того или иного заведения", - рассказал Евгений.

Он также подчеркнул, что за последние 5-8 лет качество работы персонала в кафе и ресторанах становится все хуже.

Как дорогие рестораны держатся на плаву

Как объяснил Евгений Тян, все зависит от желания самого владельца "дорогого" ресторана. Если ресторан соответствует своей ценовой политике, путем повышения сервиса, качественной продукции и так далее.

"Однако по опыту знаю, что, если цены в заведении слишком высокие, то оно недолго просуществует. Так как платежеспособных посетителей не так много, и они не так часто ходят в одно и то же заведение. Поэтому у дорогого ресторана шансов может быть меньше, даже чем у столовой" , - поделился Евгений.

Много ли открывается кофеен в городе?

Тян рассказал, что за последние 2-3 года количество кофеен по городу выросло примерно на 10%. Основная часть из них - это "кофейные комки", а не полноценные кофейни.

Согласно данным "2ГИС", количество кофеен по Бишкеку составляет 212 единиц. Ресторанов - 163 единиц.

Подробнее о владельцах кофеен и ресторанов могут узнать подписчики Tazabek.

В закрытой части материала на основе открытых данных представлены 2 таблицы с заведениями (рестораны и кофейни) с указанием их владельцев и адреса.

Полная версия новости по подписке
Подробнее: www.tazabek.kg/news:2004014?f=cp

Источник - Tazabek
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697721780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс в первом чтении
- Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом: подписано соглашение с иностранным инвестором
- Казахстан первым в Центральной Азии начнет проводить протонную терапию для онкобольных
- Провести налоговую амнистию и ввести мораторий на признание сделок недействительными
- Премьеры и их замы. Часть 3.
- Кадровые перестановки
- Современное мракобесие
- В центральном офисе Демпартии "Ак жол" состоялось обсуждение проблем признания сделок недействительными
- Демпартия "Ак жол" просит правительство обязать акиматы понизить розничный налог до 2%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  