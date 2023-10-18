В боях погиб знаменитый соратник Стрелкова "Казак Бабай"

16:26 19.10.2023

Российский военкор Егор Гузенко сообщил в своем Телеграм-канале "Тринадцатый" о гибели Александра Можаева, знаменитого донецкого ополченца и соратника Игоря Стрелкова, более известного как "Казак Бабай".



