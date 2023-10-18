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|В боях погиб знаменитый соратник Стрелкова "Казак Бабай"
16:26 19.10.2023
Российский военкор Егор Гузенко сообщил в своем Телеграм-канале "Тринадцатый" о гибели Александра Можаева, знаменитого донецкого ополченца и соратника Игоря Стрелкова, более известного как "Казак Бабай".
По данным Гузенко, Можаев погиб накануне вечером на запорожском направлении. Об обстоятельствах гибели ополченца военкор не сообщил.
Из открытых источников известно, что 46-летний Можаев с 1995 по 1997 годы проходил службу в подразделении ПВО, также он вступил в казачье войско. В 2014 году Можаев приехал из Краснодарского края сначала в Крым, а затем отправился на Донбасс.
"Казак Бабай" был героем многочисленных репортажей. Его часто снимали из-за его колоритной внешности.
Эмма Грибова