Агрорынок ЕАЭС: тактика и стратегия развития

16:28 19.10.2023

О создании агропромышленного рынка ЕАЭС говорили еще на заре создания экономического союза. К 2023 году первые этапы пройдены, а страны-участницы подтвердили свою заинтересованность в создании общего рынка. Сейчас перед участниками экономического союза стоят пять основных задач - некоторые из них носят тактический характер, а некоторые отвечают стратегическим целям. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



Агропромышленный комплекс играет существенную роль в экономиках стран Евразийского экономического союза, поскольку обеспечивает занятость значительной части населения. Общая активность стран - участниц ЕАЭС по выстраиванию скоординированной политики в агросекторе достаточно высока:



· В 2015 году был сформирован Консультативный комитет по агропромышленному комплексу;



· В 2018 году - Совет по агропромышленной политике;



· В 2020 году разработана Карта развития агроиндустрии ЕАЭС, включавшая в себя наиболее значимые для ЕАЭС проекты стоимостью более $10 млн.



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В рамках профильного совета ЕАЭС разработан единый реестр сельскохозяйственных растений с разбивкой по почвенно-климатическим зонам. Использование этого реестра будет способствовать введению в оборот новых высокопродуктивных сортов.



Также подготовлен перечень перспективных научных разработок, которые представляют общий интерес для стран - участниц ЕАЭС. Он включил в себя все направления развития АПК: от растениеводства до аквакультуры.



Ключевая проблема развития агросектора у всех участников ЕАЭС одна - зависимость от импорта семян, агрохимии, пищевых биодобавок из развитых стран.



Каких-либо существенных инициатив по формированию общего рынка агропродукции страны пока не предпринимали. Проблема связана с тем, что в основных параметрах агропром всех стран-участниц совпадает. И страны вынуждены конкурировать друг с другом на основных экспортных рынках. Особенно это заметно на рынке зерна, где Россия и Казахстан ориентированы примерно на одних и тех же потребителей.



При этом в качестве одной из важнейших задач ЕАЭС заявлена минимизация конкуренции компаний на внешних рынках, что предполагает формирование своеобразных картелей по разделу рынков сбыта. Особенно по товарам, в отношении которых фиксируется перепроизводство на внутренних рынках стран-участниц. Это в первую очередь зерно, сахар, молочная продукция.



В силу высокой конкуренции возникает и проблема доступа на внутренние рынки: так, в частности, казахстанской сельхозпродукции достаточно проблематично выйти на российский или белорусский рынки. Каждая из стран-участниц рассматривает агропром как сегмент национальной продовольственной безопасности и стремится в той или иной степени регулировать цены на рынках продовольствия.



Таким образом, главная задача при формировании общего рынка сельхозпродукции стран ЕАЭС - снятие барьеров в виде санитарных требований к агропроизводителям. Необходимо приведение фитосанитарных норм ЕАЭС к общему знаменателю.



Пока же различия в санитарных требованиях воспринимаются как элементы нерыночной конкуренции за контроль над рынками сбыта.



Второе важное направление в развитии общего рынка - повышение аграрной специализации стран. Вполне очевидно, что Армения или Киргизия в большей степени могли бы быть ориентированы на производство овощей и фруктов для более северных рынков России и Белоруссии. А обеспечение зерном и мукой этих стран могли бы взять на себя Россия и Казахстан.



Однако сейчас подобная моноспециализация негативно воспринимается - считается, что в кризисной ситуации это может нанести ущерб продовольственной безопасности стран.



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Третье направление работы - в Киргизии наблюдается дефицит земель сельхозназначения при избытке рабочей силы на селе. В России наоборот - значительная часть земельного фонда заброшена еще с 90-х годов. Ранее уже озвучивалась идея возможности аренды земель сельхозназначения. Но в силу внутриполитических причин от нее отказались.



Смягчить внутриполитические риски могло бы создание совместных сельхозпредприятий, в рамках которых российская сторона предоставляла бы заброшенные и неиспользуемые сельхозземли, а Киргизия - сезонную рабочую силу.



Для расширения сельхозэкспорта стран ЕАЭС важен Китай. Он способен поглотить практически неограниченный объем сельхозпродукции. Не менее важны страны Ближнего и Среднего Востока - как в силу короткого транспортного плеча, так и в силу высоких темпов роста населения, формирующих растущий спрос практически на все виды сельхозпродукции.



Поэтому четвертое направление работы - выход на рынки крупных внешних игроков, таких как Китай, Иран, Турция.



Требования к санитарным нормам в различных странах отличаются. А потому ЕАЭС мог бы выступать общим координатором фитосанитарных инспекций для допуска на внешние рынки. Тем более что такие крупные потребители, как Китай, нуждаются сразу в больших объемах поставок. А потому и масштаб проверок агропроизводителей будет большим.



Перспективна кооперация в сфере сельскохозяйственного машиностроения, а также оборудования для переработки сельхозпродукции. Новый тренд - широкое применение беспилотников в сельском хозяйстве, являющихся дешевой заменой прежней сельскохозяйственной малой авиации. Такие наработки уже есть в России, Белоруссии и Казахстане.



Еще одно перспективное направление совместной работы, пятое в данном контексте - борьба с фальсификатом продовольственных товаров.



Фальсификат заведомо дешевле качественных натуральных продуктов, а потому вытесняет последние из розничных сетей. В результате страдает конечный потребитель, поскольку торговым сетям подчас невыгодно размещать у себя более качественную продукцию. Необходима совместная работа по маркировке низкокачественной продукции.



Таким образом, несмотря на уже предпринятые шаги в секторе агроиндустрии, возможности кооперации в сфере АПК странами Евразийского союза полностью не используются. В результате темпы выхода на внешние рынки остаются низкими, агробизнес теряет потенциальную прибыль.