Путин и Си перешли к "боевому слаживанию": время сигналов прошло - начинается атака

16:30 19.10.2023 Россия и Китай приступили к "боевому слаживанию". В США готовятся к возможным одновременным конфликтам и с Пекином, и с Москвой. Об этом и другом поговорим с нашим экспертом Юрием Тавровским.



Комиссия при Конгрессе, занимающаяся вопросами американской стратегической инициативы, опубликовала аналитический доклад на тему российско-китайской угрозы. По мнению авторов, Вашингтону следует быть готовым к возможному конфликту с Россией и с Китаем. Причем одновременно. В связи с этим "цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений", считают они.



Также отмечается, что размеры и состав ядерных сил США должны учитывать возможность объединенных действий со стороны России и Китая. При этом стратегия США не должна больше рассматривать ядерные силы Китая как угрозу "меньшего масштаба". Авторы документа предлагают рассмотреть вопрос о развертывании или базировании ядерных сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Прошлой осенью Пентагон опубликовал Стратегию национальной обороны, где главной угрозой безопасности США была названа растущая военная и экономическая мощь Китая. Россию в этой стратегии назвали одной из актуальных угроз.



Москва между тем высказала намерение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.



Еще одной новостью, которая сейчас горячо обсуждается на всех площадках, стал двухдневный визит президента Владимира Путина в Китай, где уже состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.



О прогнозах в свете всего сказанного выше ведущий "Первого русского" Юрий Пронько поговорил с руководителем экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрием Тавровским в программе "Царьград. Главное".



Cекрет китайского чуда



Юрий Пронько: Юрий, еще 30 лет назад, если не больше, стартовые позиции нашей с вами страны были лучше, чем у китайцев. А теперь Китай - это экономика № 1. Хоть и некоторые расчеты говорят, что № 2, но я считаю, что это экономика № 1. Это всемирная фабрика, которая выпускает в буквальном смысле все. В том числе и для американцев. И качество этой экономики становится все выше и выше. И все больше места занимают отрасли с высокой добавленной стоимостью. А мы как-то не очень. На ваш взгляд, в чем секрет Поднебесной?



Юрий Тавровский: Секрет Поднебесной называется "социализм с китайской спецификой". Это модель развития, которая комбинирует плановую социалистическую и рыночную капиталистическую экономику. Все это происходит под контролем стабильной политической партии, не зависящей ни от выборов, ни от настроений. Она регулирует отношения между этими двумя экономиками с соблюдением национальных интересов.



Эта система зародилась около 40 лет назад. Ее автором считается Дэн Сяопин, китайский государственный деятель. Он внедрял ее шаг за шагом. Эта модель "социализма с китайской спецификой" стала "вечным двигателем" для Китая. Она помогает КНР справляться с последствиями пандемии ковида, санкциями США, технологическими и торговыми санкциями. И задает серьезный темп китайцам на пути к достижению общенациональной цели - великому возрождению китайской нации. Это должно наступить в 2049 году, к столетию республики.



- У них даже год определен? Я правильно вас услышал?



- Абсолютно. Китайцы всегда любят определять. И это не воздушные замки, это великое возрождение! Это стратегия, которая разбита на этапы. И на каждом этапе предстоит отчет. Первый этап прошел в 2021 году. Все поставленные цели были выполнены. Это удвоение доходов населения, удвоение ВВП, ликвидация бедности.



Людей, живущих ниже уровня бедности, в Китае больше нет. У нас, если вы помните, 11% населения живет ниже уровня бедности. В Китае эта проблема решена. Это единственная страна в мире, где этого нет.



- Но подождите! При этом у них есть очень серьезный "пузырь" на рынке недвижимости и безработица среди молодого поколения. И есть решение власти о сокрытии некоторых данных официальной статистики. Вообще, к статистике из Поднебесной и до этого были большие вопросы, а сейчас ситуация усугубилась. Как вы это воспринимаете?



- Я считаю, что такое может быть, это их специфика. Такое развитие, которое происходит в Китае, немыслимо без ошибок и каких-то пробелов. Это абсолютно естественно. Дай Бог, как говорится в том анекдоте: "Мне бы профессор, ваши проблемы…".



Несмотря на очевидные недостатки, Китай идет вперед. В этом году у них будет около 5% с лишним прироста ВВП. Другие страны, где нет таких проблем, как в Китае, где нет безработной молодежи и девелоперов, наживающихся на строительстве никому не нужного пустого жилья, могут об этом только мечтать.



Это недостатки либо социалистической компоненты, либо капиталистической компоненты "китайского чуда". Компартия борется с этим. У них действительно много пустого жилья. Эта и другие экономические проблемы будут обсуждаться на очередном Пленуме ЦК Компартии в Пекине. И этот "вечный двигатель" - "социализм с китайской спецификой" - работает и будет работать.



А мы между тем продолжаем терять время... У нас на вооружении только западная модель - буржуазно-либеральная. Которая сыплется на глазах и перестает функционировать как следует. Нет сил для каких-то коренных изменений. При этом продолжают спорить о том, как бы нам не попасть под влияние Китая. Какой-то комплекс неполноценности!..



Когда мы 30 лет лежали под американцами и делали все, что нам приказывали в рамках "вашингтонского консенсуса", я не слышал голосов о том, что как же так? Мы ведь под американцами лежим! А как только стали налаживать отношения с китайцами за счет отношений с Западом - сразу люди говорят: ой-ой-ой, что делают китайцы!



Путин и Си сверяют часы



- Юрий, на ваш взгляд, с чем связана эта китаефобия?



- Ксенофобия, как ее еще называют. Вы знаете, конечно, в этом есть элемент заказухи...



- Есть заказуха, на ваш взгляд?



- Безусловно! Наши СМИ по-прежнему контролирует Запад. На всех программах, кроме вашей, естественно, сидят люди-американисты. Они привыкли читать американскую мантру. Им трудно перестроиться даже в информационном смысле.



Они не знают китайских реалий и до сих пор не могут правильно произнести "Си Цзиньпин". Они говорят: "Сицзиньпинь". Они плавают, когда заходит речь о проблемах Китая. Редакторы передач не имеют представления о том, что такое Китай и какие у него проблемы. Они все - и ведущие, и редакторы - кормятся со столов New York Times, CNN и других СМИ, которые работают на Запад.



То же самое - наше экспертное сообщество. До недавнего времени они в значительной степени напрямую кормились через Фонд Карнеги и другие организации. Соответственно, выполняли социальный заказ.



Я считаю, что за год нашей СВО мы доказали, что способны на мобилизацию и рывок. Что мы способны преодолеть те проблемы, которые накопились. Для этого нужна политическая воля, которая в результате встреч Путина и Си Цзиньпина будет только усиливаться. Они, безусловно, сверят часы и договорятся о новых шагах в направлении того, что я называю "боевое слаживание".



За 10 лет правления Си Цзиньпина у нас сложилось стратегическое партнерство новой эпохи. После начала СВО, после встречи Путина и Си Цзиньпина в марте этого года и восьмичасового обсуждения нового этапа действительно началось "боевое слаживание". Это как на фронте где-нибудь под Донецком: два бойца, оказавшиеся в одном окопе, помогают друг другу, делятся боеприпасами, хлебом и готовы отразить атаку общего врага.



То же самое сейчас и в российско-китайских отношениях. Но не все это понимают. Сверху сигнал идет. Но по мере движения к низу он слабеет и сознательно тормозится. Это и у нас, и в Пекине. Это делают люди, которые либо добровольно заблуждаются и имеют какие-то свои иллюзии. Либо те, кто кормился все эти 30 лет из кормушки.



Их сотни тысяч и у нас, и в Китае. В КНР несколько миллионов человек окончили американские университеты. Сейчас они сидят в ЦК, в крупных компаниях, в СМИ. Они повторяют то, что говорит Си Цзиньпин. Но что они думают?



- А уж что они делают! Да, это большой вопрос. Спасибо большое! Источник - Царьград

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