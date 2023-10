Протестующие опять захватили американский Капитолий. Его вообще охраняют?)

00:00 20.10.2023

Новая традиция: Пока Байден был в отлучке, в Вашингтоне опять захватили Капитолий

Протест по-американски, часть вторая: акция по захвату органов власти в Вашингтоне в честь народа Палестины

Юрий Енцов Юрий Енцов

На фото: десятки людей проводят сидячую забастовку и арестованы полицией Капитолия США в офисном здании Кэннон Хаус в Вашингтоне



Опять сотни американцев арестованы на местном Капитолийском холме. На этот раз бузили не трамписты, а пропалестински настроенные граждане, причем это были, как ни странно, евреи из левой организации "Еврейский голос за мир" Jewish Voice for Peace (JVP) и ультралевой "Если не сейчас" IfNotNow. Всего в антивоенных протестах в Вашингтоне, по данным организаторов, приняли участие десять тысяч человек.



Акция изначально считалась легальной, разрешенной властями, но, как это обычно бывает, в какой-то момент что-то пошло не так. Протестующие в основном бузили не вокруг Белого дома с Сенатом, с их знаменитыми портиками и ротондами, а вблизи менее известного за границами Америки, так называемого "Кэннон Хауса", где расположены офисы комитетов Палаты представителей и Конгресса США.



Но и весь комплекс зданий американского Капитолия митингующие разукрасили флагами и плакатами. Манифестанты пели и скандировали: "Немедленно прекратить огнь", "За свободу Палестину!". Специальная полиция Капитолия США, The U.S. Capitol Police, сначала предупредила, что "не положено", а потом, не спеша начала вытеснять скопившуюся внутри толпу. Задержанные не противились: выстроились в ряд возле здания и организованно направились в пункт временного содержания, что неподалеку. Хотя троим предъявили обвинения в нападении на сотрудника полиции. Остальные обвиняются в незаконном протесте внутри здания Палаты представителей. Евреи - и за Палестину? Как же так?



Декан факультета социальных наук Финансового университета Александр Шатилов считает, что американская еврейская диаспора очень пестрая по своим идеологическим, мировоззренческим и даже религиозным основаниям:



- В этой среде давно уже существуют всевозможные экзотические движения и партии типа "Евреи за права арабов" или "Евреи за Иисуса" и т. д. На Западе это не впервой, еще в 90-е годы давали о себе знать такого рода организации.



Плюс определенная часть религиозных еврейских лидеров, чаще всего ортодоксальных, считают Израиль "не истинным еврейским государством". Оно же когда-то было построено левыми сионистами, которые сделали его, по мнению ортодоксов, светским государствам, не отвечающим "глубинным чаяниям еврейского народа", его некоему "божественному предназначению". Поэтому, как ни парадоксально, они чуть ли не поддерживают ХАМАС, в надежде, что творимые им потрясения, помогут евреям построить свое истинное государство, либо на той же территории, либо где-то еще.



"СП": Это, конечно, очень специфическая позиция.



- Но определенная часть международного еврейского сообщества ее придерживается. Тем более, что в самом Израиле противоречия между светскими и религиозными евреями-ортодоксами из хасидской общины иногда доходят до такого, что стычки разгоняют конной полицией. Методы внутри самого Израиля сравнимы чуть ли не с антисемитскими погромами: евреев избивали и топтали лошадьми другие евреи.



Так что происходящее в Вашингтоне меня не сильно удивляет. Другое дело, что большая часть американского и международного еврейского сообщества само собой - за Израиль по целому ряду оснований. Главное, что это государство выполняет свою особую миссию на Ближнем Востоке.



"СП": Но если вернуться к захватам Капитолия, говорят же: то, что случилось однажды, может и не повторится, но что случилось дважды (первый раз из-за Дональда Трампа) обязательно произойдет и трижды. Нет ли происходящем в Вашингтоне некой тенденции?



- Мне кажется, не очень благоприятная для Америки тенденция наметилась. Раньше там протестные акции происходили очень благостно: люди с плакатиками ходили около Белого дома кружком, так выражая свои протестные воззрения.



Сейчас протесты приобретают если не форму "цветной революции", то по крайней мере уже сопровождаются захватом административных зданий, прорывом полицейских кордонов, чего в Америке давненько не было, наверное, с 60-х годов. И это "звоночек" американской демократии.



"СП": Хотя, с другой стороны, на Западе принято митинговать. Особенно Франция этим радует, но и другие страны не отстают. Общественная жизнь там "кипучая, могучая", что в Израиле, что в США, все бурлит и пенится.



- Израиль да, расколот пополам по вопросу судебной реформы. Последний год мы видим масштабные акции протеста - по полумиллиону человек и более - против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его режима. В этой связи некоторые считают, что легкость прорыва ХАМАС на территорию Израиля связана с тем, что Нетаньяху пытались подставить его внутриполитические оппоненты и дело вовсе не в бездарности разведки МАССАД.



Да, во Франции забастовки типичны. Просто в Европе в начале ХХ века "запустили" профсоюзное движение, и оно превратилось в определенную силу, зачастую диктующую свою точку зрения работодателям, выступая равноправным участником переговорного процесса по социально-экономическим вопросам.



А вот в Америке бизнесу удалось подавить профсоюзы еще в конце ХIХ века, профсоюзных лидеров убивали гангстеры. Так что в США не взросло активное и независимое профсоюзное движение, там скорее его имитация. Для Штатов массовые мероприятия такого рода скорее не очень характерны, то есть были таковыми до недавнего времени…



И вот десять тысяч вышли на улицы Вашингтона, чтобы потребовать прекращения огня и геноцида палестинцев. В здание Конгресса проникли десяткам манифестантов.



Протест начался на Национальной аллее около полудня и в конечном итоге дошел, размахивая разноцветными флагами, красными, черными, белыми и зеленым палестинским, до здания "Кэннон", что расположено на проспекте Независимости и проспекте Нью-Джерси, рядом со зданием Капитолия.



Накануне еще ночью в некоторых помещениях Капитолия США установили специальные переносные ограждения, но демонстранты смогли пробраться внутрь, и после полудня все оказалось забито людьми в черных футболках с буквами JVP. А полицейские с надписями USCP их оттуда выпроваживала, чтобы отправить в каталажку. Впрочем, большинство отправилось на "афтерпати" - к посольству Израиля.