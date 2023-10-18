 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.10.2023
00:57  Республика Укрмения. Россия и Армения продолжают выяснение испорченных отношений, - "Къ"
00:49  Тимофей Бордачев: Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме
00:41  Джейсон Уиллик:Политический бунт в США. Амер-студенты поддержали ХАМАС
00:38  Сеймур Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы, но без ядерного оружия
00:32  Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли, - Ольга Самофалова
00:04  В Израиле погибли 5 экс-узбекистанцев
Четверг, 19.10.2023
16:31  Что написано на эмблеме отрядов "Эль-Кудс", - П.Густерин

16:30  Путин и Си перешли к "боевому слаживанию": время сигналов прошло - начинается атака
16:28  Агрорынок ЕАЭС: тактика и стратегия развития
16:26  В боях погиб знаменитый соратник Стрелкова "Казак Бабай"
16:25  Выходят в коридор: какими будут отношения Баку и Еревана после Карабаха
16:23  Кому принадлежат кофейни и рестораны в Бишкеке (список владельцев и учредителей)
16:03  В Кыргызстане Федерацию козлодранья (кок-бору) возглавил Рамис Жунусалиев
16:02  Первым заместителем главы Антикоррупционного агентства Узбекистана назначен Дилшод Рахимов
16:00  В Узбекистане создана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса
15:57  В КырПарламенте чуть не подрались депутаты Толонов и Бакасов. Видео
15:53  Путин придержал сюрприз по газовому развороту на Восток до переговоров в Бишкеке
15:46  Россия и Китай договорились о крупнейшей поставке зерновых
15:44  Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза, - Г.Мирзаян
15:38  Готовится "израиль" для Европы, - Е.Пустовойтова
14:25  Право на оружие: ограничения ООН в отношении Ирана утратили силу
14:21  Отношения России и Китая выходят на новый уровень, - Нельсон де Са
14:20  Крах американского проекта "Большой Центральной Азии"? Перехват инициативы в интересах региона?
14:16  Аль-Ахли: чудовищное преступление сионистов
14:13  Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке, - Илья Абрамов
14:09  Сайгаки, как вектор распространения болезней по казахской степи, - профессор Гайса Абсатиров
14:06  Washington Post: США сдерживают развитие Глобального Юга. Китай предложил выход
13:10  США становятся сырьевой державой. В сфере высоких технологий конкурировать все сложнее, - Анастасия Башкатова
13:01  Казахстан запретил экспорт в РФ 106 видов товаров из-за западных санкций
12:49  Иран готовится продавать свои ракеты. Главные достоинства: мощность, дальность, дешевизна
09:40  КазЭнергетику теперь будет хуачить китайская Huadian
09:36  Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры... РосСМИ пышут оптимизмом... ну-ну
09:16  В Казахстане утвердили "Концепцию развития языковой политики на предстоящие 6 лет"
08:39  Хаос войны и терроризма больше не остановить! Как безумные элиты пожинают плоды своих "трудов" на БлВостоке, - Зоран Метер
08:36  Это же геноцид! Как жертва превращается в палача, - Андрей Соколов
07:49  Щупальца "американского осьминога" в Венгрии (II) Кто и как плетет агентурные сети? - В.Прохватилов
02:42  Руки на поясе. Чем Владимир Путин занимался в Китае (репортаж А.Колесникова)
02:12  Израильский план по "этнической зачистке" Газы наталкивается на неодолимые препятствия, - Д.Минин
01:48  Экстренные без мер. Запад продолжает поиск общего подхода к войне Израиля и "Хамаса"
01:47  Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
01:15  Китайский военный интерес к Таджикистану растет, - В.Панфилова
00:47  Более 530 студентов Сингапурского института в Ташкенте остались на второй год. Вуз назвал причины
00:42  Война Газы. Блицкриг никому не нужен..., - А.Школьников
00:28  Путин в Пекине продолжает рассказывать...между "Кинжалами" и блинами
00:25  США заподозрили Китай в намерении "прикрыть" Россию, - Владимир Скосырев
00:18  КазПремьеры и их замы. Часть 3, - Данияр Ашимбаев
00:17  Катар пытается занять газовое место России в Европе, - Данила Моисеев
00:16  В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе
Среда, 18.10.2023
18:06  Импичмент президента Грузии не состоялся (не хватило 14 голосов): Зурабишвили остается на своем посту
18:01  У казахской сельской фейк-политпартии "Ауыл" новый лидер - Серик Егизбаев
15:40  Пока Путин жует пекинскую утку. УкрАрмия форсировала Днепр и закрепляется на плацдармах
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Израиле погибли 5 экс-узбекистанцев
00:04 20.10.2023

В Израиле погибли 5 уроженцев Узбекистана, переселившихся в 1990-х годах - посольство
В результате атак ХАМАС в Израиле погибли пять уроженцев Узбекистана, переселившихся туда в 1990-х годах. У них не было действующих паспортов Узбекистана. Так в посольстве Узбекистана в Тель-Авиве прокомментировали сообщение МИД Израиля о погибших гражданах Узбекистана.
Ўзбек тилида O‘zbek tilida16 октября 2023, 22:27 Политика
В результате атак ХАМАС на юге Израиля погибли пять уроженцев Узбекистана. Они переселились в Израиль по программе репатриации в 1990-х годах и не имели действующих паспортов Узбекистана.

Об этом говорится в обращении посольства Узбекистана в Тель-Авиве в ответ на сообщение МИД Израиля о гибели в результате атак трех граждан Узбекистана и пропаже без вести еще четырех.

В своем сообщении дипломатическая миссия ссылается на данные МИД и полиции Израиля.

В посольстве попросили СМИ и пользователей социальных сетей "во избежание формирования неправильных взглядов перед публикацией информации уточнять ее в надежных источниках, в частности, в посольстве Республики Узбекистан в Израиле".

"Газета.uz" до публикации новости со ссылкой на МИД Израиля обращалась за комментарием в пресс-службу МИД Узбекистана. МИД распространил обращение посольства Узбекистана в Израиле.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697749440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс в первом чтении
- Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом: подписано соглашение с иностранным инвестором
- Казахстан первым в Центральной Азии начнет проводить протонную терапию для онкобольных
- Провести налоговую амнистию и ввести мораторий на признание сделок недействительными
- Премьеры и их замы. Часть 3.
- Кадровые перестановки
- Современное мракобесие
- В центральном офисе Демпартии "Ак жол" состоялось обсуждение проблем признания сделок недействительными
- Демпартия "Ак жол" просит правительство обязать акиматы понизить розничный налог до 2%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  