В Израиле погибли 5 экс-узбекистанцев

00:04 20.10.2023

В Израиле погибли 5 уроженцев Узбекистана, переселившихся в 1990-х годах - посольство

В результате атак ХАМАС в Израиле погибли пять уроженцев Узбекистана, переселившихся туда в 1990-х годах. У них не было действующих паспортов Узбекистана. Так в посольстве Узбекистана в Тель-Авиве прокомментировали сообщение МИД Израиля о погибших гражданах Узбекистана.

Ўзбек тилида O‘zbek tilida16 октября 2023, 22:27 Политика

В результате атак ХАМАС на юге Израиля погибли пять уроженцев Узбекистана. Они переселились в Израиль по программе репатриации в 1990-х годах и не имели действующих паспортов Узбекистана.



Об этом говорится в обращении посольства Узбекистана в Тель-Авиве в ответ на сообщение МИД Израиля о гибели в результате атак трех граждан Узбекистана и пропаже без вести еще четырех.



В своем сообщении дипломатическая миссия ссылается на данные МИД и полиции Израиля.



В посольстве попросили СМИ и пользователей социальных сетей "во избежание формирования неправильных взглядов перед публикацией информации уточнять ее в надежных источниках, в частности, в посольстве Республики Узбекистан в Израиле".



"Газета.uz" до публикации новости со ссылкой на МИД Израиля обращалась за комментарием в пресс-службу МИД Узбекистана. МИД распространил обращение посольства Узбекистана в Израиле.