Сеймур Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы, но без ядерного оружия

00:38 20.10.2023 Substack

США

19 октября 2023

Сеймур Херш: что Байден говорит Биби?

Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы, но без ядерного оружия



Израиль намерен устроить в секторе Газа подобие Хиросимы, но без ядерного оружия, пишет Сеймур Херш в статье для Substack. По его словам, ЦАХАЛ начнет наземную операцию, чтобы уничтожить всех оставшихся членов палестинского движения ХАМАС.

Сеймур Херш



Белый дом и Центральное разведывательное управление снова разошлись во мнениях по поводу сложившейся ситуации – как это уже случалось в ходе проигрышного конфликта Украины с Россией, – и президент Джо Байден внезапно решил снова полететь в Израиль, предположительно по просьбе оказавшегося в тяжелом положении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.



Байден продемонстрировал, что, как он сам выразился, "прикроет" Израиль, отправив в регион две американские авианосные группы, а также несколько тысяч американских солдат. Было бы гораздо лучше, если бы Байден сделал то, что Америка прежде часто делала, а именно если бы он объявил, что его администрация начнет доставлять самолетами воду и продукты питания для сотен тысяч жителей сектора Газа, которым власти Израиля приказали эвакуироваться на юг, к пограничным воротам Египта, хотя те – Нетаньяху и его коллеги должны были это знать – не откроются.



Байден приехал в Израиль на пике волны международного негодования, поднявшейся после того, как в результате удара израильской ракеты или неудачного запуска ракеты боевиками "Исламского джихада"* была разрушена самая важная больница в секторе Газа и погибли сотни людей. Президент США заявил, что он в первую очередь намеревался призвать Израиль к сдержанности. Если это действительно так, то президент США не имел никакого представления о намерениях израильтян.

В воскресном интервью на телепрограмме 60 Minutes Байдена спросили, пришло ли время для перемирия в секторе Газа. Байден проигнорировал этот вопрос и заявил, что израильтяне "должны преследовать ХАМАС. ХАМАС – это горстка трусов […] Они размещают свои штабы там, где живет мирное население, в зданиях и так далее […] Но израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать жертв среди невинных мирных жителей". По словам Байдена, он обсуждал возможность создания безопасной зоны – гуманитарного коридора – для жителей города Газа, которые решили бежать после того, как Израиль пообещал полностью уничтожить город. На вопрос, "нужно ли полностью уничтожить" ХАМАС, Байден ответил утвердительно и добавил, что "необходимо проложить путь к палестинскому государству".



Но независимое палестинское государство не входит в планы Израиля.

В Вашингтоне есть аналитики разведки, которые считают, что Нетаньяху – превратившийся в жесткого лидера правительства, сплотившегося на фоне чрезвычайных обстоятельств, – намерен истребить всех членов ХАМАС. По их мнению, Нетаньяху совершенно не волнуют проблемы жителей Газы, которые побежали на юг к границе Египта, которые теперь оказались без воды и еды и которые столкнулись с суровой реальностью того, что переживающий экономические трудности Египет не готов принять более миллиона беженцев, нуждающихся в еде, воде и медицинской помощи.

Как мне сказали, согласно оценкам аналитиков разведки, позиция Нетаньяху сводится к решительной готовности "уничтожить ХАМАС". Один осведомленный чиновник рассказал мне, что "город Газа переживает процесс своего превращения в Хиросиму, только без применения ядерного оружия". По его словам, в какой-то момент Израиль может применить бомбы американского производства, в том числе бомбы, называемые "разрушителями бункеров", для уничтожения подземных систем тоннелей, где ХАМАС производил оружие и планировал свои ужасающие атаки на южные города Израиля. Ежедневные бомбовые обстрелы города Газа израильскими войсками заставили многих на Ближнем Востоке и в Европе прийти к выводу, что в больницу в Газе ударила именно израильская ракета.



Согласно планам израильтян, в массированном наземном вторжении нет необходимости, но, по словам чиновника, израильским военным нужно будет выслеживать тех членов ХАМАС, которые скрываются под землей и которые решат сдаться. Как сказал чиновник, приказ будет "открывать огонь на поражение". Сдача в плен не рассматривается как вариант. По словам чиновника, в солдатах ХАМАС, которые выходят из подземных тоннелей в отчаянных поисках еды, израильтяне видят умирающих с голоду крыс, которых нужно встретить отравленной едой. Судьба почти двухсот заложников, большинство из которых – израильтяне, но среди которых есть и несколько американцев, остается неизвестной.



По мнению американской разведки, налет ХАМАС провалился во всех отношениях. По словам моего источника, "в рядах ХАМАС бытовало убеждение, что успех их нападения, которое планировалось более двух лет, сплотит арабский мир на их стороне. Они думали, что "Хезболла"" – мощная ливанская партия под руководством шейха Хассана Насралла в Бейруте – "и Организация освобождения Палестины на Западном берегу поддержат их".



По мнению американской разведки, руководство ХАМАС приступило к планированию нападения два года назад, и "теперь", как сказал чиновник, "настал подходящий момент". Он объяснил, что лидеры ХАМАС были "сильно напуганы" тем, что продолжающиеся переговоры между Израилем и Саудовской Аравией усугубят изоляцию группировок, выступающих против Израиля.



Мне сказали, что самым важным сторонником нападения ХАМАС было иранское правительство, чьи руководители в Тегеране были непосредственным образом вовлечены, в том числе предоставили финансирование и материальные средства для осуществления атаки 7 октября. "Иранцы, – язвительно отметил мой источник, – стремятся атаковать Израиль с помощью любого палестинца, которого им удается найти. Но Иран не осознавал, сколько мирных жителей будет убито. ХАМАС обезумел от крови".



Хуан Коул (Juan Cole), профессор истории в Мичиганском университете, специализирующийся на Ближнем Востоке, недавно опубликовал в газете Telegraph свою статью, в которой он описал четыре принципа исламского права, которые ХАМАС нарушил своим нападением 7 октября. ХАМАС убивал невинных людей, в том числе женщин и детей; он уничтожил город; он не предупредил вовремя о своем нападении; он взял в заложники мирных жителей. Коул процитировал слова пророка Мухаммеда: "Не убивайте слабых стариков, маленьких детей и женщин".



Аналогичная реакция последовала со стороны "Хезболла" и Дамаска. Несмотря на опасения на Западе, как мне сказали, пока нет никаких признаков того, что восстание ХАМАС послужило вдохновением для врагов Израиля. "В Большой игре, – сказал мне чиновник, – это шахматная партия, в которой ХАМАС – всего лишь пешка".



По словам моего источника, план Нетаньяху предусматривает, что израильская армия должна убить всех членов ХАМАС, которых сможет найти, уничтожить систему подземных тоннелей – возможно, с помощью бомб американского производства, которые способны проникать на десятки метров вглубь земли, прежде чем разорваться, – а затем забаррикадировать то, что некогда было городом Газа, с его южной стороны. Израильским солдатам будет поручено обходить разрушенный город квартал за кварталом в поисках отставших членов ХАМАС. Будут приняты особые меры, чтобы ни один из оставшихся боевиков ХАМАС не сумел добраться до Средиземного моря.



За последние несколько дней в знак поддержки Израиля администрация США отправила в регион две американские авианосные группы с эскадрильями боевых самолетов F-15, F-16 и A-10, более 10 тысяч военнослужащих ВМС и две тысячи морских пехотинцев. "Все рода американских войск поспешили туда, – сказал мне чиновник, – но Израиль говорит: "Отправляйтесь обратно. Нам не нужна ваша помощь"". Он продолжил: "Сегодня нет пилотов лучше, чем пилоты израильских ВВС. Биби взял ситуацию под контроль, и ни один израильтянин не станет волноваться о судьбе жителей Газы".

И чиновник спросил: "Так почему же Байден стучится в дверь? Собирается ли президент сказать Биби, что "ты не можешь этого сделать"? Оставить беженцев из Газы стоять на границе с Египтом".

Он не ответил на собственный риторический вопрос. Но он все же задумался, может ли одной из причин внезапной поездки президента в Израиль быть "просто желание не допустить войну на Украине на первые полосы газет".

* террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник - ИноСМИ

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