Одиозный Камчи Ташиев обещает "чистку" для кыргызских чиновников

00:39 20.10.2023

Надо провести "чистку" среди государственных служащих, заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



"В районах, областях, министерствах, государственных органах работают против страны. У нас очень много сотрудников, от которых нет пользы. Мы должны очиститься от них. Их нужно не просто увольнять, а привлекать к ответственности", - сказал он.



По его словам, некоторые граждане ностальгируют по ОПГ и заступаются за них, публикуя видео.



"Я еще раз предупрежу вас - отныне будем наказывать не только преступников, но и тех, кто поддерживает и популяризирует их, выводя на новый уровень преступность. Организованная преступность должна быть полностью искоренена. Мы должны создать для этого условия", - сказал он.