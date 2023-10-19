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Джейсон Уиллик:Политический бунт в США. Амер-студенты поддержали ХАМАС
00:41 20.10.2023

Washington Post
США
19 октября 2023
Политика идентичности - это игра, в которую евреям не выиграть
Полицейские наблюдают за участниками акции протеста, организованной студентами Нью-Йоркского университета в поддержку палестинцев в Нью-Йорке. 17 октября 2023 года

Вера части еврейства в американский либерализм пошатнулась, пишет WP. Все дело в том, что студенты элитных университетов в США заняли сторону ХАМАС, следуя политике идентичности. А она никогда не была благосклонна к евреям.
Джейсон Уиллик (Jason Willick)
После Холокоста большинство евреев мира свято уверовали либо в государство Израиль, либо в американский либерализм.

В Израиле евреи после 1948 года обрели государство, в котором видели защиту в гоббсовском мире международной политики, где человек человеку волк. Между тем американский либерализм шел путем плюрализма, подкрепленного верховенством закона. Американские евреи посильно расширили эту систему и процветали в ней в ХХ и XXI веках.

Однако резня ХАМАС 7 октября на юге Израиля подорвала веру евреев в то, что израильское государство способно защитить свой народ. Евреи в США такой физической угрозы не знают. Но реакция элитных университетов на массовые убийства в Израиле пошатнула веру части еврейства в ведущие институты американского либерализма.
В некоторых студенческих городках учащиеся, по сути, заняли сторону ХАМАС, тогда как многие университеты так и не сподобились на решительное осуждение. Так, ректор Корнельского университета заявил: "Когда гибнут люди, это всегда трагедия, независимо от того, что за этим стоит: терроризм, война, массовые перестрелки или стихийные бедствия, такие как землетрясения, пожары или наводнения".

Столь невразумительный ответ академических кругов вызвал гнев, в том числе среди доноров. Бывший губернатор Юты Джон Хантсман объявил, что его семейный фонд прекращает пожертвования Пенсильванскому университету. Президент Еврейского университета в Иерусалиме написал письма в Гарвард и Стэнфорд, где назвал эти учреждения "маяками мудрости", но посетовал, что они "подвели нас". Эти настроения хорошо уловила журналистка Бари Вайс: "Университетские власти так скоры на осуждение перемены климата, конфликта на Украине или отмены Роу против Уэйда (историческое решение Верховного суда США о законности абортов. – Прим. ИноСМИ), но на массовые убийства откликнулись лишь двусмысленностью или уклончивым молчанием".

Недовольство башней из слоновой кости понять нетрудно, но важно, чтобы евреи и сторонники Израиля извлекли из этого эпизода верные уроки. Стержневая идеология элитных американских университетов сегодня - отнюдь не академическая свобода и не либеральный нейтралитет, а политика идентичности. В соответствии с ней имеют право на самоутверждение лишь группы, считающиеся оскорбленными и униженными. Но евреи никогда не были идеальными клиентами для политики идентичности. Поэтому, когда они требуют, чтобы университеты поддержали их в принципиальном для себя вопросе с тем же жаром, что и другие, они нажимают на знакомый рычаг сломанной машины.

Почему же евреям не дают места в пантеоне привилегированных групп, заслуживающих официальной симпатии и признания университетов? Во-первых, тот неоспоримый факт, что американские евреи (по крайней мере, евреи светские, которые, как правило, и представлены в университетских городках) попадают в категорию относительно процветающих. В прогрессивной табели о рангах это ставит евреев в особую категорию, отдельно от других меньшинств. В 2020 году Калифорния рассматривала модельную учебную программу по этническим исследованиям для старших классов (губернатор Гэвин Ньюсом в итоге не дал ей ходу), которая предписывала учащимся написать сочинения на тему "Расовые привилегии американских евреев и выходцев из Ирландии".

Но настоящая проблема заключается не в американском еврействе, а в самой идеологии якобы социальной справедливости. "Несмотря на похвальную цель противодействия расизму и белому шовинизму, - написала академик Памела Парески в еврейском журнале "Сапир" в 2021 году, - критическая расовая теория раздувает стереотипы о жадности, присвоении, незаслуженных привилегиях и скрытой власти, а эти темы, в свою очередь, поразительно напоминают привычные антиеврейские теории заговора". Если под движущей силой истории понимать подавление сильным слабого, то в какую категорию попадают евреи? Групповое мышление что правых, что левых не сулит евреям ничего хорошего.

Требуя от университетов признать еврейское горе после массовых убийств в Израиле, американские евреи и их сторонники играют по правилам политики идентичности. Это честная игра: они требуют, чтобы с евреями обращались точно так же, как и с любой другой жертвой, - возможно, под давлением общественности университеты даже уступят и выполнят их требования. Однако в долгосрочной перспективе евреям в этой борьбе все равно не победить.

Вместо того, чтобы пытаться урвать себе постоянно сокращающуюся долю, положенную политикой идентичности и ее системой координат, евреям будет лучше подталкивать университеты к нейтралитету. Как говорилось в докладе Калвена из Чикагского университета за 1967 год: "Университет дает трибуну и поддерживает критиков, но сам при этом критиком не является". Это идет вразрез с постулатами критической теории, которая считает либеральный нейтралитет "репрессивным". Верность принципу Калвена подразумевает сопротивление самим университетам, когда те всецело и без разбору поддерживают "прогрессивные" идеи.

Последствия резни ХАМАС должны побудить влиятельных людей повнимательнее взглянуть на то, во что превратилось высшее образование. Критические теории "сопротивления" и "деколонизации", которые университеты всячески пестуют и насаждают, настроены откровенно антиизраильски - подчас даже рьяно. Но нельзя одобрять лишь ту часть политики идентичности в высшем образовании, которая выгодна евреям. Это не сработает, если станет ясно, что университеты почему-то перестают ее придерживаться, как только речь заходит о евреях, дабы не разжигать антисемитизма. Проблему надо решать на корню.

Израильские евреи после резни восстанавливают оборону и, может быть, даже постепенно преодолевают политические разногласия. Американским евреям продуктивнее всего будет посвятить себя не борьбе за место среди жертв согласно критической теории, а возрождению загнивающей либеральной традиции США.

Источник - inosmi.ru
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