УкрАрмия расширяет плацдармы на Днепре

00:43 20.10.2023

ВСУ вгрызаются в российскую оборону на левом берегу Днепра



Михаил Рябов



Помогающий бойцам в зоне СВО волонтер Владимир Романов опубликовал видео, где запечатлена сгоревшая бронетехника на трассе Алешки–Раденск – это контролируемый Россией левые берег Днепра.



"Кадры с левого берега Днепра подле Алешек. Как видно, там уже совсем рядом идут бои. Сгоревшая техника, вероятно, уничтожена fpv дронами", – поясняет другой волонтер Алексей Живов.



"Эту территорию выгрызли у нас, превратив в серую зону", – с горечью констатирует военкор Роман Сапоньков.



Контрактник с позывным "Осетин", воюющий на херсонском направлении, считает, что Сапоньков чрезмерно пессимистичен.



"Сапоньков, не наводите панику… Обычная работа фпв-дрона, которые херачат ежедневно по нашим пацанам, многие давятся РЭБом, многие сбиваются со стрелкового. Арта врага по этой дороге стреляет очень редко", – пишет "Осетин".







Живов утверждает, что ВСУ нарастили атаки с воздуха и иногда осуществляют их в глубину в 30 км от линии фронта, а у российских подразделений дефицит анти-дроновой защиты, да и та, что имеется – закуплена за средства самих бойцов.



Канал военкора Семена Пегова характеризует обстановку на херсонском направлении так:



"Бои за передовые позиции наших войск идут уже неделю, и напор со стороны ВСУ только увеличивается. ВКС и артиллерия отрабатывают по местам высадок и скоплений противника, но и в ответ по нашим бойцам очень активно работают украинские пушки".



Военный обозреватель Александр Зимовский уточняет, что российской армии так и не удалось выбить ВСУ и от опор разрушенного Антоновского моста на левом берегу.



"Антоновский мост на сегодня полностью держат ВФУ по обоим берегам… В наших сводках и в текстах военблогеров этот участок обозначается как "дачи". Украинцы на дачах, прямо скажу, хозяйничают", – пишет Зимовский.



Впрочем, по данным Романова, если раньше сложность боев за Дачи объяснялось болотистой местностью и большим количеством каналов/ответвлений от Днепра, то теперь ВСУ вгрызаются вглубь левого берега.



В доказательство он приводит такие сведения – сейчас бои идут уже возле населенного пункта Крынки, которое начинается к востоку сразу после села Казачьи Лагери.



"Противник уже пытается закрепиться на левой стороне Днепра уже без таких условностей, как наличие проток", – констатирует Романов.



Боец "Осетин" уточняет, что попытки создания плацдармов ВСУ сейчас купирует российская авиация. По его словам, в Крынки высадился десант из украинского подразделения "Кракен" (формировалось из бывших уголовников).



"Наша авиация в работе. Работает по точкам высадок, по точкам нахождения ВСУ… Авиация херачит без остановки… Работает также и по тому берегу, местам скопления техники (оттуда они выплывают на наш берег), есть попадания", – утверждает контрактник.



Считающийся близким к российским пограничникам канал "Два майора" приводит тревожные данные:



"Поступает информация о признаках непосредственной подготовки ВСУ к форсированию Днепра на Каховском направлении. Враг требует тишины в соцсетях о передвижениях войск и действиях на Днепре.



На фоне плацдарма ВСУ на нашем берегу Днепра и боев у н.п. Крынки, к информации просим отнестись серьезно.



Работает наша артиллерия и авиация на полную. Парни дерутся".