Атакованы базы США в Сирии и Ираке (видео)

00:45 20.10.2023

Базу Эт-Танф на границе с Ираком и Иорданией атаковали 3 боевых дрона.



- По базе Коноко в провинции Дейр-эз-Зора ударили ракеты. Ответственность на себя берет Исламское сопротивление Ирака.



- Перед этим появились кадры атаки БпЛА-камикадзе на базу США на севере Ирака.



- Источник Fox News в Пентагоне подтверждает удары, но не уточнил, сколько БпЛА и ракет применено и какой нанесен ущерб.



- Атаки по американским оккупантам вероятно будут нарастать.



