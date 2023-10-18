Республика Укрмения. Россия и Армения продолжают выяснение испорченных отношений, - "Къ"

00:57 20.10.2023 Отношения Москвы и Еревана продолжают ухудшаться. В отсутствие прямых контактов лидеров двух стран стороны полемизируют заочно. Армянский премьер Никол Пашинян, дрейфующий, по крайней мере на уровне риторики, в сторону ЕС, выступил в Европарламенте с новой порцией критики в адрес российской стороны. Досталось Организации Договора о коллективной безопасности, в завуалированной форме России, а также российским миротворцам в Карабахе. Москва назвала поведение армянского лидера "безответственным и провокационным". И предупредила: Никол Пашинян идет по пути украинского президента Владимира Зеленского.



Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте в Москве оценили как "абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений"

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте в Москве оценили как "абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений"



Фото: JULIEN WARNAND / EPA-EFE / Vostock Photo



Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте в Москве оценили как "абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений"



Фото: JULIEN WARNAND / EPA-EFE / Vostock Photo



В среду, 18 октября, главные государственные информационные агентства России "РИА Новости" и ТАСС распространили одинаковые заявления. Они были опубликованы с разницей в несколько минут и касались Армении. Отношения России с этой страной, входящей и в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сейчас переживают, пожалуй, худший период за все время существования независимой Республики Армения.



Анонимный "высокопоставленный источник в Москве" в заявлении для "РИА Новости" и ТАСС прокомментировал недавнее выступление премьера Армении Никола Пашиняна в Европарламенте. "Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского",- цитируют агентства слова источника.



Агентства не указали, в каком ведомстве работает их собеседник.



Но можно не сомневаться: сигнал Еревану согласован на достаточно высоком этаже российской власти и отражает сегодняшнее отношение России к армянскому руководителю и его политике.



На это указывает и выбор СМИ для доставки сообщения, и полное совпадение текста послания в обоих источниках.



Кризис в российско-армянских отношениях не новость. Никол Пашинян давно и достаточно жестко критикует Москву и ОДКБ. Зависимость Армении от России и созданной по ее инициативе организации в плане безопасности он еще в начале сентября назвал ошибкой. Были и другие жесты. Из последних - игнорирование армянским премьером саммита СНГ в Бишкеке, куда слетал, например, азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Еще один важный раздражитель - ратификация и последующее подписание президентом Армении Ваагном Хачатуряном Римского статута Международного уголовного суда (МУС).



Москва еще до совершения Арменией необходимых законодательных процедур обозначала, что Римский статут испортит двусторонние отношения. Но Ереван довел начатое до конца. Теперь Армения обязана исполнять предписания МУС, который, напомним, весной выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.



Отношениям, впрочем, еще есть куда ухудшаться. К примеру, в Ереване обсуждают отключение российских телеканалов. А пока до этого не дошло, Никол Пашинян предпочитает ездить не в Россию или дружественные ей страны, а на Запад. И там критикует союзную Армении страну. 17 октября армянский премьер побывал в Страсбурге и выступил в Европарламенте с длинной речью.



Часть речи Никола Пашиняна была посвящена тому, чтобы обозначить настрой Еревана на заключение с Баку прочного мира. Но этот сигнал был не единственным. Господин Пашинян напомнил, как в мае 2021 года "азербайджанские войска нарушили границу с Арменией, вторгшись на 100-километровом участке линии границы на глубину до 4 км на суверенную территорию Армении". Речь идет о событиях, касающихся уже не территории Карабаха, а на удалении от него - на армяно-азербайджанской границе, которая не делимитирована и не демаркирована.



"В этой ситуации Организация Договора о коллективной безопасности, которая считается системой безопасности Армении, и страны, имеющие двусторонние обязательства перед Арменией в сфере безопасности, нам ничем не помогли, оставили нас в одиночестве",- заявил Никол Пашинян.



Названий стран, "имеющих обязательства", он не назвал. Однако контекст создал вполне понятный. Армения и Россия в общей сложности подписали около двух сотен договоров. И, скажем, в договоре "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения" говорится следующее: "высокие договаривающиеся стороны будут совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы миру, нарушения мира или противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств и окажут друг другу необходимую помощь, включая военную".



В этом же выступлении Никол Пашинян заявил о предпринимаемых извне попытках подорвать армянскую демократию: "Демократия в Армении продолжала и продолжает получать мощные удары, которые действуют по почти точно повторяющейся формуле: внешняя агрессия, затем бездействие союзников Армении в сфере безопасности, затем попытки использовать военную или гуманитарную ситуацию или внешнюю угрозу безопасности для подрыва демократии и суверенитета Армении, которые выражаются в провоцировании внутренней нестабильности с помощью применения гибридных технологий, направляемых внешними силами".



Досталось в выступлении и российским миротворцам, на которых господин Пашинян возложил вину за исход армян из Карабаха. "В условиях бездействия миротворческих сил РФ за одну неделю более 100 тыс. армян покинули свои дома в Нагорном Карабахе, свою колыбель, еще 20 тыс. были вынуждены покинуть Нагорный Карабах сразу после 44-дневной войны (в сентябре-ноябре 2020 года.- "Ъ"), а часть из них из-за незаконного блокирования Лачинского коридора, начавшегося в декабре 2022 года, так и не получила возможности вернуться в Нагорный Карабах",- отметил армянский лидер.



Эти выпады и прокомментировал высокопоставленный московский аноним в сообщениях "РИА Новости" и ТАСС. В Ереване на это уже успели ответить. "Никакого сенсационного заявления сделано не было, ни одна страна не была упомянута в начале выступления, было сказано, что есть разочарование в наших союзниках, не было упомянуто, какие именно союзники",- цитирует ТАСС замглавы МИД Армении Паруйра Ованнисяна.



Между тем заявление анонимного источника российских госагентств состояло из двух частей. Первая касалась критики России. Во второй собеседник агентств сравнил Армению с Украиной. Здесь он мог иметь в виду очевидное движение Еревана навстречу Западу.



Выступая в Страсбурге, Никол Пашинян действительно заявил: "ЕС является ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы". Он также отметил, что Ереван привержен "дальнейшему укреплению отношений ЕС-Армения". И подытожил: "Могу четко и уверенно заявить: Республика Армения готова быть еще ближе к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным".



Насколько ЕС может посчитать возможным сближение со странами постсоветского пространства, которые пока не являются членами этого сообщества, можно судить по отношениям Евросоюза с Грузией, Молдавией и Украиной.



Эти три страны сначала подписали с Брюсселем соглашения об ассоциации, а также о создании зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли. Кроме того, с Грузией, Молдавией и Украиной у ЕС действует безвизовый режим для краткосрочных поездок.



В 2022 году Молдавия и Украина перешли на новый уровень, получив статус стран-кандидатов на вступление в ЕС. Ожидается, что в конце 2023 года Брюссель примет решение о начале следующего этапа - начале переговоров с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС. Грузия же рассчитывает получить в этом году статус страны-кандидата в Евросоюз.



Движение в сторону ЕС во всех трех случаях не предполагало участия в интеграционных структурах, созданных при участии Москвы. Ни в ЕАЭС, ни тем более в ОДКБ. Украина и Грузия ранее покинули и Содружество Независимых Государств (СНГ), а Молдавия от этой организации стремительно отдаляется. Кишинев не участвует в саммитах СНГ и других форумах Содружества, чуть ли не каждый месяц объявляет о выходе из очередного договора в рамках СНГ.



Сближение каждой из трех стран с Западом повлекло жесткие конфликты с Россией. В случае Грузии и Украины дошло до военного противостояния.



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С Молдавией у России сейчас отношения без отношений: посольства есть, но никаких контактов, кроме как на уровне послов, нет с февраля 2022 года.



Между Арменией и ЕС формат отношений менее глубокий. Стороны подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. При этом Армения находится, можно сказать, в уникальной ситуации. Она состоит в ЕАЭС и ОДКБ. Однако Никол Пашинян настойчиво демонстрирует, что он готов перейти на иной уровень отношений с ЕС. Как при этом он намерен поступать с альянсами, в которых Армения состоит вместе с Россией,- неизвестно.



Владимир Соловьев

Газета "Коммерсантъ" №195 от 19.10.2023, стр. 6 Источник - коммерсант

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