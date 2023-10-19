Китай становится основным покупателем российского газа

02:01 20.10.2023 19.10.2023



Заместить потерянные объемы европейского рынка будет очень непросто

Ольга Соловьева



Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что поставки трубопроводного газа в КНР скоро сравняются с европейскими.

В четверг руководство "Газпрома" сообщило, что на переговорах с китайцами удалось согласовать поставки дополнительных объемов газа в последние месяцы 2023 года по трубопроводу "Сила Сибири". Пекин пока не подтверждает согласия на покупку российского газа по проектируемому в РФ газопроводу "Сила Сибири – 2". Тем не менее в "Газпроме" уверяют, что в "ближайшее время" будут поставлять в КНР сопоставимый с Европой объем трубопроводного газа. Надежды на скорое замещение Китаем потерянной для России части газового рынка вызывают сомнения у российских и международных экспертов. "В ближайшие три–пять лет восстановление российского газового экспорта до прежних объемов невозможно. Резервы наращивания поставок трубопроводного газа ограничены пропускной способностью имеющихся объектов. А ориентация на ограниченное количество крупных потребителей приводит к серьезной зависимости от них", – подчеркивают специалисты газового рынка.



В этом году Россия нарастила поставки энергетических товаров в Китай на 17%, сообщил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом форуме. Он, в частности, уточнил, что поставки российского газа в КНР по "Силе Сибири" в 2023 году составят 22 млрд куб. м. А выход "Силы Сибири" на проектную мощность в 38 млн куб. м ожидается в 2025 году.



Днем ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что объем трубопроводных поставок газа в Китай в ближайшее время может выйти на уровень, сопоставимый с экспортом в Западную Европу. В четверг он отметил, что "Газпром" в этом году нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" более чем на 46% в годовом выражении и готов продолжать увеличивать их.



Миллер также назвал конструктивными прошедшие газовые переговоры с CNPC. Указывается, что российский газовый холдинг и CNPC в ходе встречи подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года. Между компаниями действует 30-летний договор купли-продажи газа по этому трубопроводу в объеме 38 млрд куб. м в год, поставки начались в 2019 году.



Плановый объем на 2023 год определен в 22 млрд куб. м, на 2024 год – в 30 млрд куб. м. А в 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год.



Вероятно, российские чиновники делают ставку и на наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ). Александр Новак в четверг сообщил, что первая линия СПГ-завода "Арктик СПГ-2" будет запущена до конца 2023 года, а отгрузки начнутся в начале 2024 года. "Планы запуска еще двух линий в 2024 и 2026 годах также полностью сохранены", – добавил он.



В начале сентября глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что компания начинает пусконаладочные работы на первой линии завода "Арктик СПГ-2", а в первом квартале 2024 года она выйдет на проектную мощность. При этом вторая линия "Арктик СПГ-2" может начать производство СПГ в декабре 2024 года. "Арктик СПГ-2" – это второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.



Примечательно, что на фоне таких заявлений японские власти отчитались о снижении импорта СПГ из России. Так, Минфин Японии опубликовал в четверг данные, согласно которым Япония в первой половине текущего финансового года (апрель–сентябрь) сократила импорт СПГ из России на 21,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом общий импорт СПГ сократился на 14,1%, следует из данных.



Независимые эксперты также ставят под сомнение возможности РФ быстро заменить поставки в развитые страны, и прежде всего в ЕС. "Официальные российские прогнозы предполагают, что экспорт российского трубопроводного газа еще больше сократится в течение 2023 года – со 100 млрд куб. м до 50 млрд куб. м, причем примерно половина пойдет в Европу, а половина – в Китай", – замечает научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова в своем обзоре по российскому газовому сектору.



При этом возможные пути расширения поставок в будущем у нее вызывают вопросы. Стагнирующий внутренний рынок России, по ее мнению, также вряд ли сможет поглотить значительную долю избыточных объемов газа, а повышение внутренних цен не компенсирует сокращение экспорта. "Планы по увеличению внутреннего спроса включают расширение использования газа в производстве электроэнергии, отоплении, промышленности и транспорте. В сфере теплоснабжения это потребовало бы увеличения газификации с сегодняшних 73% до 82,9% к 2030 году. Однако слабые экономические показатели России затрудняют это расширение, поскольку спрос на электроэнергию и тепло не растет, за исключением энергоемкой оборонной промышленности. Кроме того, использование большего количества газа для производства электроэнергии и тепла потребовало бы перехода на другие виды топлива, в первую очередь с угля", – пишет Митрова.

"Более того, промышленные проекты требуют привлечения иностранных технологий и имеют более долгие сроки выполнения заказов. Как и в энергетическом секторе, использование природного газа при транспортировке потребовало бы строительства дорогостоящей новой распределительной инфраструктуры, а также перехода с других видов топлива, в данном случае с бензина и (что более вероятно) дизельного топлива", – добавляет специалист.



Доходы от экспортных поставок и от реализации газа на внутреннем рынке ранее были несопоставимы. Так, "Газпром" отчитывался, что по итогам 2021 года реализовал на внутреннем рынке 274 млрд куб. м газа, выручка компании превысила 1 трлн руб. В том же году холдинг экспортировал в страны дальнего зарубежья 227,9 млрд куб. м газа, а чистая выручка составила свыше 4 трлн руб. Большая часть этого объема пришлась на европейские страны – туда было поставлено 174,3 млрд куб. м газа, сообщали в компании (см. "НГ" от 13.04.23).



По мнению Митровой, российской газовой отрасли необходимо найти новых потребителей взамен потери европейского рынка. Однако и здесь не все так просто. "Технические проблемы включают в себя ограниченную пропускную способность трубопроводов до новых пунктов назначения, а также ограниченные мощности по сжижению СПГ и его транспортировке и ограниченный доступ к этим технологиям. А снижение доходов и растущее налоговое давление ограничивают доступность капитала для инвестиций в преодоление этих препятствий", – говорится в докладе.



Что касается поставок в Азию, то трубопровод "Сила Сибири – 2", который предназначен для поставок до 50 млрд куб. м природного газа в год в Китай через Монголию, будет сопоставим по поставкам с объемом "Северного потока – 1" или "Северного потока – 2". Однако экспорт российского газа по "Силе Сибири – 1", уже является самым дешевым видом импорта газа Китаем, принося РФ доход, намного ниже европейского, подчеркивает Татьяна Митрова. Новые проекты дают Китаю еще большие рычаги влияния на ценообразование, продолжает она.



Более оптимистично эксперт настроена относительно возможностей РФ нарастить мощности по производству и экспорту СПГ. "Тем не менее строительство капиталоемких новых заводов по производству СПГ и верфей в Арктике потребует огромных первоначальных инвестиций, масштабной государственной поддержки и налоговых льгот", – пишет она в своем обзоре по газовому рынку РФ.



Эксперт выделяет несколько сценариев развития событий. "При наиболее провальном сценарии, при котором добыча газа сокращается и РФ не может осваивать новые рынки сбыта (в первую очередь в Азии), значительные объемы природного газа окажутся на внутреннем рынке РФ. На уровне глобального энергетического баланса это будет означать сокращение доступности природного газа, повышение цен и меньшую долю природного газа в потреблении энергии за пределами ОЭСР. Последнее почти автоматически приведет к увеличению потребления угля и увеличению выбросов парниковых газов в течение длительного периода", – уверена она.



Однако даже при самом негативном сценарии для России страна продолжит экспортировать примерно 125 млрд куб. м газа в год в 2030 году, что составит почти половину российского экспорта в 2021 году, продолжает эксперт.



Если же России удастся расширить свои трубопроводы в Китай и наладить массовый экспорт СПГ в Китай, Юго-Восточную Азию, Южную Америку и на другие развивающиеся рынки – это сделает мировую торговлю голубым топливом более фрагментированной, с высокой долей недолларовых платежей и заставит стимулировать развитие альтернативных финансовых/контрактных систем для обхода западных санкций, резюмирует Митрова.



Российские эксперты также осторожно оценивают перспективы роста трубопроводных поставок газа в Китай. "Если исходить из оценок того, что совокупный объем поставок газа в Китай составит не менее 98 млрд куб. м к 2030 году, то экспорт трубопроводного газа должен вырасти более чем в 6 раз за 7 лет. Помимо этого, планируется поставлять 100 млн т сжиженного природного газа против 6,6 млн т сейчас. То есть поставки должны вырасти в 15 раз", – подчеркивает эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. По его мнению, в вопросе наращивания поставок многое будет зависеть от властей Китая.



"На данный момент существующей инфраструктуры недостаточно для замещения и отправки выпадающего количества в Китай. "Сила Сибири" имеет ограничение по объему прокачки в 38 млрд куб. м, а в Европу на пике "Газпром" поставлял 200 млрд куб. м", – замечает аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.



Замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров считает невозможным замещение Азией европейского рынка. "Основная проблема в том, что в результате снижения экспорта падают объемы добычи, а это серьезная социально-экономическая и технологическая проблема. В ближайшие 3–5 лет восстановление российского газового экспорта до прежних объемов невозможно. Резервы наращивания поставок трубопроводного газа ограничены пропускной способностью имеющихся объектов. Создание новых как на Востоке, так и в европейской части России с переориентацией потоков в южном направлении – это риск. Ориентация на ограниченное количество крупных потребителей приводит к серьезной зависимости от них: во-первых, этот потребитель диктует цены, а во-вторых, он может быть подвергнут серьезным проблемам: землетрясение, эпидемия или иная совокупность риск-событий, которые способны обрушить спрос", – перечисляет эксперт. Источник - НГ

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