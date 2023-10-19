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Бишкек вводит государственное регулирование цен на уголь
09:37 20.10.2023

БИШКЕК ВВОДИТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА УГОЛЬ

Ограничение вводится 25 октября и должно продлиться 90 дней. Служба антимонопольного регулирования планирует установить максимальные цены на топливо, чтобы избежать рисков "необоснованного повышения цен на него в отопительный период".

Предложение отрегулировать ситуацию на топливном рынке прозвучало 4 октября. Депутат парламента призвал взять под контроль стоимость угля в Таласской области. По мнению парламентария, цены не должны превышать 5 тыс. сомов за тонну. В ответ Служба антимонопольного регулирования 11 октября сообщила, что вероятность введения государственного регулирования имеется.

В сентябре глава Минэнерго заявлял, что дефицита угля в Киргизии не наблюдается: на 12 сентября в стране было добыто 233,3 тыс. тонн угля из 1 млн 247 тонн, нужных населению. 30–35 % потребности в топливе должен был покрыть импорт: в частности, для ТЭЦ и предприятий Бишкека был куплен уголь из #Казахстан'а, который планировали продавать за 6 тыс. сомов за тонну.

В то же время кабинет министров на 6 месяцев ограничил вывоз угля через все КПП, кроме "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт-автодорожный". Эмбарго коснулось как бурого, так и каменного угля.

Источник - ia-centr.ru
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