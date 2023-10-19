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Al Khaleej: зимой решится судьба Украины – вероятно, она будет незавидной
10:51 20.10.2023

Al Khaleej
ОАЭ
19 октября 2023
Украина...Грядут решающие недели

У Украины осталось всего несколько недель для достижения успеха контрнаступления, пишет Al Khaleej со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Зимой погода не позволит ВСУ, испытывающим нехватку оружия, одолеть российскую армию.

В преддверии зимы украинский кризис переходит на новый, важнейший этап, в ходе которого станет понятен итог конфликта, начавшегося в феврале 2022 года, а также контрнаступления ВСУ, которое длится уже более четырех месяцев.

Украинские войска в течение четырех месяцев не смогли добиться значительного прогресса на всех фронтах и испытывают нехватку боеприпасов и вооружений, необходимых для продолжения контрнаступления, несмотря на неограниченную военную поддержку со стороны НАТО. ВСУ столкнутся со сложной ситуацией зимой из-за снега, дождя и грязи, которые вызовут трудности передвижения военной техники в районах боевых действий. Это делает их легкой добычей для российских войск, которые превосходят их по численности и оснащению. К тому же, Москва подготовила для этого все необходимое.

Владимир Путин объявил вчера, что российская армия укрепляет свои позиции на фронте, особенно в районах Купянска, Запорожья и Авдеевки, добавив: "То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве." Президент не забыл поблагодарить российские вооруженные силы за их мужество и героизм и отметил, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

С другой стороны, пессимизм и неуверенность в том, что принесут ближайшие недели, – это то, что доминирует в западном альянсе. Хотя во время своей встречи неделю назад в Брюсселе министры обороны НАТО обсуждали боевые действия зимой и то, как поддержать устойчивость украинских сил и предоставить им больше ракет, истребителей и боеприпасов, стало ясно, что есть сомнения в стойкости ВСУ. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Словакию и Польшу, воздерживаются от поставок большего количества военной техники Украине. Кроме того, запасы оружия на исходе, в то время как ВСУ требуется огромное количество боеприпасов, особенно ракет и 155-мм артиллерийских снарядов. Именно поэтому Вашингтон и Лондон решили снабдить Киев кассетными бомбами, чтобы компенсировать нехватку боеприпасов. Между тем министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что его страна удвоила производство высокоточных боеприпасов.

Но что поразительно, так это то, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает, что "у Киева осталось от шести до восьми недель для контратаки, прежде чем ситуация станет сложной", имея в виду предстоящую зиму. Он продолжил: "Погода нам не союзник".
Все это означает, что в ближайшие недели в конфликте на Украине произойдет решительный поворот, что вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов и их союзников по поводу способности украинских войск противостоять России. Это вынуждает западный альянс пересмотреть свои расчеты: продолжать ли конфликт или согласиться вступить в переговоры на российских условиях? А может, решиться на долгосрочную войну на истощение: Правла ее последствия Россия может себе позволить, а вот Украина будет главным проигравшим.

Источник - inosmi.ru
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