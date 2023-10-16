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Ахмет Талапулы: Искусственный интеллект в Казахстане: опасность или прорыв
11:18 20.10.2023

Искусственный интеллект – это технологическое решение, опирающееся на фундаментальные законы математики, логики, эволюции.

На Digital Bridge президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритет развития искусственного интеллекта в Казахстане и в целом много высказывался на эту тему, передает Caravan.kz.

Так, глава государства выделил несколько значимых моментов:

Предстоит принять стратегический документ, определяющий сферу применения, задачи и инструменты развития ИИ;
Необходимо обеспечить нормативное регулирование ИИ. Более 120 стран уже приняли различные законодательные акты для решения этой задачи. Казахстану следует ускориться;
Стоит непростая задача интегрировать инструменты ИИ в повседневную жизнь людей, не нарушая их права и свободы;
Важно укреплять цифровую инфраструктуру, включая строительство дата-центров, специализирующихся на ИИ, с привлечением мировых игроков;
Внедрение искусственного интеллекта не исключает роли человека на рынке труда; требуется формирование новых навыков с ранних школьных лет;
Будущие учителя, врачи, агрономы, юристы и отраслевые специалисты должны обладать базовыми знаниями в области ИИ.
Развитие искусственного интеллекта представляет собой несомненно важный аспект для Казахстана, о чем и свидетельствует выступление главы государства. Теперь же давайте обратим внимание на мнение экспертного сообщества.

По мнению политолога Газиза Абишева, особый интерес представляет следующий тезис: "Искусственный интеллект – это ведь технологическое решение, опирающееся на фундаментальные законы математики, логики, эволюции. ИИ, тем более разрабатываемый в единой глобальной научной сети, универсален. Его полноценное существование и повсеместное внедрение может низвергнуть локальные сантименты об уникальностях национального мышления, размыть культурные коды наций".

Ведь одним из ожидаемых путей развития станет всеобщая биочипизация людей с подключением чипов к Всемирной сети и возможностью обретения посредством чипа персонального помощника ИИ, отметил эксперт. В этой ситуации у каждого будет мгновенный доступ ко всей информации на планете простым усилием мысли. А такой информационный поток, конечно, смоет большую часть национальных ментальных границ.

"Еще глава государства отметил возможную опасность, исходящую от ИИ. Тут надо подчеркнуть, что Казахстан по отношению к этой опасности - как ребенок на пляже перед надвигающимся цунами. Мы вряд ли сможем сделать что-то существенное. Силиконовая долина, Бостон, Лондонская агломерация, китайские НИИ и еще ряд зон на планете - вот где делается ИИ на принципиальных уровнях, понять которые у нас, быть может, нет специалистов. Как в цикле о роботах Айзека Азимова позитронный мозг выстраивали в 10 присестов, каждый все сложней и сложней, здесь может быть нечто похожее", - прокомментировал специалист.

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Вместе с тем сильно уж бояться ИИ смысла нет, уверен эксперт.

"Много кто переживал по поводу потенциального восстания роботов в середине XX века, и подавляющего большинства этих людей уже нет на этом свете. ИИ может продвинуть человеческую цивилизацию очень быстро очень далеко, и прекрасно было бы увидеть все это при нашей жизни. Тем более, что научные открытия при помощи квантового компьютера и ИИ могут продлить человеку жизнь в разы", - подчеркнул Абишев.

Угрожать же человеку, считает политолог, может экспансионистский ИИ, но он же быстро поймет, что космос безграничен, ИИ не связан биологическими ограничениями, пространства для экспансии достаточно, а потому делить с киборгизирующимся человеком искусственному интеллекту нечего. Тем более, что заметным сегментом планетарного сообщества ИИ могут стать цифровые копии уходящих людей.

"Одна из угроз со стороны искусственного интеллекта для общества - если мощный ИИ будет поставлен на службу государству и будет использоваться для достижения репрессивных политических целей. С мониторингом социальных настроений, анализом поведения каждого гражданина, составлением рейтингов благонадежности, прицельной персонально-ориентированной пропагандой. Вот тогда ИИ станет мощным инструментом тоталитарного контроля. Думается, в ближайшие десятилетия увидим, как в соседних странах подобный ИИ начнет разворачиваться на полную мощность", - подытожил политолог.

Искусственный интеллект значительно упростит жизнь Казахстана, в свою очередь убеждена Назым Жанғазы, руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты РК на выборах 2022-го.

"Когда говорят об ИИ, многим на ум приходит пример Терминатора или Матрицы, но на самом деле это все сказки. Масс-культ имеет много других позитивных примеров ИИ, но никто не обращает на них внимания, потому что они не пугают, а ведь таких примеров очень много.

Ну вот, к примеру, то, что может быть внедрено уже в ближайшие годы. Сейчас казахстанцы активно пользуются чат-ботами для получения различных услуг. С внедрением искусственного интеллекта отпадет необходимость четко формулировать задание, пользователь не будет стеснен вариантным интерфейсом, который сам в свою очередь стеснен узким функционалом. Будет так: клиент пишет запрос в свободной форме "собери мне информацию по моим расходам на коммуналку за три года, и сравни с другими людьми в нашем городе", и искусственный интеллект сам проводит работу и через несколько секунд выдает четкую понятную справку – ваши расходы в сравнении с обезличенным средним показателем. И дальше вы сами делаете выводы. Легко и просто.

И так далее во всех отраслях. То есть ИИ станет своего рода переводчиком между простыми гражданами и сложной архитектурой специфических данных, работа с которыми требует специального образования", - отметила Жанғазы.

Автор: Ахмет Талапулы

16 окт. 23

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697789880


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