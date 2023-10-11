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Либо АЭС, либо Конаев без электричества: как обеспечить город-миллионник под Алматы
11:20 20.10.2023

О том, как новую агломерацию возле Алматы будут обеспечивать электроэнергией, рассказали аким Алматинской области и представитель компании "АЖК".

В новом городе G4City будут проживать 2 млн человек. И каждый его житель должен иметь возможность воткнуть вилку в розетку и включить любой, необходимый ему прибор или устройство. К тому же в агломерации планируют разместить индустриальные предприятия и логистические центры, которым, как воздух, нужны электромощности. Капшагайская ГЭС рассчитана лишь на 364 МВт и не сможет обеспечить электроэнергией еще один город-миллионник. Даже в отдельных районах Конаева бывают проблемы с электричеством, что уже говорить про G4 City? Понятно, что проект потребует новых источников электроэнергии.

"На сегодняшний день по G4City готовится мастер-план и генеральный план. Там будет четыре района: Gate District – деловой и финансовый центр, Golden District – образовательный и медицинский хаб, Growing District – промышленный и логистический хаб, Green District – туризм и развлечения. Территория города будет занимать 88 тыс. га. Это сопоставимо с Шымкентом или Алматы. Соответственно, потребуются мощности. Сейчас рассматривается использование альтернативной энергии в Шелекском коридоре. Кроме того, "Самрук-Энерго" планирует построить еще одну гидростанцию ниже нашей Капшагайской ГЭС. Мощности будут зависеть от потребления, от того, какие мы будем ставить производства", - рассказал корреспонденту Сaravan.kz аким Алматинской области Марат Султангазиев.

О строительстве новой ГЭС близ Кербулака на реке Или говорят уже давно. По оценкам экспертов, новая гидростанция позволит получать 276 ГВатт-часов электроэнергии в год. Но строительство ГЭС все время откладывают из-за обострившихся водных вопросов и отсутствии договоренностей с китайской стороной. Что будет, если Или обмелеет? Новая ГЭС превратится в груду железа и бетона. А это миллиарды тенге! Еще одной проблемой может стать водность Балхаша. Если вода перестанет питать озеро, то Балхаш повторит судьбу Арала. Но есть и альтернативное решение. Например, использовать в качестве энергоисточника АЭС, которую планируют построить возле того же Балхаша. При таком раскладе тоже есть риски. Говоря об атомной энергии, мы сразу вспоминаем Фукусиму, Чернобыль и Семипалатинский полигон. К тому же любое строительство крупных объектов в стране приводит к потере миллиардов тенге и коррупции. Вспомните фильм "Китайский синдром" с Майклом Дугласом, где замалчивание правды чуть не привело к трагедии. Подрядчик решил сэкономить на дефектоскопии и не проверил сварные швы на оборудовании АЭС. Не хотелось бы, чтобы сюжет фильма повторился. Впрочем, у начальника оперативного диспетчерского управления АО "АЖК" Бориса Бабенцова другое мнение:

- В настоящее время электроснабжение города Алматы и Алматинской области составляет максимум 1850 МВт, амбициозные планы акимата требуют 2200 МВт. Понятно, что мощность не увеличить за один день и даже пятилетку. Это длительный процесс. И здесь должны решиться две проблемы: развитие самих сетей, и энергоисточники. В правительстве в этом году обновили Концепцию развития топливно-энергетического комплекса, и этим вопросам уделяется большое внимание. Но, чтобы построить новые электростанции, нужен не один год, и не два. Сейчас в Экибастузе реконструируют и расширяют ГРЭС-2, запланировано строительство Экибастузской ГРЭС-3. Но транспортировать энергию с севера на юг пока невозможно. Пропускная способность сетей KEGOC в ближайшие три-четыре года не позволит завести сюда ни одного мегаватта. Сейчас у нас развивается шведский энергоузел, работают солнечные электростанции, но мы понимаем, что такая энергия нестабильная. Есть так называемые накопители, но их установка приведет к удорожанию электроэнергии. Мы не настолько богатая страна, чтобы позволить себе покупать электричество по такой цене. Вторая часть – развитие гидростанций, которые имеют свои плюсы и ограничения. Мы также говорим об атомной энергии. Чтобы убрать энергодефицит, нам нужно еще 2-3 тыс МВт. Развитие алматинских электрических станций даст нам дополнительные 500-700 МВт. Это закроет текущие проблемы и немного будет работать на перспективу. Но это не значит, что мы можем закрыть все планы по строительству G4City.

- Для того, чтобы обеспечить энергией G4City, нужно строить АЭС?

Думаю, да. Считаю, что атомной станции не нужно бояться. Аварийность на АЭС самая низкая во всем мире. В сети французской электроэнергетической компании Electricite de France около 60 % атомной энергии. Был ли хоть один случай за последние 5-10 лет, когда французская атомная станция принесла экологические проблемы? Не было. И не потому что они скрывают, а таких проблем просто нет. Нормы строительства атомных станций стали намного выше. Там пятикратное дублирование, резервирование. Есть другой аргумент - отсутствие специалистов для работы на атомной станции. Но, когда первая атомная станция была построена, специалистов тоже не было. Всегда с чего-то надо начинать. Нужно нарабатывать свои кадры. У нас есть один из ведущих энергоинститутов, нужно использовать его потенциал. Естественно, нам придется приглашать зарубежных специалистов, прежде всего потому, что они будут поставлять оборудование, и нам нужно на них ориентироваться. Это нормальная практика.

Автор: Римма Гахова
11.10.23

Источник - Caravan.kz
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