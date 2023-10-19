Памяти нацпроектовKZ, - Данияр Ашимбаев

11:58 20.10.2023

Данияр Ашимбаев: Публичных отчетов о реализации нацпроектов со стороны правительства, министерств, АСПИР не было. Свой приговор - "неэффективно" - озвучила Высшая аудиторская палата, с которой никто спорить не стал



Данияр Ашимбаев, 19 октября 23



22 сентября правительство отменило свои решения от 2021 г., которыми были утверждены:

= национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" (бюджет 119 млрд. тенге).

= национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" (3,6 трлн.).

= национальный проект "Качественное образование "Образованная нация" (1,9 трлн.).

= национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" (2,2 трлн.).

= национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы" (8,4 трлн.).

= национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны" (7,6 трлн.).

= национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев" (15,9 трлн.).

= национальный проект "Зеленый Казахстан" (1,4 трлн.).

= национальный проект по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021–2025 годы" (6,8 трлн.).

Публичных отчетов о реализации нацпроектов со стороны правительства, министерств, АСПИР не было.

Свой приговор - "неэффективно" - озвучила Высшая аудиторская палата, с которой никто спорить не стал.

А ведь речь идет о планах с общим бюджетом 48 трлн. тенге, не считая засекреченного нацпроекта по нацбезопасности (собственно, в ходе его реализации один из уполномоченных органов попытался осуществить госпереворот).