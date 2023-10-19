Бойня под аплодисменты. Атака ХАМАС срежиссирована в Израиле? - Сергей Кожемякин

15:21 20.10.2023 Бойня под аплодисменты. Атака ХАМАС срежиссирована в Израиле?



Эскалация палестино-израильского конфликта стала закономерным следствием оккупации и апартеида. Преступной политике потворствуют глобальные и региональные державы, готовые принести тысячи жизней в жертву своей выгоде.



Кто настоящий террорист?



Неравенство и несправедливость, составляющие основу капиталистической экономики, предопределяют содержание всех ее надстроек. Информационная политика не исключение. Здесь есть свои "избранные" и "отверженные", а преподнесение новостей мало изменилось с той поры, когда на западных учреждениях висели таблички "Собакам, индейцам и неграм вход запрещен".



Много дней мировые СМИ рассказывали о "зверствах палестинских боевиков". Чего стоит леденящая душу история еврейского кибуца Кфар-Аза, где якобы были обезглавлены 200 жителей, включая 40 детей! Вскоре, правда, выяснилось, что самих жертв журналисты не видели, лишь передавая рассказы офицеров израильской армии, но сюжет уже выполнил задачу манипуляции сознанием.



Ни в коем случае не идеализируя ХАМАС и другие палестинские группировки, отметим, что им далеко до куда более жестоких террористических сил. На счету последних тысячи жертв преступлений против человечности. Вот лишь некоторые из массовых убийств, лицемерно именуемых "операциями". "Рассвет" (август 2022 года): 50 жертв, включая 17 детей; "Страж стен" (май 2021 года): 260 жертв, в том числе 66 детей и 40 женщин; "Нерушимая скала" (лето 2014 года): 2,3 тыс. жертв, из них 551 ребенок и 330 женщин…



Как уже догадался читатель, речь идет о государственной машине Израиля и крупных военных операциях в секторе Газа. Между тем террор в Палестине - процесс будничный и безостановочный. За время еженедельных демонстраций, которые жители сектора проводили с марта 2018 до декабря 2019 года в знак протеста против блокады, были убиты 223 человека, 9,2 тыс. получили огнестрельные ранения. Израильские солдаты просто расстреливали приближавшихся к пограничным заграждениям. Более 300 человек погибли с начала этого года на Западном берегу реки Иордан. Лишь небольшую их часть можно даже с натяжкой назвать боевиками.



И это только вершина айсберга. Заложником Израиля является все 5-миллионное палестинское население. Блокада, особенно бесчеловечная в отношении сектора Газа, порождает чудовищные диспропорции. Продолжительность жизни в Израиле на восемь лет больше, чем в Палестине. Разница в материнской и младенческой смертности - соответственно в семь и четыре раза. Безработица на палестинских территориях превышает 25 процентов, а среди молодежи достигает 40 процентов.



Как подчеркивается в заявлении Компартии Израиля, последние события стали следствием конфликта, который правое правительство Биньямина Нетаньяху разжигает с первого дня своего существования. Положить конец этому может только завершение израильской оккупации и признание законных прав палестинского народа. "Правительство фашистского толка поощряет и возглавляет этнические чистки. Невинные люди - израильтяне и палестинцы - платят цену за преступную оккупацию. Но Нетаньяху не волнует судьба первых и тем более вторых. Он просто хочет избежать тюрьмы. Это единственная мотивация, которая движет им", - добавляет депутат-коммунист Офер Кассиф.



На все это правящие круги западных стран годами закрывали глаза. Однако стоило палестинским организациям впервые отплатить Израилю той же монетой - и возмущению нет предела. Таковы весы, какими капитал оценивает ценность разных народов и классов.



Грязные тайны Нетаньяху



Нет нужды пересказывать подробности конфликта. Мы установили главное: атаки ХАМАС и других организаций (например, придерживающихся марксистско-ленинской идеологии Народного фронта освобождения Палестины и Демократического фронта освобождения Палестины) стали ответом - и ответом не более жестоким, чем породившие его террор и угнетение. И уж тем более он блекнет по сравнению с последовавшей агрессией против сектора Газа.



Все же происходящее оставляет много вопросов. Почему дала сбой хваленая израильская разведка? Почему система заграждений, оснащенная "по последнему слову техники" камерами, сенсорными датчиками и т.п., вдруг оказалась "дырявой"? Почему силовики, концентрация которых у сектора Газа особенно высока, "проморгали" вторжение многотысячных отрядов противника, проникших на двадцать с лишним километров в глубь израильской территории и частично или полностью занявших города Сдерот, Нетивот, Офаким?



Простым разгильдяйством это не объяснить. Сбой был системным и, судя по всему, заранее продуманным. Рискнем предположить, что, зная о планах палестинцев, власти "оставили дверь приоткрытой". Ничего удивительного здесь нет. Израиль давно использует конфликты для решения внутриполитических задач. Мы привели слова Кассифа, напомнившего о страхе премьера оказаться на скамье подсудимых за коррупцию. Именно с этим связаны попытки ограничить полномочия судебной системы. Провести реформу быстро не удалось: страну охватили масштабные протесты. Уровень неодобрения правительства превысил 60 процентов, в опросах партия Нетаньяху "Ликуд" впервые за много лет уступила место лидера "Национальному единству" во главе с бывшим министром обороны Бенни Ганцем. Разногласия внутри правящей коалиции приближали ее распад.



Теперь Нетаньяху получил передышку. Чтобы затушевать неудачи первых дней - случайные или подготовленные, - он развязал войну на уничтожение. В секторе Газа убиты почти 4 тыс. человек, более 2 тыс. из которых женщины и дети. Число беженцев превысило 1 млн. Удары наносятся по школам и больницам. Только в разбомбленном 17 октября госпитале "Аль-Ахли" погибли сотни человек. В регион не доставляются вода, электроэнергия, продовольствие. "Мы боремся с человекоподобными животными и действуем соответственно", - пояснил министр обороны Израиля Йоав Галант. Развертывается террор на Западном берегу, где за последние дни убиты свыше 60 палестинцев.



Получив индульгенцию от Запада, израильское правительство развязало агрессию на других направлениях. Массированным обстрелам подвергается Ливан. Ракетными ударами выведены из строя аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии. Усиливаются нападки на Иран, хотя, как признали в США, данных о его причастности к атаке ХАМАС "пока нет". Отсрочен правительственный кризис. Ганц и ряд других оппозиционеров вошли в кабинет "национального единства".



Соучастники геноцида



Еще одна скрытая пружина может быть связана с ультраправыми силами. Год назад они вошли в правительство - и отнюдь не на вторых ролях. Лидер партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир стал министром национальной безопасности, глава партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич совмещает пост министра финансов со специально созданной министерской должностью в минобороны, в рамках которой он руководит военными и гражданскими силами на Западном берегу.



Приверженцы крайних форм национальной исключительности, они довели до предела политику апартеида. Смотрич добился расширения поселений на 13 тыс. единиц жилья, не скрывая цели вдвое увеличить долю еврейского населения на Западном берегу. Легализованы десятки поселенческих "аванпостов", готовится норма о сносе палестинских домов "в интересах национальной безопасности". В регионе развернут террор, где силовики действуют заодно с еврейскими поселенцами. В районе Наблуса последние обстреляли автомобили палестинцев. Погибли три человека, девять, включая 6-летнего ребенка, были ранены.



Излюбленная тактика ультраправых - провоцировать ответное насилие, чтобы оправдать еще больший разгул репрессий. Бен-Гвир уже трижды поднимался в сопровождении силовиков и толп фанатиков на Храмовую гору в Иерусалиме. Нарушая существующие соглашения, каждый визит сопровождается избиением верующих мусульман. То, что здесь расположены исламские святыни, Бен-Гвира не волнует. Он открыто делит население на людей первого и второго сорта. "Мое право передвигаться по дорогам Иудеи и Самарии [еврейское название Западного берега] более важно, чем право на передвижение для арабов", - поучает он.



Бен-Гвир проталкивает изменение правил применения оружия - "чтобы полиции было проще стрелять в тех, кто ей угрожает" - и требует разрешить использование боевых патронов для разгона перекрывающих дороги демонстрантов. Еще одна идея фикс - ужесточить содержание палестинских заключенных. В то же время депутаты правящего альянса призвали облегчить условия заключения для еврейского поселенца Амирама Бен-Улиэля, заживо сжегшего палестинскую семью, в том числе полуторогодовалого ребенка.



Опасность этой политики понимают даже отдельные представители истеблишмента. "Идеология Бен-Гвира и Смотрича очень проста - сделать как можно хуже арабам. Они хотят изгнать арабов, утвердить мифическое еврейское превосходство. Эти два пиромана хотят совершить военные преступления из идеологических соображений и ведут нас к фашистской диктатуре", - в конце августа преду-преждал экс-министр обороны Моше Яалон.



Но является ли роль крайне правых лишь косвенной? Учитывая влияние на силовые органы, вполне возможна их причастность к указанным нами странностям. Да и события развиваются в точном соответствии с изуверскими замыслами. В 2017 году Смотрич - тогда депутат парламента - опубликовал статью под говорящим названием "План подчинения". Он выдвинул три главных пункта решения "палестинского вопроса". Во-первых, полная аннексия всех палестинских территорий. Во-вторых, лишение арабского населения гражданских и политических прав. "Заслужить" его можно будет, присягнув на верность еврейскому государству и отслужив в армии. Все несогласные подлежат изгнанию. В-третьих, при малейших попытках сопротивления арабы будут безжалостно уничтожаться. "Наши национальные амбиции по созданию еврейского государства от реки [Иордан] до [Средиземного] моря являются свершившимся фактом, - писал Смотрич. - Весь мир должен понять, что арабское государство никогда не возникнет на этой земле".



Когда 7 октября Нетаньяху обратился к палестинцам со словами "Убирайтесь оттуда немедленно!", многие сочли это проявлением эмоций. Однако спустя несколько дней от жителей города Газа и окрестных селений (1,1 млн человек) потребовали в течение 24 часов покинуть свои дома. Набирает обороты изгнание населения на Западном берегу.



Геноцид происходит с одобрения Запада. Назвав ХАМАС "чистейшим злом", Байден заявил о праве и даже обязанности Израиля "ответить на зверские атаки". Тель-Авиву отправлено оружие, регион с экстренным турне посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и сам Байден. Для Вашингтона это критически важный вопрос, учитывая работу над союзом Саудовской Аравии, Израиля и США. Оба партнера в последнее время посылали позитивные сигналы. Наследный принц королевства Мухаммед бен Салман заявлял, что Эр-Рияд и Тель-Авив приближаются к соглашению, которое "станет крупнейшей исторической договоренностью со времен окончания "холодной войны".



Установление дипотношений с Израилем Эр-Рияд связал с рядом условий. Среди них помощь в запуске ядерной программы и гарантии безопасности со стороны США. Прогресс есть и здесь. В сентябре Вашингтон заключил соглашение с Бахрейном. Оно включает сотрудничество в военно-технической и разведывательной сферах, обязательство "совместно противостоять любой внешней агрессии". Договор может стать моделью аналогичного пакта с Саудовской Аравией.



Еще одним условием было облегчение положения палестинцев. Из этого ряд экспертов сделали вывод, что ХАМАС хотел сорвать саудовско-израильское сближение, и это ему удалось. Такие мотивы не исключены. Нормализация отношений еще более отдалит перспективу появления палестинского государства. Характерна позиция государств, уже заключивших "Авраамовы соглашения" с Израилем: ОАЭ, Бахрейн и Марокко не стали осуждать агрессию против сектора Газа.



Однако война вряд ли отвратит монархию от мира с Тель-Авивом. Эр-Рияд шел на союз с Израилем, когда Бен-Гвир и его подельники сеяли террор и оскверняли мусульманские святыни, а ранее поддержал план Трампа, хоронивший палестинскую государственность. Говоря о помощи палестинцам, саудовские власти намекают - а их СМИ говорят прямо, - что речь идет о гражданских правах и экономических возможностях, а не о независимости. Так что пауза в контактах с Израилем вряд ли будет продолжительной. Если в королевстве решили, что союз с Израилем и США им выгоден, они переступят через "досадную помеху". В мире капитала нет места чести и милосердию.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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