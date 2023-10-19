Такер Карлсон: США проиграют большую войну на Ближнем Востоке

15:23 20.10.2023

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. США проиграют в войне на Ближнем Востоке, если в нее будут втянуты Россия, Китай и Турция, такое мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X.



"Ставки гораздо выше, чем думают многие американцы. Легко представить, что некоторые другие страны будут втянуты в конфликт между Израилем и ХАМАС. Эти страны включают Россию, Иран, Турцию, Китай, Саудовскую Аравию, страны Персидского залива и, возможно, многие другие", - заявил Карлсон.



По мнению журналиста, некоторые могут поддержать Израиль и США, однако большинство стран, включенных в конфликт, займут враждебную Вашингтону сторону.



И это будет проблема. Армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет.



Журналист добавил, что американская армия была измучена двумя бессмысленными конфликтами в Ираке и Афганистане и разобщена изнутри "шутовской" политикой Пентагона.



Сейчас не время для мировой войны. Мы ее проиграем. Но наш главнокомандующий этого не понимает.

Такер Карлсон

журналист



Журналист также раскритиковал недавнее заявление Джо Байдена, в котором тот в контексте поддержки Украины и Израиля назвал США самой могущественной страной в истории человечества.



"Погибели предшествует гордость. Это всегда было правдой и всегда будет правдой", - заключил Карлсон.



Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.



Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200−250 пленных.



МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.