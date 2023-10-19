Китайцы будут строить узбекам ГЭС на Пскеме

15:28 20.10.2023

Китайская компания построит на реке Пскем в Узбекистане ГАЭС



"Узбекгидроэнерго" и China Southern Power Grid International подписали соглашение о строительстве гидроаккумулирующей электростанции мощностью 600 МВт в Бостанлыкском районе Ташкентской области.



Компании "Узбекгидроэнерго" и China Southern Power Grid International подписали соглашение о совместном строительстве гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) "Юкори Пскем", сообщила пресс-служба узбекистанского предприятия.



Подписание состоялось в рамках третьего международного форума "Один пояс, один путь", проходящего в эти дни в Китае.



ГАЭС "Юкори Пскем" расположится в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Ее мощность составит 600 МВт. Стоимость проекта - 1 млрд долларов.



Отметим, в июле "Узбекгидроэнерго" и China Southern Power Grid International подписали меморандум о строительстве в Узбекистане трех гидроэлектростанций общей мощностью 820 МВт:



ГАЭС "Юкори Пскем" (200 Мвт);

ГАЭС "Каратерен" (500 МВт);

гидроэлектростанция (ГЭС) "Юкори Пскем" (120 Мвт).



Общая стоимость реализации по подсчетам на тот момент составляла 1,64 млрд долларов. Вывести эти проекты на полную мощность планировалось к 2030 году.



ГАЭС вырабатывает энергию, как обычная ГЭС, при помощи падения воды из верхнего бассейна в нижний. При этом ГАЭС перекачивает уже "отработавшую" воду насосами из нижнего бассейна в верхний, после чего цикл повторяется.