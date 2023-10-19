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Китайцы будут строить узбекам ГЭС на Пскеме
15:28 20.10.2023

Китайская компания построит на реке Пскем в Узбекистане ГАЭС

"Узбекгидроэнерго" и China Southern Power Grid International подписали соглашение о строительстве гидроаккумулирующей электростанции мощностью 600 МВт в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Компании "Узбекгидроэнерго" и China Southern Power Grid International подписали соглашение о совместном строительстве гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) "Юкори Пскем", сообщила пресс-служба узбекистанского предприятия.

Подписание состоялось в рамках третьего международного форума "Один пояс, один путь", проходящего в эти дни в Китае.

ГАЭС "Юкори Пскем" расположится в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Ее мощность составит 600 МВт. Стоимость проекта - 1 млрд долларов.

Отметим, в июле "Узбекгидроэнерго" и China Southern Power Grid International подписали меморандум о строительстве в Узбекистане трех гидроэлектростанций общей мощностью 820 МВт:

ГАЭС "Юкори Пскем" (200 Мвт);
ГАЭС "Каратерен" (500 МВт);
гидроэлектростанция (ГЭС) "Юкори Пскем" (120 Мвт).

Общая стоимость реализации по подсчетам на тот момент составляла 1,64 млрд долларов. Вывести эти проекты на полную мощность планировалось к 2030 году.

ГАЭС вырабатывает энергию, как обычная ГЭС, при помощи падения воды из верхнего бассейна в нижний. При этом ГАЭС перекачивает уже "отработавшую" воду насосами из нижнего бассейна в верхний, после чего цикл повторяется.

Источник - Газета.uz
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