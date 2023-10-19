|Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
15:30 20.10.2023
Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО
Tекст: Антон Антонов
Мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин заявил об этом на военно-научной конференции Клуба военачальников России "Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе", передает ТАСС.
По его словам, пока продолжается СВО, следует "привлечь их к проведению специальной военной операции". Если человек, получив российский паспорт, не готов "исполнять свой воинский долг", то необходимо "принимать решение о лишении такого человека гражданства", сказал он.
Кроме того, Бастрыкин выразил поддержку созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Он считает целесообразным введение процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию с обязательством использования именно ее при создании личного кабинета мигранта на портале госуслуг. Также предлагается проводить на пунктах пропуска через государственную границу обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан.
В августе сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.