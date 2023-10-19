Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО

15:30 20.10.2023

Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО



Tекст: Антон Антонов



Мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.



