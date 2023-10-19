Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти, - Дм.Бавырин

15:31 20.10.2023 Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти



Tекст: Дмитрий Бавырин



После визита президента США Джо Байдена в Израиль риторика Вашингтона в адрес израильского правительства как будто ужесточилась. Американцы не хотят проведения наземной операции в секторе Газа. Но она необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху как воздух. Без нее он потеряет власть. Впрочем, он все равно ее потеряет.



"Правосудие должно свершиться. Но я предупреждаю вот о чем: пока вы чувствуете эту ярость, не дайте ей вас поглотить. После 11 сентября мы были в ярости в Соединенных Штатах. Мы искали правосудия, но мы совершили ошибки", – заявил президент США Джо Байден в специальном телеобращении к народу Израиля.



В израильских СМИ распространено мнение, будто бы единственная сила, которая могла бы отговорить премьер-министра Биньямина Нетаньяху от наземной военной операции в секторе Газа и перекройки его границ, – это Соединенные Штаты. Такая постановка вопроса вредит руководству самих Соединенных Штатов.



Демократическая партия президента Байдена расколота по ближневосточному опросу, при этом более половины ее избирателей в наши дни сочувствуют скорее Палестине, чем Израилю (в целом по США картина обратная). То есть в их представлении, если Байден может остановить Нетаньяху от проведения операции, он должен это сделать, хотя самого президента допустимо считать вполне произраильским политиком.



Однако не помочь Израилю как своему протеже на Ближнем Востоке США просто не могут, поэтому добивающийся переизбрания Байден вынужден "сидеть на двух стульях": поддерживать борьбу с ХАМАС, но сдерживать руководство Израиля от действий, которые привели бы к масштабным жертвам среди гражданского населения.



Уже понятно, что не получится: общее количество трупов с обеих сторон конфликта приблизилось к пяти тысячам. И это при том, что самая кровавая часть – та самая наземная часть операции ЦАХАЛ – еще не началась (возможно, как раз из-за давления американцев), но уже кажется неизбежной.



После попадания ракеты в баптистский госпиталь Газы был отменен визит Байдена в Иорданию. Туда он намеревался отбыть сразу после встречи с Нетаньяху, чтобы обсудить способы восстановления мира с королем Абдаллой II, а также с лидером соседствующего с Газой Египта фельдмаршалом Ас-Сиси и номинальным президентом Палестины Махмудом Аббасом, люди которого находятся в многолетнем и довольно кровавом конфликте с ХАМАС.



Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади так и заявил: четырехсторонняя встреча отменена, потому что "в настоящий момент она не смогла бы предотвратить войну".



Это допустимо счесть очередным внешнеполитическим провалом Джо Байдена. Однако израильские СМИ президенту США льстят: представляется, что у него изначально не было шансов отговорить Нетаньяху от перехода войны на новую стадию. И не только потому, что израильскому премьеру пришлось бы отречься от десятков своих клятв, розданных за последние дни.



Дело в том, что война с ХАМАС превратилась для Нетаньяху в опору власти. Без войны ему будет очень трудно (если вообще возможно) остаться премьером до выборов в Кнессет, которые должны пройти в 2026 году.



Уже понятно, что четырехлетие стабильности, которое обещал Израилю Нетаньяху при очередном возвращении во власть в конце прошлого года, отменяется. До того из-за близких результатов "левой" и "правой" коалиций выборы проходили каждый год начиная с 2019-го, причем в 2019 году дважды. Теперь началась война – и неизвестно, когда закончится и насколько разрушительной станет.



Однако пресловутой стабильности не наблюдалось и прежде – в первые полгода нового срока Нетаньяху. Десятки, а иногда и сотни тысяч людей регулярно выходили на улицы, чтобы потребовать отставки премьер-министра.



Партия Нетаньяху "Ликуд" – однозначный лидер правого блока и победитель последних выборов. Но властная коалиция с Нетаньяху во главе возможна только при привлечении в нее ортодоксальных религиозных партий. Они выставили собственные условия, результатом чего стал запуск масштабной судебной реформы. Ее-то и приняла в штыки секулярная часть общества, к которой присоединился широкий фронт противников премьера.



В какой-то момент на строну протестующих перешел даже нынешний министр обороны Израиля – беспартийный Йоав Галант, потребовав отменить реформу. За несоблюдение субординации Нетаньяху хотел отправить его в отставку, но это только ужесточило уличные противостояния, после чего премьер решил сменить гнев на милость, простил Галанта и вынужденно отложил реформу.



Вполне возможно, завершить ее ему не суждено, хотя сейчас это не слишком заметно.



В период широкомасштабных военных действий общество сплачивается вокруг первого лица, а политики откладывают разногласия на потом – до победы. Это происходит почти всегда и почти везде, Израиль не исключение: сейчас Нетаньяху может чувствовать себя "царем горы" и не особо беспокоиться о внутренней фронде.



Но многое зависит от итогов конфликта. Если они для первого лица разгромные, оно быстро превращается из народного любимца в изгоя с мрачными перспективами вплоть до тюрьмы, как произошло, например, с грузинским президентом Михаилом Саакашвили.



Крайне сомнительно, что израильтянам в обозримой перспективе грозит поражение того же типа, которое пережила Грузия в 2008 году. Угроза для власти Нетаньяху в другом – в наступлении затишья.



Оппозиционные публицисты и активисты уже дали понять, что после окончания военного кризиса будут делать все, чтобы окончательно отправить Нетаньяху на пенсию. Учитывая, что "правые" оперировали довольно незначительным электоральным преимуществом, у "левых" может и получиться.



К тому времени фигура нынешнего премьер-министра станет еще более токсичной, чем была, – из-за трагедий в Газе в том числе. Но еще важнее, что Нетаньяху придется отвечать на вопрос, как такое вообще стало возможным, что в первый день нового обострения ХАМАС без особых проблем прорвал первые линии обороны Израиля и захватил огромные по местным меркам территории – больше, чем удалось занять ВСУ за весь период "весенне-летнего контрнаступления", хотя Украине активно помогали страны НАТО, а ХАМАС на это точно не претендует.



Такое количество жертв среди гражданского населения Израиля на одних исламистов не спишешь. За оборону и подготовку к ней с декабря 2022-го отвечал Нетаньяху и его люди.



В таких условиях родной "правый" лагерь для Биби, как премьера часто называют в Израиле, становится даже опаснее, чем враги из "левого", тем более что "леваки" дискредитировали себя в глазах населения чересчур либеральным подходом к палестинским антагонистам Израиля, что с учетом нынешних жертв им аукнется.



У правых соратников будет великое искушение превратить Нетаньяху в "козла отпущения" (еврейское, кстати, понятие) и за катастрофы войны, и за промахи в разведке.



"Нет сомнений, что Израиль провалил миссию по предупреждению нападения из сектора Газа", – мрачно признает руководитель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.



Ситуация усугубляется внутренними разногласиями в правом лагере о масштабах грядущей операции в Газе: есть крыло радикальное, но есть и более осторожное, опирающееся на мнение США. Между ними сейчас и зажат Нетаньяху, медлящий с началом наземной части антихамасовской операции. Шаг почти в любом направлении грозит ему критичной потерей сторонников.



А если место Байдена через год с небольшим займет Дональд Трамп, станет еще хуже. Да, в Демократической партии предпочли бы, чтобы израильскую власть составляла "левая" коалиция, тогда как Трампа устраивает "правая", более того, он остается одним из самых произраильских политиков в своей и без того произраильской Республиканской партии. Но есть нюанс: Трамп буквально ненавидит Нетаньяху за то, что тот один из первых поздравил Байдена с победой на президентских выборах, когда сам Трамп еще надеялся оспорить результаты. Учитывая мстительность Трампа, он будет готов на многое, лишь бы израильские "правые" нашли себе нового лидера. И ведь искать придется.



В субботу, 21 октября, Нетаньяху исполняется 74 года, шансы на еще одну попытку у него призрачные: текущая очень похожа на последнюю, после чего груз прежних грехов и ошибок все-таки прижмет его к земле и заставит завершить карьеру. Когда именно – зависит от развития конфликта и от того, насколько успешными будут действия ЦАХАЛ. Но политически Нетаньяху выгодно, чтобы конфликт затянулся надолго. Ведь вместе с ним затянется и период объединения нации вокруг него, как "первого лица". Источник - Взгляд

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