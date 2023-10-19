В Ташкент прибыл новый посол Ирана - Мохаммад Али Эскандари

15:36 20.10.2023

Новый посол Ирана в Узбекистане приступил к работе



Вновь назначенный посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Эскандари вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиеру Саидову.



