 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.10.2023
17:01  Премьерша Италии Мелони рассталась со своим бой-френдом Джамбруно. Ягодка опять...
16:50  Пекин+Москва против Запада. Впереди решающая схватка, - Такаси Тадзима
16:49  Прощается, но не уходит: Армения пока задержится в ОДКБ
16:47  Когда самоотменилась русская интеллигенция, - Дм.Тараторин
16:40  Мир в буквальном смысле отвернулся от США, но те уже не смогут, - Петр Акопов
16:39  Заигрывания с бандеровцами не помогли: Верховная рада поддержала запрет УПЦ
15:40  Пекинская гастроль. Что Путин привез с саммита "Одного пояса и пути", - Г.Мирзаян

15:36  В Ташкент прибыл новый посол Ирана - Мохаммад Али Эскандари
15:35  Будущая дорога на Иссык-Куль будет под казахстанской юрисдикцией
15:31  Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти, - Дм.Бавырин
15:30  Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
15:28  Китайцы будут строить узбекам ГЭС на Пскеме
15:24  Скончался глава Компартии Таджикистана (1992-2016 гг.) Шоди Шабдолов
15:23  Такер Карлсон: США проиграют большую войну на Ближнем Востоке
15:21  Бойня под аплодисменты. Атака ХАМАС срежиссирована в Израиле? - Сергей Кожемякин
11:58  Памяти нацпроектовKZ, - Данияр Ашимбаев
11:20  Либо АЭС, либо Конаев без электричества: как обеспечить город-миллионник под Алматы
11:18  Ахмет Талапулы: Искусственный интеллект в Казахстане: опасность или прорыв
10:51  Al Khaleej: зимой решится судьба Украины – вероятно, она будет незавидной
09:37  Бишкек вводит государственное регулирование цен на уголь
09:33  Образовательная политика США в Центральной Азии: механизмы и инструменты
09:07  Перекрыли газ: какие проекты пострадают из-за конфликта в Израиле, - Дм.Мигунов
08:53  Потолок ледяной: CША пытаются ограничить российский нефтяной экспорт, - Оксана Белкина
02:14  Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении, - Е.Крутиков
02:03  Иран защитит Таджикистан от опасных соседей, - Виктория Панфилова
02:01  Китай становится основным покупателем российского газа
00:57  Республика Укрмения. Россия и Армения продолжают выяснение испорченных отношений, - "Къ"
00:49  Тимофей Бордачев: Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме
00:45  Атакованы базы США в Сирии и Ираке (видео)
00:43  УкрАрмия расширяет плацдармы на Днепре
00:41  Джейсон Уиллик:Политический бунт в США. Амер-студенты поддержали ХАМАС
00:39  Одиозный Камчи Ташиев обещает "чистку" для кыргызских чиновников
00:38  Сеймур Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы, но без ядерного оружия
00:32  Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли, - Ольга Самофалова
00:04  В Израиле погибли 5 экс-узбекистанцев
00:00  Протестующие опять захватили американский Капитолий. Его вообще охраняют?)
Четверг, 19.10.2023
16:31  Что написано на эмблеме отрядов "Эль-Кудс", - П.Густерин
16:30  Путин и Си перешли к "боевому слаживанию": время сигналов прошло - начинается атака
16:28  Агрорынок ЕАЭС: тактика и стратегия развития
16:26  В боях за Новороссию погиб знаменитый соратник Стрелкова "Казак Бабай"
16:25  Выходят в коридор: какими будут отношения Баку и Еревана после Карабаха
16:23  Кому принадлежат кофейни и рестораны в Бишкеке (список владельцев и учредителей)
16:03  В Кыргызстане Федерацию козлодранья (кок-бору) возглавил Рамис Жунусалиев
16:02  Первым заместителем главы Антикоррупционного агентства Узбекистана назначен Дилшод Рахимов
16:00  В Узбекистане создана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса
15:57  В КырПарламенте чуть не подрались депутаты Толонов и Бакасов. Видео
15:53  Путин придержал сюрприз по газовому развороту на Восток до переговоров в Бишкеке
15:46  Россия и Китай договорились о крупнейшей поставке зерновых
15:44  Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза, - Г.Мирзаян
15:38  Готовится "израиль" для Европы, - Е.Пустовойтова
14:25  Право на оружие: ограничения ООН в отношении Ирана утратили силу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Заигрывания с бандеровцами не помогли: Верховная рада поддержала запрет УПЦ
16:39 20.10.2023

Михаил Рябов

Отречение от матери-Русской Церкви и помощь воюющим против России ВСУ не помогли верхушке Украинской Православной Церкви избежать репрессий бандеровского режима: сегодня Верховная рада проголосовала за запрет УПЦ.

Законопроект пока что одобрен в первом чтении – депутаты теперь готовят правки, которые позволяют исключить наличие юридических лазеек для продолжения легальной деятельности Православной Церкви. Таким образом, под угрозой репрессий все общины будут согнаны в раскольническую ПЦУ (подчиняется Стамбулу/США), храмы и монастыри конфискованы.

"У меня несколько цифр из Службы безопасности Украины, о 68 производствах в отношении представителей одной Церкви, из которых 14 митрополиты. Обвинения в государственной измене, коллаборационизме, публичные призывы к религиозной ненависти, 26 подозрений, 18 приговоров суда, два обмена клириков на наших героев по запросу оккупантов. Российские паспорта, агитационные материалы в храмах митрополитов Киевской, Днепропетровской, Одесской областей, какие факты нам еще нужно, чтобы, наконец, запретить ФСБшную агентуру в Украине? Очистить зерно от плевел, освободить сотни тысяч людей от ига и вывести из тьмы, в которую их погрузили и держат десятки лет", – объявил на заседании депутат Александр Аликсийчук.

"Искоренение влияния России на наших людей – это не вопрос веры, это не вопрос мировоззрения, и это не запрет молиться, это прежде всего национальная безопасность. Та сеть агентов влияния, которая построена через представительства Русской Церкви в Украине – это угроза государственности. Именно поэтому в День государственности президент Украины Владимир Зеленский призвал нас принять этот законопроект", – напомнил выступающий.

Дальше слово взял галичанин-униат Николай Княжицкий – он потребовал доработать проект закона так, чтобы у УПЦ не осталось никаких юридических лазеек.

"Какие надо сделать правки ко второму чтению? Во-первых, этот закон предусматривает, что сначала проводится религиоведческая экспертиза. К сожалению, ее можно обжаловать в суде. Суд не имеет лицензированных экспертов в этой сфере, как и не имеет методик, это затянется на годы. Затем подается предписание, которое нужно выполнить. Но предписание не является обязательным к исполнению – и тоже может быть предметом обжалования. После этого, если предписание не выполняется, можно идти в суды и судиться в этих судах 10 лет – так, как делала запрещенная еще в 2014 году Коммунистическая партия.

А мы должны сделать закон, который будет эффективным, выполняться немедленно, защищать национальную безопасность и запретит любой украинской церкви слушаться Гундяева, подчиняться Москве", – сказал Княжицкий.

По его словам, "еще одна проблема этого закона – судьба имущества", "в Лавре до сих пор сидят московские попы и в одной, и во второй, и в третьей".

Далее градус истерии стал возрастать. Депутат Соломия Витвицкая требовала от присутствующих поддержать запрет УПЦ и не колебаться.

"Если вы не нажмете сегодня эту зеленую кнопку, позор вам. Вы будете просто… ваши фамилии будут все знать украинцы на улицах в городах, селах и так далее, потому что именно вы побуждаете строить агентурную сеть Российской Федерации, которая сильнее, чем даже их российская армия", – сказала Витвицкая.

Нельзя сказать, чтобы в Верховной раде не прозвучало ни одного слова в защиту УПЦ (в отличие от ситуации с запретом термина "Великая Отечественная война", когда вообще вся "оппозиция" в зале предпочла промолчать).

Однако защитники УПЦ выглядели ни на что не годными. Бывший "регионал" Юрий Бойко, некогда ездивший на переговоры в Москву, а в начале СВО осудивший Россию, убеждал бандеровцев, что Киевский митрополит – патриот самостийной Украины.

"От себя лично, я знаю владыку Онуфрия – настоятеля Украинской Православной Церкви. Он является патриотом Украины и пользуется доверием верующих", – сказал Бойко.

Следующим в защиту УПЦ выступал депутат Евгений Шевченко – известный тем, что сначала ездил в Белоруссию и лебезил перед Александром Лукашенко, а затем получил награду от украинской военной разведки.

"На соборе Украинской Православной Церкви 22 мая 22-го года было принято решение, которое осудило Кирилла, отделилась от Московии и сейчас она провозглашена независимой. Поэтому это ложь, то, что здесь говорят", – оправдывался Шевченко.

Однако его доводы не особо подействовали – законопроект о запрете УПЦ в первом чтении поддержало 267 депутатов.

"Подписан смертный приговор Украине, ибо государство Украина запретило Церковь Христову", – комментирует священник из Херсонской области Геннадий Шкиль.

Духовенство УПЦ после вступления в силу закона о запрете поставят перед выбором: или переход в раскол, или отправка на фронт, считает священник из ЛНР Александр Авдюгин.

"Далее все понятно. Или переходишь к Сереге Думенко, или ты не священник и не монах. Повестка на руки и в Авдеевку", – прогнозирует Авдюгин.

Православный публицист Кирилл Фролов выразил надежду, что "после принятия этого закона миллионы самых аполитичных, даже обработанных укро-пропагандой православных христиан поймут, что только освобождение Киева русской армией является единственным способом спасения Православия в колыбели Крещения Руси".

"Это мы повторяем постоянно, но сейчас, в дни перед 80-летием освобождения Киева 6 ноября 1943-го года, мы заявляем, что главным врагом Русской Православной Церкви является не антихристова хунта Зеленского, это само собой, а партия похабного мира в Москве, в том числе в церковных структурах.

Поэтому всякого, кто публично или аппаратно выступает против освобождения Киева, выдумывает против этого тысячи причин, нагло врет, что Православие спасет не Русская армия, а ООН, мы считаем врагами Святой Церкви.

Дай волю московским либералам – они и в РФ такой закон примут!

Напоминаем, что Святой Патриарх Тихон в своем Архипастырском Послании подчеркнул тот факт, что Русская Церковь не признает тот мир, по которому Мать городов русских Киев и другие русские земли навсегда отторгаются от России", – заключил Фролов.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697809140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании
- Спикер Мажилиса зачитал обращение Президента к участникам ХІ Гражданского форума
- Инициативы Главы государства способствуют активному увеличению НПО в регионах Казахстана
- Глава Минфина провел очередное заседание Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности
- Памяти нацпроектов
- Демпартия "Ак жол" выступила против повышения НДС и требует провести Парламентские слушания по этому вопросу
- Кадровые перестановки
- Демпартия "Ак жол" предложила провести налоговую амнистию и ввести мораторий на признание сделок недействительными
- Снегозадержатель трубчатый: преимущества и функции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  