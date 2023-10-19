Заигрывания с бандеровцами не помогли: Верховная рада поддержала запрет УПЦ

16:39 20.10.2023

Михаил Рябов



Отречение от матери-Русской Церкви и помощь воюющим против России ВСУ не помогли верхушке Украинской Православной Церкви избежать репрессий бандеровского режима: сегодня Верховная рада проголосовала за запрет УПЦ.



Законопроект пока что одобрен в первом чтении – депутаты теперь готовят правки, которые позволяют исключить наличие юридических лазеек для продолжения легальной деятельности Православной Церкви. Таким образом, под угрозой репрессий все общины будут согнаны в раскольническую ПЦУ (подчиняется Стамбулу/США), храмы и монастыри конфискованы.



"У меня несколько цифр из Службы безопасности Украины, о 68 производствах в отношении представителей одной Церкви, из которых 14 митрополиты. Обвинения в государственной измене, коллаборационизме, публичные призывы к религиозной ненависти, 26 подозрений, 18 приговоров суда, два обмена клириков на наших героев по запросу оккупантов. Российские паспорта, агитационные материалы в храмах митрополитов Киевской, Днепропетровской, Одесской областей, какие факты нам еще нужно, чтобы, наконец, запретить ФСБшную агентуру в Украине? Очистить зерно от плевел, освободить сотни тысяч людей от ига и вывести из тьмы, в которую их погрузили и держат десятки лет", – объявил на заседании депутат Александр Аликсийчук.



"Искоренение влияния России на наших людей – это не вопрос веры, это не вопрос мировоззрения, и это не запрет молиться, это прежде всего национальная безопасность. Та сеть агентов влияния, которая построена через представительства Русской Церкви в Украине – это угроза государственности. Именно поэтому в День государственности президент Украины Владимир Зеленский призвал нас принять этот законопроект", – напомнил выступающий.



Дальше слово взял галичанин-униат Николай Княжицкий – он потребовал доработать проект закона так, чтобы у УПЦ не осталось никаких юридических лазеек.



"Какие надо сделать правки ко второму чтению? Во-первых, этот закон предусматривает, что сначала проводится религиоведческая экспертиза. К сожалению, ее можно обжаловать в суде. Суд не имеет лицензированных экспертов в этой сфере, как и не имеет методик, это затянется на годы. Затем подается предписание, которое нужно выполнить. Но предписание не является обязательным к исполнению – и тоже может быть предметом обжалования. После этого, если предписание не выполняется, можно идти в суды и судиться в этих судах 10 лет – так, как делала запрещенная еще в 2014 году Коммунистическая партия.



А мы должны сделать закон, который будет эффективным, выполняться немедленно, защищать национальную безопасность и запретит любой украинской церкви слушаться Гундяева, подчиняться Москве", – сказал Княжицкий.



По его словам, "еще одна проблема этого закона – судьба имущества", "в Лавре до сих пор сидят московские попы и в одной, и во второй, и в третьей".



Далее градус истерии стал возрастать. Депутат Соломия Витвицкая требовала от присутствующих поддержать запрет УПЦ и не колебаться.



"Если вы не нажмете сегодня эту зеленую кнопку, позор вам. Вы будете просто… ваши фамилии будут все знать украинцы на улицах в городах, селах и так далее, потому что именно вы побуждаете строить агентурную сеть Российской Федерации, которая сильнее, чем даже их российская армия", – сказала Витвицкая.



Нельзя сказать, чтобы в Верховной раде не прозвучало ни одного слова в защиту УПЦ (в отличие от ситуации с запретом термина "Великая Отечественная война", когда вообще вся "оппозиция" в зале предпочла промолчать).



Однако защитники УПЦ выглядели ни на что не годными. Бывший "регионал" Юрий Бойко, некогда ездивший на переговоры в Москву, а в начале СВО осудивший Россию, убеждал бандеровцев, что Киевский митрополит – патриот самостийной Украины.



"От себя лично, я знаю владыку Онуфрия – настоятеля Украинской Православной Церкви. Он является патриотом Украины и пользуется доверием верующих", – сказал Бойко.



Следующим в защиту УПЦ выступал депутат Евгений Шевченко – известный тем, что сначала ездил в Белоруссию и лебезил перед Александром Лукашенко, а затем получил награду от украинской военной разведки.



"На соборе Украинской Православной Церкви 22 мая 22-го года было принято решение, которое осудило Кирилла, отделилась от Московии и сейчас она провозглашена независимой. Поэтому это ложь, то, что здесь говорят", – оправдывался Шевченко.



Однако его доводы не особо подействовали – законопроект о запрете УПЦ в первом чтении поддержало 267 депутатов.



"Подписан смертный приговор Украине, ибо государство Украина запретило Церковь Христову", – комментирует священник из Херсонской области Геннадий Шкиль.



Духовенство УПЦ после вступления в силу закона о запрете поставят перед выбором: или переход в раскол, или отправка на фронт, считает священник из ЛНР Александр Авдюгин.



"Далее все понятно. Или переходишь к Сереге Думенко, или ты не священник и не монах. Повестка на руки и в Авдеевку", – прогнозирует Авдюгин.



Православный публицист Кирилл Фролов выразил надежду, что "после принятия этого закона миллионы самых аполитичных, даже обработанных укро-пропагандой православных христиан поймут, что только освобождение Киева русской армией является единственным способом спасения Православия в колыбели Крещения Руси".



"Это мы повторяем постоянно, но сейчас, в дни перед 80-летием освобождения Киева 6 ноября 1943-го года, мы заявляем, что главным врагом Русской Православной Церкви является не антихристова хунта Зеленского, это само собой, а партия похабного мира в Москве, в том числе в церковных структурах.



Поэтому всякого, кто публично или аппаратно выступает против освобождения Киева, выдумывает против этого тысячи причин, нагло врет, что Православие спасет не Русская армия, а ООН, мы считаем врагами Святой Церкви.



Дай волю московским либералам – они и в РФ такой закон примут!



Напоминаем, что Святой Патриарх Тихон в своем Архипастырском Послании подчеркнул тот факт, что Русская Церковь не признает тот мир, по которому Мать городов русских Киев и другие русские земли навсегда отторгаются от России", – заключил Фролов.