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Когда самоотменилась русская интеллигенция, - Дм.Тараторин
16:47 20.10.2023

Дмитрий Тараторин

Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова "Следы империи". Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Сто один год назад, осенью 1922 года из Советской России на "философском пароходе" (на самом деле их было два, плюс поезда) выслали крупнейших русских мыслителей. Троцкий в интервью американской журналистке, комментируя это событие, заявил: "Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно". Эта акция, как очевидно сегодня, стала фактически абортированием русской мысли, имевшим самые трагические последствия. И особенно это бросается в глаза при сравнении тогдашней эмиграции и нынешней.

Николай Бердяев и Дмитрий Колезев

И дело не только в том, что даже близко среди представителей последней нет личностей масштаба Николая Бердяева, Ивана Ильина, Николая Лосского, Льва Карсавина, да, собственно, среди тех изгнанников почти каждый "вписан золотыми буквами" в историю русской и не только мысли.

Хуже то, что негативные характеристики русской интеллигенции, которые эти философы некогда давали, в результате только усугубились.

Вот, например, реакция релоканта, иноагента (все как положено) и создателя популярного интернет-ресурса Дмитрия Колезева на возможные поствыборные перемены в Варшаве:

"Оптимистичные новости из Польши: правоконсервативная правящая партия "Право и справедливость", которой руководит влиятельный польский политик Ярослав Качиньский, может потерять большинство в парламенте и уступить демократической оппозиции".

А чем же она так оптимистична для русского оппозиционера, ведь, собственно, правые и левые Польши солидарны лишь в одном, но главном, для российских эмигрантов - негативном отношении к Москве? Какая, казалось бы, для него разница? Но она есть!

"Партия Туска выступает за легальные аборты, ориентацию на США и Евросоюз, помощь Украине и возможность легализации однополых браков", - радуется Колезев. И в самом деле - вот оно счастье…

И это преобладающий (за редким, ничего не решающим исключением) настрой у новой эмиграции - полная поддержка "прогрессивной" леволиберальной ЛГБТ-повестки.

Бердяев писал: "Нужнo знать, чтo представляет собой тo своеобразнoe явлениe, котopoe в России именуется "интеллигенция". Западныe люди впали бы в ошибкy, если бы они отождествили русскую интеллигенцию c тем, чтo нa Западe называют intellectuels".

Философ был беспощаден и точен: "Интеллигенция скорее напоминалa монашеский орден или религиозную сектy co своей особой моралью, очень нетерпимой, co своим обязательным миросозерцанием, co своими особыми нравами и обычаями, и дажe co своеобразным физическим обликом, пo которомy всегдa можнo былo узнать интеллигентa и отличать егo от другиx социальныx rрупп".

Пароход "Обербургермейстер Хакен", на котором в 1922 году из России выехали 25 семей петербургской интеллигенции

До революции член этой "секты" непременно должен был быть левых взглядов и активно антирелигиозен. И ровно эти же характеристики у их современных потомков.

Бердяев поясняет: "Русскиe обладают исключительной способностью к усвоению западныx идей и учений и к иx своеобразной переработке. Ho усвоениe западныx идей и учений русской интеллигенцией былo в большинствe случаев догматическим. To, чтo нa Западe былo научной теорией, подлежащей критикe, гипотезой или вo всяком случae истиной относительной, частичной, нe претендующей нa всеобщность, y русскиx интеллигентов превращалосъ в догматикy, вo чтo-тo вродe религиозногo откровения".

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Иными словами, интеллигент - это как раз антипод интеллектуала, это персонаж зачастую как раз интеллектуально, а часто (вспомним характеристику Бердяева) и физически не вполне полноценный. Бесспорно, таким можно и нужно сочувствовать. Но совестью нации, которая определяет, что есть норма, а что нет, что есть благо, а что пагуба, подобная категория лиц не может быть по определению.

Трагедия в том, что ведущих интеллектуалов большевики выслали. А интеллигентов, да, частично расстреляли, но тех, кто вполне разделял левизну, но не большевистские методы, успешно интегрировали. Кафедры марксизма-ленинизма усугубили их исконный догматизм мышления. И вот мы имеем персонажей, с которыми (не раз пробовал) совершенно бессмысленно спорить о тех же абортах. Бредовая догма "мое тело - мое дело" для них просто не обсуждаема. Равно как и любая другая составляющая "повестки".

Между тем логика прав человека должна бы, по идее, распространяться на все этапы его жизни. Что бы ни утверждали медики-"повесточники", они никогда не смогут доказать, что "эмбрион не человек", поскольку критерии оценки здесь не могут быть абсолютными. А сомнение в правовом государстве безусловно трактуется в пользу обвиняемого. В данном случае в пользу эмбриона, приговариваемого к смерти по обвинению в том, что он "не человек".

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Но как логика может противостоять догме?

Удивительно то, что, оказавшись за рубежом, куда они вроде стремились, чтобы свободно мыслить, никакого оригинального продукта они не порождают. Аналитика текущих событий крайне поверхностна, а когда речь заходит о глубинных причинах - это какой-то шариковский "абырвалг" - всему виной, как правило, "Орда".

Хотя это предельно упрощенное и ничего реально не дающее объяснение легко опровергается при первой же попытке сопоставить реальные властные практики потомков Чингисхана и Романовых. Но "Орда" - это ведь тоже догма. И вот это вот вековечное следование им - это "самоотмена" русской интеллигенции.

На самом деле интеллектуальное убожество, которое демонстрирует сегодня оппозиция, - это один из моментов истины, явленный этим драматическим поворотом истории, в котором мы все так или иначе участвуем.

Ведь ко всему происходящему (как и ко всякому вершащему историю процессу) может быть по большому счету только два подхода. Человек-субъект отличается от человека-объекта не уровнем образования, не социальным статусом и не очками на носу. Объект именно и чувствует себя исключительно объектом внешних воздействий, песчинкой исторических процессов, которая их слепо "претерпевает".

Субъект же рассматривает все происходящее вокруг него, от вполне бытовых событий до всемирно-исторических катаклизмов, войн и революций, как знаки на его личном духовном пути, как-то, что должно быть пережито, осмыслено и использовано для коррекции личной стратегии по отношению к миру и его отдельным элементам.

И только субъект может быть солидарен с мыслью не интеллигента, а подлинного русского интеллектуала Федора Тютчева:

"Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697809620


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