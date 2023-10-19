Прощается, но не уходит: Армения пока задержится в ОДКБ

16:49 20.10.2023

К чему приведет план Пашиняна по выдавливанию России?



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Алексей Албу

Андрей Дмитриев

Владимир Лепехин



Армения в данный момент не рассматривает выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян.



"Подобный момент сейчас не обсуждается", - заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.



Отметим, что Ханданян является членом правящей фракции "Гражданский договор", и вполне может считаться осведомленным человеком. Вот только все ли он договаривает? "Сейчас" это не ключевое слово ли? А завтра готовы будут рассмотреть, если сверху придет указание? Напомню, депутаты правящей партии легко приняли спорный законопроект о признании Римского статута, когда им велели сделать это. И даже демарш оппозиции, покинувшей зал заседаний парламента, ничего не изменил.



Тут, впрочем, вопрос намного серьезнее. И сопротивление такому решению будет колоссальное, как в самом парламенте, так и за его стенами. Решатся ли они на такой шаг?



- На мой взгляд, если бы армянский истеблишмент, который практически полностью ориентирован на Вашингтон и Брюссель, чувствовал, что может продавить этот вопрос, его бы продавили, - говорит Алексей Албу, главный редактор информационного агентства "Кавказский рубеж".



- Вероятнее всего, депутаты даже из провластного большинства понимают, что лучше не сжигать мосты. Ведь президенты и премьеры уходят, а народ, который избирает депутатский корпус, остается.



"СП": Есть ли основания считать, что выход возможен? В каком случае это может произойти?



- Выход, безусловно, возможен. Если общественные настроения поменяются и политическое поле будет зачищено, как произошло на Украине после госпереворота 2014 года, то действительно, такое решение может быть принято. Я искренне надеюсь, что до этого не дойдет.



"СП": Выход из ОДКБ и ЕАЭС может быть одновременным? Это означает поворот Еревана в сторону Запада от Москвы?



- Да, выход из этих структур может быть одновременным, но все же, на мой взгляд, если до этого дойдет, то прозападные армянские элиты попытаются сохранить возможность некоего торга и рычага внешнеполитического давления. Поэтому данный сценарий хоть и возможен, но маловероятен.



"СП": Будет ли он означать, что Армения станет стремиться в НАТО и ЕС? Есть ли у нее та перспективы? Все ж не Украина, территориальный конфликт закрыт…



- Вхождение Армении в НАТО будет большим успехом данного военного блока. Ведь в таком случае у США появится возможность давления сразу на пять государств. На Россию, Иран, не совсем дружественный Азербайджан, ускользающую Грузию и на своего члена, который в последние годы все больше фрондирует - Турцию. Именно по причине отсутствия территориального конфликта у Армении больше шансов на вступление, чем у Грузии. Однако, прежде чем Вашингтон и Брюссель смогут реализовать этот сценарий, может смениться не одно правительство.



"СП": К каким в целом последствиям в экономической и военно-политической сферах приведет для Армении ее выход из ОДКБ и ЕАЭС?



- Сложно прогнозировать подобный шаг, потому что "старые политические раны" могут вновь открыться в очень короткие сроки. Ведь Армения имеет много исторических врагов, да и сама претендует на чужие территории. Данный политический шаг со стороны Еревана может открыть "ящик Пандоры" в регионе и привести к огромным потрясениям и бедам, которые сегодня сдерживают союзники Армении по ОДКБ. Также это приведет к перестройке значительной части экономики, ориентированной на партнеров по ЕАЭС: созданию новых логистических маршрутов, пересмотру таможенной политики, падению товарооборота и отчислений в бюджет и многому другому, что крайне негативно отразится на жизни простых армян. К счастью, многие это понимают и считают, что их премьер ведет страну к катастрофе.



- Для Пашиняна первичны не выход из ОДКБ и тем более из ЕАЭС, а гарантии Запада по военно-политическим и экономическим вопросам, - уверен директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Как только такие гарантии будут получены, правительство Армении поставит вопрос сначала о выходе из ОДКБ, а потом и из ЕАЭС. Пройдет ли в парламенте законопроект с признанием МУС, для Пашиняна не принципиально. Главное, что он его туда внес - и теперь ждет более активной поддержки от Запада по своим вопросам.



"СП": Может ли Армения на это пойти? В последнее время нас часто пугают, что Армения вот-вот выйдет из ОДКБ, выгонит российскую базу, да и сам Пашинян как бы намекал не раз. Но произойдет ли это в реальности?



- Вопрос о выводе из Армении российской военной базы Пашинян для себя давно решил. А дата официального объявления не принципиальна. Это произойдет тогда, когда он договорится с НАТО.



"СП": С какими проблемами Армения столкнется, выйдя из ОДКБ? И что может приобрести?



- Армения столкнулась с цивилизационными проблемами сверхстратегического характера, когда поддержала на парламентских выборах Пашиняна в 2018, а затем и в 2022 годах. Соответственно, эту страну может спасти только отстранение от власти Пашиняна и его сторонников. Если этого не произойдет, Армения станет безголосым вассалом Турции. Ну, или в ней начнется гражданская война.



"СП": Выход из ОДКБ будет автоматически означать вывод российских войск?



- В политике ничего не происходит автоматически. Каждому решению - свое время. При Пашиняне подобное произойдет неизбежно.



"СП": А выход Армении из ЕАЭС к каким последствиям для Еревана может привести?



- Особой экономической катастрофы в Армении не будет. Армения попросту перейдет под внешнее управление и на регулируемый паек инвестиций и кредитов.



"СП": Можем ли мы как-то помешать этому? Получается, вот так просто можно вывести любую страну из наших интеграционных проектов? Дальше начнется эффект домино?



- При Пашиняне интеграционные проекты России постепенно посыплются. Единственное, что сегодня может сделать Россия, это забыть про Армению и начинать побеждать Запад в СВО и в собственной стране. Если эти победы произойдут, Армения может развернуться обратно в сторону РФ, не раньше.



- Армянские депутаты обсуждают, надо ли выходить из ОДКБ и ЕАЭС. Но можно же поставить вопрос с обратной стороны: а нужна ли Армения ОДКБ и ЕАЭС? - задается вопросом редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- В чем профит ее пребывания там? И главное - какая польза России, которая является главным звеном в упомянутых сообществах. На мой взгляд, ее нет. Армения Никола Пашиняна - да простят меня армянские друзья - чемодан без ручки. Проще бросить, чем тащить дальше.



Пашинян взял курс на Запад, его жена с Владимиром Зеленским обнимается? Прекрасно. Коньяк "Арарат" (хороший, сам люблю по выходным) в РФ не приедет, обнаружат в нем какие-нибудь бациллы.



Что касается состоянии армян как нации - увы - оно печально. Не раз говорил, не страшно военное поражение как в 2020 году. Перегруппировались, мобилизовались, учли ошибки… Ничего не сделали. И страшно, что потом Пашиняна избрали снова на вполне демократических выборах. У украинцев есть пословица: "Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте". Ну вот…