Пекин+Москва против Запада. Впереди решающая схватка, - Такаси Тадзима

16:50 20.10.2023

Nihon Keizai

Япония



Китай и Россия противостоят американской коалиции - расширение сотрудничества в области безопасности и торговли



Единение Китая и России ярко проявилось на форуме "Один пояс - один путь", пишет NK. Стороны выразили несогласие с действиями США и подтвердили, что интересы Москвы и Пекина в области экономического, политического и стратегического партнерства совпадают, отмечает автор.



Такаси Тадзима



Китай положил начало единению с Россией на саммите "Один пояс -один путь", инициативе создания широкой экономической зоны, и выразил свое несогласие с США, которые осаждают КНР и Россию. Его интересы совпадают с интересами Москвы, рассчитывающей на экономическое сотрудничество для финансирования военных расходов, связанных с Украиной. Многие участники конференции настороженно относятся к России и стараются дистанцироваться от Китая.



18 октября председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине. Это была первая личная встреча китайского и российского лидеров с марта, когда Си посетил Россию. Китайский лидер отметил, что политическое взаимодоверие двух стран углубилось, а стратегическое сотрудничество стало тесным.



В ходе встречи президент Путин заявил, что в нынешней непростой ситуации тесная координация внешнеполитических действий особенно необходима, и выразил готовность укреплять китайско-российские отношения. Ранее глава России выступил на саммите "Один пояс - один путь" и высоко оценил усилия Китая в рамках этой инициативы.



Лидеры двух стран обсудили вопросы расширения китайско-российской торговли. Экономика России сталкивается с трудностями из-за затянувшейся СВО на Украине, поэтому она стремится увеличить экспорт энергоносителей в Китай. Президент Путин выразил уверенность в достижении цели по увеличению китайско-российского товарооборота до 200 миллиардов долларов в год к концу текущего года.



Предполагается, что стороны договорились и о военном сотрудничестве. Вооруженные силы Китая и России провели ряд совместных морских и воздушных учений, а также совместные полеты бомбардировщиков в Японском море и других районах. Президент Путин затронул тайваньскую проблему и поддержал принцип единого Китая, согласно которому Тайвань является его частью.



Лидеры двух стран также обменялись мнениями о ситуации в Палестине. И Китай, и Россия не осудили движение ХАМАС за его превентивное нападение на Израиль и дистанцировались от США, а также других стран, которые ясно заявили о своей поддержке Израиля.



Они также придерживаются единой позиции, предлагая использовать Совет Безопасности ООН для урегулирования ситуации. Китай призвал к оказанию гуманитарной помощи Газе через ООН. 17 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Полянский разместил в новостном приложении сообщение о том, что он запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН 18 октября.



США - общая угроза для Китая и России. Вашингтон находится в конфронтации с Пекином по тайваньскому вопросу и другим проблемам, а с учетом экономической безопасности первый ввел ограничения на экспорт полупроводников в КНР. Америка также инициировала введение экономических санкций против России, в том числе со стороны стран "Большой семерки", в ответ на СВО.



Однако Китай и Россия также не представляют из себя единое целое. КНР выступает за политическое решение украинской проблемы и призывает к диалогу между двумя сторонами. Он поддерживает Россию экономически, но не хочет поставлять вооружения.



Предполагается, что Россия с осторожностью относится к сотрудничеству Китая и КНДР. Совместные морские учения трех сторон, предложенные в июле министром обороны России Шойгу, так и не состоялись. Дипломатический источник в Пекине отмечает: "Китай опасается, что усиление сотрудничества с Северной Кореей вызовет негативную реакцию Японии и Южной Кореи, в результате чего реализация трехстороннего саммита будет отложена".



Конференция "Один пояс - один путь", проведенная Китаем 17-18 октября, призвана создать силу, противостоящую США. По данным государственного агентства "Синьхуа", в число стран, направивших своих лидеров на саммит, вошли такие прокитайские государства, как Россия, Камбоджа, Лаос и Пакистан.



В своей программной речи на конференции 18 октября Си подчеркнул, что он выступает против односторонних санкций, экономического шантажа и разрыва связей. Его высказывания были сделаны с учетом того, что США совместно с Европой и Японией работают над созданием антикитайской коалиции в таких областях, как производство полупроводников.



17 октября Си провел ряд встреч на высшем уровне с представителями таких стран, как Индонезия, Казахстан, Чили, Венгрия и Узбекистан. Также встретился с президентом Сербии Вучичем, представляющим бывший советский блок, и подписал соглашение о свободной торговле между Китаем и Сербией.



Президент Путин, совершавший свою первую за год и три месяца поездку за пределы бывшего СССР, также назвал "Один пояс - один путь" важной дипломатической возможностью и 17 октября встретился с президентом Вьетнама Бо Ван Тхыонгом, который пригласил российского лидера приехать с официальным визитом. Также провел переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном и премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.



При этом число участников конференции на уровне глав государств в этот раз сократилось с 37 на предыдущей конференции в 2019 году до 24. Некоторые государства-члены, не приславшие свои делегации, дистанцируются от Китая.



Италия, которая была на предыдущей конференции в 2019 году, в этот раз не отправила делегацию. По данным Reuters и других источников, премьер-министр Италии Мелони в сентябре проинформировала премьера Госсовета КНР Ли Цяня о намерении выйти из "Одного пояса - одного пути". В Италии высказывались мнения, что экономические выгоды от этой инициативы будут минимальными.



Некоторые считают, что на это повлияло участие президента Путина, на которого в марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест в связи с СВО на Украине. Японо-китайские дипломатические источники полагают, что европейские лидеры не желают участвовать в одной конференции с президентом Путиным.