|Премьерша Италии Мелони рассталась со своим бой-френдом Джамбруно. Ягодка опять...
17:01 20.10.2023
Премьер-министр Италии рассталась с партнером из-за его сексистских комментариев
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассталась со своим партнером, журналистом Андреа Джамбруно после того, как он попал в скандал из-за сексистских комментариев в адрес коллеги.
Об этом пишет The Guardian.
"Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, заканчиваются", - приводит издание слова премьер-министра Италии в социальных сетях.
Она поблагодарила партнера за проведенное вместе время и отметила, что их пути разошлись, "пришло время признать это".
Пара воспитывает семилетнюю дочь, отмечается в материале.
Заявления о расставании прозвучали на фоне скандала, когда были опубликованы внеэфирные записи Андреа Джамбруно с нецензурными замечаниями и комментариями сексуального характера в адрес коллеги, следует из текста.
Это не первый скандал с участием Джамбруно - в сентябре он также заявлял, что "женщинам не следует напиваться, если они хотят избежать изнасилований", напоминает Guardian.
До этого бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас и актриса Наталия Вернер рассказали, что больше не состоят в отношениях.