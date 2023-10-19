Премьерша Италии Мелони рассталась со своим бой-френдом Джамбруно. Ягодка опять...

17:01 20.10.2023

Премьер-министр Италии рассталась с партнером из-за его сексистских комментариев

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассталась со своим партнером, журналистом Андреа Джамбруно после того, как он попал в скандал из-за сексистских комментариев в адрес коллеги.



Об этом пишет The Guardian.



"Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, заканчиваются", - приводит издание слова премьер-министра Италии в социальных сетях.



Она поблагодарила партнера за проведенное вместе время и отметила, что их пути разошлись, "пришло время признать это".



Пара воспитывает семилетнюю дочь, отмечается в материале.



Заявления о расставании прозвучали на фоне скандала, когда были опубликованы внеэфирные записи Андреа Джамбруно с нецензурными замечаниями и комментариями сексуального характера в адрес коллеги, следует из текста.



Это не первый скандал с участием Джамбруно - в сентябре он также заявлял, что "женщинам не следует напиваться, если они хотят избежать изнасилований", напоминает Guardian.



До этого бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас и актриса Наталия Вернер рассказали, что больше не состоят в отношениях.