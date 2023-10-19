 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умерла трехкратная олимпийская чемпионка, гордость советского биатлона Анфиса Резцова
20:30 20.10.2023

Анфиса Резцова, первая в истории спортсменка, ставшая олимпийской чемпионкой в биатлоне и лыжных гонках умерла на 59-м году жизни.

"Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра - ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа", - приводит слова мужа Анфисы Леонида Резцова ТАСС.

В середине марта Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.

В женском биатлоне Анфиса Резцова была первой в истории чемпионкой Олимпийских игр. В ее активе два олимпийских золота в биатлоне и одно в лыжных гонках. Также Анфиса Резцова стала двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону и трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Две дочери Анфисы, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, стали биатлонистками, в разные годы входили в состав национальной команды.

Источник - Sportmail.ru
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