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В Казахстане отменяют туристский сбор
00:00 21.10.2023

В Казахстане отменят туристский сбор
Министерство туризма и спорта Казахстана в срочном порядке решило отказаться от bed tax, или туристского сбора. Как заявил вице-министр туризма Ержан Еркинбаев в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, этот налог создает неудобства как для отечественного бизнеса, так и для иностранных туристов.

"Мы приняли решение, что действие bed tax необходимо прекратить. Он создает неудобства как для отечественного бизнеса, так и для пребывающих иностранных туристов", - заявил Еркинбаев.

Он сообщил, что с момента внедрения и до сегодняшнего дня за счет этого налога собрано около 500 млн тенге. Однако, несмотря на такую сумму, все же принято решение его отменить.

"Сейчас в кратчайшие сроки, в очень срочном порядке внесем изменения в приказ. (...) На сегодняшний день считаем, что мы должны полностью отказаться от bed tax. Если он порождает действительно такое количество неудобств для бизнеса и для иностранных гостей, то мы приняли решение полностью от него отказаться. И такое поручение нам было проявлено от руководства. Поэтому мы сейчас принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки от bed tax отказаться. Не уверен, что мы к нему вернемся", - подчеркнул вице-министр.

Напомним, налог для иностранцев был закреплен на законодательном уровне 2021 году. Занимавшая тогда пост министра культуры и спорта Актоты Раимкулова объясняла это мировым опытом "для изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках". Правом определять ставку сбора наделили маслихаты, порядок уплаты же определяло правительство.

В марте 2023 года было принято решение процентную ставку турсбора заменить на фиксированную. В частности, для городов Алматы, Астана и Шымкент она составила 9,5 МРП, для остальных регионов – 0,2 МРП.

Источник - centralasia.media
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