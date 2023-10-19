 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израильтяне схватили одного из лидеров "Хамас" шейха Хасана Юсефа
00:01 21.10.2023

Израиль арестовал одного из основателей "Хамаса" на Западном берегу, - CNN
Один из основателей палестинского радикального движения "Хамас", шейх Хасан Юсеф, был арестован израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Службу общей безопасности Израиля (ШАБАК).

По данным телеканала, Хасана Юсефа арестовали вместе с еще 59 палестинцами в ходе рейдов армии обороны Израиля. Он задержан "по подозрению в действиях от имени "Хамаса".

Как отмечает CNN, Хасан Юсеф - официальный представитель "Хамаса" на Западном берегу и член законодательного совета Палестины. Хасан Юсеф провел в общей сложности 24 года в израильских тюрьмах по обвинениям в подстрекательстве, въезде в Иерусалим без разрешения и членстве в "Хамасе".

Он регулярно давал комментарии международным СМИ. На текущей неделе он заявил канадскому изданию The Globe and Mail, что "Хамас" освободит 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль согласится на 24-часовое прекращение огня, чтобы доставить гуманитарную помощь в Газу.

В ЦАХАЛ не стали комментировать сообщение о задержании Хасана Юсефа, но подтвердили, что на Западном берегу была проведена операция. "После широкомасштабной контртеррористической деятельности в одночасье в Иудее и Самарии (еврейские библейские названия Западного берега реки Иордан) было задержано более 80 разыскиваемых подозреваемых, в том числе 63 террористических боевика "Хамаса",- говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Источник - centralasia.media
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