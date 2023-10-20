Asharq Al-Awsat: План США не сработал. Нефтяной рынок по-прежнему в руках России

00:02 21.10.2023

Цена на нефть держится на уровне 90 долларов, несмотря на планы США открыть "ворота Венесуэлы"

Asharq Al-Awsat: снятие санкций с Венесуэлы не поможет США снизить цены на нефть



США открыли "ворота Венесуэлы", сняв санкции в отношении ее нефтегазового сектора, пишет Asharq Al-Awsat. Сделано это было с целью стабилизации цен на энергоресурсы. Однако Америке не удалось снизить стоимость черного золота.

Утром в четверг котировки нефти снизились из-за новостей о смягчении санкций США против нефтегазового сектора Венесуэлы, что может поспособствовать увеличению мирового предложения черного золота.



К 12:12 (GMT) стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 82 цента до 90,68 долларов за баррель, а стоимость фьючерсных контрактов на нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​ноябре, срок которых истекает в пятницу, упала на 57 центов до 87,75 долларов за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть WTI упала на 51 цент до 86,76 долларов за баррель.



В среду котировки подскочили примерно на 2% на фоне опасений относительно перебоев с поставками после того, как Иран призвал ввести нефтяное эмбарго в отношении Израиля из-за войны в секторе Газа, а также после того, как Соединенные Штаты, крупнейший в мире потребитель нефти, приняли решение о "самом крупном в истории" высвобождении запасов черного золота из стратегических запасов страны. Источники сообщили Reuters, что ОПЕК не планирует проводить экстренное заседание или предпринимать немедленные действия после призыва Ирана к Организации исламского сотрудничества (ОИК) ввести нефтяное эмбарго против Израиля.

Соединенные Штаты выдали лицензию сроком на шесть месяцев, временно разрешающую операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, членом ОПЕК, в ответ на соглашение о выборах 2024 года, достигнутое между правительством и оппозицией.



Вашингтон надеется, что возвращение Венесуэлы на нефтяной рынок будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители в свете войны между Израилем и ХАМАС; санкций, введенных против России; и решений ОПЕК+ о сокращении добычи. Тем не менее Венесуэла нуждается в крупных инвестициях для увеличения добычи нефти после многих лет санкций.



В то время как Соединенные Штаты пытаются активировать "ворота Венесуэлы", укрепляющаяся нефтяная ось Россия - Китай угрожает снизить влияние санкций на Москву.



Игорь Сечин, глава российского энергетического гиганта "Роснефть", заявил: "В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов".



Израиль, который в последние годы стал крупным экспортером голубого топлива, закрыл несколько крупных энергетических объектов с начала войны в секторе Газа.

Россия поддерживает тесные политические и торговые связи с Китаем на фоне ухудшения отношений с Западом из-за конфликта на Украине. Владимир Путин на встрече в Пекине даже назвал своего китайского коллегу Си Цзиньпина "дорогим другом".



Китай – второй по величине потребитель нефти в мире после Соединенных Штатов. В этом году экспорт российской нефти в КНР увеличился почти до двух миллионов баррелей в сутки. "Роснефть", на долю которой приходится около 40% добычи нефти в России, является крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Основной маршрут между Москвой и Пекином – это трубопровод, протянувшийся от Восточной Сибири до Тихого океана и порта "Козьмино".



Asharq Al-Awsat

Саудовская Аравия

20 октября 2023