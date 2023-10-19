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Газа близко, Газа далеко... Обещанная Израилем наземная операция против "Хамаса" не начинается, - М.Беленькая
00:03 21.10.2023

19.10.2023,

Израиль затягивает начало наземной операции в секторе Газа, которую анонсировал с самого начала войны с палестинским движением "Хамас" около двух недель назад. Израильские СМИ сообщают, что некоторых резервистов начали отпускать домой при условии, что они будут готовы в любой момент вернуться в свои части. Кроме того, президент США Джо Байден по итогам визита в Израиль неожиданно заявил, что американские военные обсуждают со своими израильскими коллегами альтернативы наземной операции. Между тем обещания Израиля положить конец "Хамасу" по-прежнему остаются в силе. Эксперты считают, что без проведения наземной операции это нереально, поэтому прогнозируют долгую войну, причем на нескольких фронтах.

"Вы сейчас видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ придет",- сказал в четверг министр обороны Израиля Йоав Галант высокопоставленным командирам во время посещения Южного военного округа. В том же районе находился и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который отправился в четверг на приграничные с сектором Газа территории, чтобы проверить боевой дух военных.

Все это происходило через несколько часов после заявления президента США Джо Байдена о том, что американские и израильские военные обсуждают альтернативы наземной операции, которую уже почти как две недели Израиль обещает начать в секторе Газа. Господин Байден произнес эти слова по завершении визита в Израиль, где встречался с Биньямином Нетаньяху, а также принял участие в заседании кабинета военного времени (в него входят израильский премьер, а также действующий и бывший министры обороны - Йоав Галант и Бени Ганц).

Заявление президента Байдена было неожиданным, так как до этого в израильском информационном пространстве не звучало сомнений в том, что наземная операция в секторе Газа скоро начнется. Израильские военные и политики не раз за последние 13 дней повторили: они сделают все, чтобы положить конец власти палестинского движения "Хамас" в секторе Газа и уничтожить его военную инфраструктуру. По мнению экспертов, сделать это только при помощи ударов с воздуха невозможно. Так, бывший командующий Центральным округом армии генерал-майор запаса Гади Шамни сказал в интервью радиостанции "Кан РЭКА", что нужна не просто наземная операция в секторе Газа, а полная демилитаризация этого района.

Для достижения этой цели требуется возвращение Израиля в район стыка между Египтом и сектором. Там проходит основной маршрут контрабандных поставок оружия и боеприпасов в сектор Газа. Израиль покинул этот район в рамках отступления из сектора в 2005 году. В то же время политический корреспондент газеты "Гаарец" Йонатан Лис в том же эфире утверждал, что в военно-политическом кабинете есть силы, которые предлагают ограничиться атаками с воздуха по "Хамасу", чтобы минимизировать масштаб жертв - как среди израильских военных, так и среди населения Газы.

Таким образом, наземная операция, анонсированная практически сразу после того, как "Хамас" атаковал 7 октября израильскую территорию, все время откладывается.

И это при том, что в результате срочной мобилизации были призваны 360 тыс. израильтян - рекордное за десятилетия количество. Однако в четверг военный обозреватель сайта Walla Амир Бухбут сообщил, что армия начала постепенно отпускать часть резервистов домой. Правда, пока непонятно, о каком числе идет речь. Кроме того, освобождаемым сказано оставаться в состоянии боевой готовности: в любой момент их могут вернуть обратно в войска. И это, как пишет Walla, вызывает недовольство, так как люди не могут ничего планировать - ни работу, ни домашние дела. Сказывается ситуация и на боевом духе, да и не только солдат. Многие израильтяне не понимают, почему армия не действует, и опасаются, что с "Хамасом" не будет покончено.

Walla приводит несколько причин, по которым операция все откладывается и откладывается. Среди них - международное давление, в том числе со стороны США, касающееся требования минимизировать потери среди гражданского населения сектора, а также подготовка к возможной масштабной атаке по Израилю ливанского движения "Хезболла" с севера.

Кроме того, утверждается, что израильские военные не хотели начинать операцию во время визитов Джо Байдена, который был в Израиле в среду, и премьер-министра Великобритании Риши Сунака в четверг.

Не факт, что подходящей будет и пятница. Именно на этот день запланировано начало поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом. Наблюдать за этим планирует лично генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В то же время еще один информированный израильский журналист Рон Бен Ишай излагает на сайте Ynet возможный план действий Израиля в отношении Газы, который включает в себя пять боевых и пять стратегических целей. К первым относится, например, установление военного контроля над северной частью сектора, откуда израильтяне еще на прошлой неделе попросили эвакуироваться гражданское население. Этот район, который включает в том числе сам город Газа, важен тем, что именно там находится центр управления "Хамаса" и его основная военная инфраструктура. На юге сектора Израиль будет работать другими методами - более точечно. Одновременно на северной границе Израиля продолжатся боестолкновения с "Хезболлой" и другими союзными с ней вооруженными группировками. Продолжится и работа по минимизации ущерба палестинскому населению - создание гуманитарных коридоров и безопасных зон.

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Целью должна стать демилитаризация сектора и создание гражданско-профессиональной, а не идеологически-религиозной администрации Газы, которая будет опираться на международные силы. Газа получит свой порт для сообщения с внешним миром. Израиль, со своей стороны, усилит границу с сектором и создаст зону безопасности шириной в 1–3 км. Израильская армия не останется в секторе Газа, но оставит за собой право входить туда для "преследования террористов по горячим следам".

В целом это можно свести к словам члена кабинета военного времени Бени Ганца: "Война на юге - а при необходимости и на севере или где-либо еще - может занять месяцы, а восстановление займет годы". Бывший министр обороны отмечает, что цель Израиля - не просто победить "Хамас", но превратить разрушенный боевиками юг страны в "стопроцентный рай".

Марианна Беленькая, Тель-Авив

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697835780


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