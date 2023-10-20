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Почему новый премьер Словакии Фицо ненавидит Украину, - Politico
00:06 21.10.2023

Politico
США
20 октября 2023
Почему словацкий премьер ненавидит Украину
Politico: Роберт Фицо не поддерживает Киев из-за газового конфликта в 2009 году

За антиукраинской позицией нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо скрываются личные причины, пишет Politico. Все началось из-за газового кризиса в 2009 году, который подорвал экономику Братиславы. Тогда Киев пренебрежительно отнесся к его просьбам разрешить ситуацию, "а теперь это все ударило по Украине бумерангом", отмечает автор.

Штрбске Плесо, Словакия – Новый руководитель Словакии Роберт Фицо наделал немало шума во время недавней предвыборной кампании, предупредив, что не отправит Украине "ни одного патрона".

Предыдущее правительство занимало твердую проукраинскую позицию, и столь драматический отказ от нее отчасти обусловлен давними симпатиями Словакии по отношению к России. Но есть и одна очень личная причина, почему Фицо недолюбливает Украину.

Все началось в 2009 году, когда он был премьер-министром Словакии. 7 января того года затянувшаяся ссора между Россией и Украиной из-за газа перехлестнула через край, и Москва прекратила поставки через Украину в страны ЕС. Это случилось посреди зимы, и в Словакии начался кризис.

Отключение газа обошлось словацкой экономике примерно в 100 миллионов евро в день, поскольку заводы и фабрики были вынуждены закрыться. Отчаявшийся Фицо звонил Владимиру Путину, который в то время был премьер-министром, и украинскому премьеру Юлии Тимошенко, прося их возобновить поставки.
Рано утром 14 января словацкая делегация во главе с Фицо прилетела в Киев на встречу с украинским правительством. Украинцы заставили их ждать. Ждали они долго.

Спустя три часа после прилета словаков отвезли на встречу. К их удивлению, там были представители прессы. Тимошенко под включенные камеры 20 минут выговаривала Фицо за то, что он в газовом споре занял сторону Москвы.
"Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа. Его унизили", - рассказал один высокопоставленный словацкий руководитель, знакомый с подробностями того, что случилось в 2009 году. Он попросил не называть его имя.

"После этого Фицо занял открыто антиукраинскую позицию, - сказал старший научный сотрудник Словацкой внешнеполитической ассоциации Александр Дулеба (Alexander Duleba). - Он сказал, что мы не должны поддерживать украинцев, что Украине мы не нужны, что они не станут вести с нами серьезные разговоры. Это было личное".
Тимошенко, до сих пор активно занимающаяся политикой на Украине, не может рассказать ничего конкретного о той встрече, сказала ее пресс-секретарь Наталья Лысова.
Это была не единственная оплошность Киева во время газового кризиса.

16 января тогдашний президент Словакии Иван Гашпарович тоже полетел в Киев на встречу со своим коллегой Виктором Ющенко. Тот сказал ему, что украинская энергетическая компания "Нафтогаз" сумеет возобновить ограниченную подачу газа в Словакию. Но во время переговоров, которые должны были завершиться договоренностью, глава "Нафтогаза" проинформировал двух президентов, что он не сможет это сделать.

"Украинцы умудрились унизить и премьер-министра, и президента Словакии", - сказал этот высокопоставленный руководитель.
Тимошенко и Путин сумели договориться, кризис был урегулирован, и 20 января поставки газа возобновились. Но горькое послевкусие от пережитого в Киеве остается. "Определенные политические круги в Словакии не доверяют украинцам", - сказал вышеупомянутый чиновник.
Теперь все это ударило по Киеву бумерангом.

Словакия была одной из самых твердых сторонниц Украины. Она отправила восточной соседке ЗРК советской эпохи С-300 и вместе с Польшей стала первой страной, передавшей Киеву истребители – весь свой парк МиГ-29. Словацкие оружейные заводы также продают Украине оружие и боеприпасы.

Но во время предвыборной кампании Фицо призвал радикально изменить политику, заявив, что ЕС должен не отправлять на Украину оружие, а помогать ей с заключением мирного соглашения. А еще он обвиняет в вооруженном конфликте Киев. "Военные действия на Украине начались не год назад, они начались в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты стали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске", - заявил Фицо.

На выборах, которые состоялись 30 сентября, популистская партия Фицо "Курс - социальная демократия" заняла первое место, набрав 23,4 процента голосов избирателей. Теперь он наверняка возглавит правящую коалицию из трех партий.
После выборов переходное правительство прекратило поставки оружия Киеву. "Уходящее правительство Словакии больше не будет отправлять боевую технику на Украину", - заявил его официальный представитель.

Фицо давно уже испытывает симпатии к Москве и к Советскому Союзу, так что смена курса объясняется не только неприятными воспоминаниями премьера о том, как с ним в 2009 году обошлись в Киеве. Но это тоже оказало определенное влияние.
"Он точно помнит о случившемся в 2009 году", - сказал недавно на саммите неправительственной организации GLOBSEC покидающий свой пост министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский (Miroslav Wlachovský).

Авторы статьи: Ян Ценьский (Jan Cienski), Вероника Мелкозерова (Veronika Melkozerova)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697835960


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