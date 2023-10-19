Россия построила новую погранзаставу на таджикско-афганской границе. Какого хрена?

00:17 21.10.2023

Россия построила новую погранзаставу на таджикско-афганской границе. Фото

Россия построила новую погранзаставу на таджикско-афганской границе. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.



Отмечается, что погранзастава была названа в честь 25 российских пограничников 12-й заставы, погибших в 1993 году при атаке афганских террористов.



Посол России в Таджикистане Семен Григорьев назвал новый погранпереход значимым элементом охраны и защиты стратегически важного участка таджикско-афганской границы.



По его словам, республика, имеющая самую протяженную границу с неспокойным Афганистаном, играет особую роль в архитектуре безопасности Центральной Азии.



Посол России также посетил место расположения 12-й погранзаставы и возложил цветы к мемориалу погибших военнослужащих.



В мероприятии также приняли участие командующий Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана, представители Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России и Группы погрансотрудничества ФСБ России.