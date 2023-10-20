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Очередная оговорка Байдена усилила страхи перед хаосом третьей мировой, - Малек Дудаков
00:27 21.10.2023

МАЛЕК ДУДАКОВ
20 октября 2023

Американский президент Джо Байден обратился к нации по поводу обостряющегося международного кризиса. Это далеко не первое обращение Байдена - с начала президентства он уже успел 30 раз выступить с речами к американцам и Вашингтону. Но сегодняшняя речь Байдена стала, пожалуй, самой отчаянной за все два года его нахождения на посту лидера США.

Байден настойчиво призывал усилить поддержку одновременно Украины и Израиля.

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Он уверен, что в ином случае наступит победа "диктаторов и террористов", которая подорвет позиции США. Байден поддержал уничтожение группировки ХАМАС в секторе Газа, но также посоветовал израильтянам в будущем обеспечить Палестинскую автономию своей государственностью. И не входить в состояние иррациональной ярости, как это случилось со многими в США после терактов 11 сентября.

Но ключевой аудиторией, к которой обращался Байден, были не столько простые американцы или израильтяне, сколько представители политического класса в Вашингтоне.

Байден назвал запрашиваемую сумму у Конгресса небольшой инвестицией для того, чтобы чужими руками воевать - будь то с Россией или террористами на Ближнем Востоке.

При этом по ходу развития конфликта в Израиле аппетиты команды Байдена только растут.

Изначально они планировали выделить лишь пару-тройку миллиардов долларов дополнительной военной помощи. Затем эта цифра выросла до 10 миллиардов, потом до 50, а сейчас достигла отметки аж в 100 миллиардов долларов.

Аппаратчики Байдена пытаются включить в этот единый бюджет траты одновременно на Украину, Израиль, Тайвань, а также безопасность южной границы США. Так можно добиться некоего компромисса с республиканцами, которые не горят желанием давать деньги Украине, но хотели бы поддержать Израиль и бороться с потоком нелегальных мигрантов, штурмующих американскую границу.

Впрочем, выступление Байдена тут же вызвало резко негативную реакцию со стороны части республиканцев в Конгрессе.

Они обвинили Байдена в циничном использовании убитых израильских детей для выбивания дополнительного финансирования своей провальной украинской политики.

К тому же ожесточенные споры вызывает крупный размер единого военного бюджета - а также и невозможность провести какой-либо аудит, как его будут тратить и сколько траншей разворуют.

Дефицит госбюджета США нынче достиг рекордных 2 триллионов долларов. В масштабах бюджета 100 миллиардов - деньги небольшие. Но законодатели стремятся хоть как-то сократить госрасходы, чтобы стабилизировать безудержный рост госдолга США. Ведь сейчас - на фоне повышения ключевых ставок - обслуживать его становится все сложнее.

Но самым главным камнем преткновения остается затянувшийся аппаратный кризис в Конгрессе с неспособностью выбрать нового спикера. Первый кандидат на пост спикера - лидер республиканского большинства Стив Скализ - не смог набрать достаточно голосов в свою поддержку и быстро сошел с дистанции.

Затем эстафету принял Джим Джордан - представитель правого крыла республиканцев, устроивших нынешний балаган со схваткой за пост спикера. Он дважды пытался стать спикером - и всякий раз безрезультатно. За него принципиально отказывались голосовать две дюжины республиканцев-центристов - упорно не давая Джордану набрать нужное число голосов до простого большинства.

В конце концов Джордан вроде как согласился выйти из борьбы за кресло спикера. Он поддержал план части других республиканцев, которые хотят из-за форс-мажорной ситуации пойти на сделку с демократами. Законодатели готовы наделить дополнительными полномочиями нынешнего временного спикера Патрика Макгенри. Он имеет право лишь заниматься выборами постоянного спикера. Но в случае предоставления особых привилегий Макгенри может, например, принимать законы.

В таком случае Макгенри до января оставят на посту спикера и утвердят запрошенные Байденом бюджеты. А в январе республиканцев будут ждать новые выборы спикера - но три месяца они себе выгадают.

На январские выборы тут же выдвинулся новый кандидат - отставной генерал морской пехоты США, а ныне один из руководителей комитета по вооруженным силам Конгресса Джек Бергман. Он представитель республиканских ястребов - и пытается себя позиционировать в качестве антикризисного кандидата на фоне международных конфликтов.

План возобновления работы Конгресса выглядит красиво на бумаге - но на деле забыли про овраги.

Часть республиканцев с ходу отказалась рассматривать любую возможность переговоров с демократами. Они опасаются формировать "коалиционное правительство" под эгидой Байдена, ведь это будет грозить им проблемами на выборах в следующем году. Так что далеко не факт, что подобный сценарий реализуется.

Поэтому ситуация с выделением помощи Израилю и Украине пока зависла в воздухе.

А Пентагону уже приходится перенаправлять десятки тысяч снарядов калибра 155 мм, которые находятся в остром дефиците, с Украины в Израиль. И таких компромиссов Вашингтон ждет все больше - ведь тянуть две прокси-войны одновременно США будет крайне тяжело.

Какой-то бюджет на военные транши в один момент Конгресс все же выделит, хотя ситуация с этим и может затянуться. У законодателей есть время до середины ноября - если к тому моменту бюджетные споры не разрешатся, Америке будут грозить новый шатдаун, то есть приостановка работы правительства.

Деньги всегда можно напечатать - но этого нельзя сказать про военные ресурсы Пентагона, которые и так изрядно истощены за полтора года конфликта на Украине. Ракет и снарядов осталось совсем недостаточно - а процесс наращивания производства оружия затягивается на годы вперед.

Серьезных результатов по увеличению выпуска боеприпасов США стоит ждать не раньше 2025 года.

Усугубляет ситуацию и раскол в Вашингтоне.

Если республиканцы погружены в баталии вокруг позиции спикера, то демократы конфликтуют друг с другом из-за поддержки Израиля.

Ведь среди Демпартии усиливается либеральное крыло критиков политики еврейского государства. На днях они даже организовали большой протест под палестинскими флагами в Кэннон-Хаус - старейшем здании Конгресса. Массовые демонстрации противников войны в секторе Газа проходят на Таймс-сквер в Нью-Йорке и вокруг Белого дома.

Либеральная фракция законодателей в Конгрессе настойчиво требует от Байдена рассекречивания всех документов о бомбежках сектора Газа - включая удар по баптистскому госпиталю, прежде чем они соберутся голосовать за выделение новых траншей Израилю.

И эта внутривидовая борьба среди демократов будет только обостряться в случае начала большой операции в Газе - и резкого роста числа погибших палестинцев.

Байден своим обращением к американской нации пытался и оправдаться за провал поездки на Ближний Восток, где ему так и не удалось стать медиатором и устроить деэскалацию. И набрать хоть какой-то политический капитал, который можно было бы затем потратить в Вашингтоне на продвижение своей повестки.

Но и с тем, и с другим проблемы.

Кто-то возмутился его заявлениями, кто-то воспринял их с насмешкой.

Вызвали оторопь очередные оговорки Байдена - с обещанием, что в случае поражения на Украине следующей падет Польша, а американским солдатам придется воевать внутри России. Он тут же поправился - не внутри, а с Россией, но осадочек остался. И опасения по поводу начала третьей мировой войны и полного хаоса на планете только усилились.

Главным бенефициаром всего этого перманентного кризиса внутри США остается главный оппонент Байдена - Дональд Трамп.

Он продолжает обходить действующего президента по рейтингам и уже собирает больше пожертвований в свой предвыборный штаб, чем Байден. Чем хуже будет ситуация в мире, тем слабее окажутся позиции демократов - и тем выше вероятность смены администрации в 2024 году с приходом новой команды, которой и придется разгребать оставшиеся после Байдена авгиевы конюшни.

Источник - regnum.ru
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