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Ташкент. Обнародованы причины пожара и взрыва на складе в Сергели
00:28 21.10.2023

Правительственная комиссия предоставила информацию о проведенной работе по изучению причин и устранению последствий чрезвычайной ситуации.

В целях изучения и ликвидации последствий пожара и взрыва 28 сентября текущего года на складе ООО "Interlogistics", расположенном в Сергелийском районе Ташкента, правительственной комиссией, созданной в соответствии с поручением Шавката Мирзиеева, были приняты меры, а также выяснилось следующее:

общее число пострадавших в результате ЧП составило 163 человека, 150 из которых получили легкие и 13 тяжелые травмы. Один несовершеннолетний гражданин скончался в результате полученных тяжких телесных повреждений.

24 пострадавших были госпитализированы, им была оказана соответствующая медицинская и психологическая помощь. Остальные 138 направлены на амбулаторное лечение. В настоящее время все раненые граждане выздоровели и им разрешено вернуться домой.

Для оперативного устранения проблем населения был создан call-центр с коротким номером "1205". В центр поступило более 450 обращений, все они решены положительно.

Продукты питания были доставлены 400 нуждающимся семьям, 100 их несовершеннолетним детям была оказана материальная помощь.

В результате ЧП в 1370 квартирах 39 многоэтажных домов и 246 домовладениях повреждены фасад, окна, двери и крыша. Общая сумма ущерба составляет 14,5 миллиарда сумов.

В результате ЧП были повреждены оконные рамы, двери и фасады средней школы № 305 (на 1250 мест) и детского сада № 600 (на 720 мест). В настоящее время к этим объектам прикреплена подрядная организация, ведутся строительно-ремонтные работы.

При этом следует отметить, что после завершения комплексной судебно-медицинской экспертизы, следствия и судебного разбирательства сумма выявленного ущерба будет взыскана с виновного в полном объеме в установленном законодательством порядке.

В ходе расследования причин ЧП установлено, что место возникновения пожара и очаг взрыва произошли на складе, построенном из металла и "сэндвич-панелей". На складе, где произошел пожар, хранилось большое количество химикатов, строительной и другой продукции в смешанном виде в нарушение установленных требований.

В результате химических исследований проб, взятых с места происшествия, было обнаружено наличие таких химических веществ, как полиэфиры, ксилол, углеводороды, гидроксид натрия, перекись водорода, этиленгликоль и высокомолекулярные эфиры угольной кислоты.

При осмотре места происшествия выяснилось, что рядом с местом хранения перекиси водорода хранились упаковочная бумага и другие легковоспламеняющиеся материалы.

По результатам исследования, взрыв произошел из-за взаимодействия хранившихся на складе химических веществ и материалов и химического самовозгорания.

Следственным департаментом МВД по факту возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 259 УК (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие смерть человека и иные тяжкие последствия).

На территории склада, где произошел инцидент, хранилось большое количество товаров различной номенклатуры 12 компаний-арендаторов. В рамках уголовного дела специалистами было проведено несколько видов экспертиз (судебно-химических, пожарно-технических, взрывотехнических и других). Для того чтобы прийти к окончательному выводу о причинах пожара и взрыва, а также о размерах причиненного ущерба, требуется определенное время.

Окончательное заключение будет сделано на основании заключений комплексной судебно-медицинской экспертизы и результатов расследования.

Источник - kun.uz
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