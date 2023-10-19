Газа. Ракеты Израиля попали в древнюю церковь Святого Порфирия, где укрывались сотни людей

00:30 21.10.2023

Последствия удара ЦАХАЛ по православной церкви в Газе (ФОТО, ВИДЕО)



Появились кадры последствий удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по православной церкви в секторе Газа.



Напомним, сегодня ночью ударом израильских ВВС Израиля была разрушена греческая церковь Святого Порфирия - одна из древнейших в регионе. В ней от бомбардировок укрывались сотни человек.



Окончательное число погибших и раненых в результате этого удара пока не названо, СМИ со ссылкой на настоятеля храма сообщали о гибели 18 человек.



