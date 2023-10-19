"Хезболла" хочет замедлить израильское вторжение в Газу, - Игорь Субботин

00:57 21.10.2023

19.10.2023



Ливанская группировка готовится активизировать пограничные нападения

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Шиитская группировка "Хезболла" намерена расширить масштаб боевых действий на границе с Израилем, чтобы отвлечь его внимание от сектора Газа. Об этом сообщило близкое к ливанским боевикам издание "Аль-Ахбар". По его данным, совместный оперативный штаб "Хезболлы" и палестинского движения ХАМАС, созданный в прошлом специально для противостояния с израильтянами, согласовал целую программу действий для активизации ливанского фронта. Это грозит Ближнему Востоку более масштабной эскалацией, однако эксперты считают, что стороны способны и заинтересованы ее контролировать.

Союзники ХАМАС не хотят довольствоваться ограниченными нападениями на Израиль и планируют "выйти на новый уровень", сообщили источники "Аль-Ахбар". По этим оценкам, совместный оперативный штаб "оси сопротивления" (условного блока лояльных Ирану сил, к которым относятся как палестинские фракции, так и "Хезболла") в Ливане готов нарастить темп и плотность ударов по еврейскому государству. Источники издания утверждают, что ракетные нападения с этой стороны теперь "будут происходить ежедневно, а их масштабы увеличатся и охватят все военные и разведывательные объекты". К военной кампании, развязанной на фоне эскалации вокруг сектора Газа, планируют подключиться и другие фракции.



Совместный штаб не скрывает того, что намерен парализовать все военные и разведывательные ресурсы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и лишить ее возможности сконцентрировать внимание на подготовке сухопутной операции в секторе Газа.



Вопрос с организацией сухопутного наступления беспокоит еврейское государство и его союзников больше всего. Источники Axios внутри израильского истеблишмента дают понять, что стратегия входа в анклав и зачистки хамасовской инфраструктуры еще не согласована. По этим данным, во время своего визита в Израиль президент Джозеф Байден не стал противиться самой идее наземного вторжения, но заметил в разговоре с представителями израильского военного кабинета, что им необходимо приложить усилия для того, чтобы предотвратить неизбежный гуманитарный кризис. При этом перспективы присоединения "Хезболлы" к боевым действиям волновали американского лидера не меньше.



Ливан активно готовится к "переезду" боевых действий на свою территорию. Местные издания утверждают, что офисы различных международных организаций и представители дипломатических миссий разрабатывают план эвакуации своего персонала в координации с ливанской регулярной армией. Согласно этим данным, военное командование не против разрешить участникам эвакуации использовать военные аэропорты и другие транспортные узлы, если международный аэропорт Бейрута вдруг окажется закрыт из-за боевых действий. Иностранные учреждения с большими офисами в Бейруте уже попросили своих сотрудников подготовиться к переезду в другие страны региона, включая Объединенные Арабские Эмираты.



"Все сообщения об объединении фронтов, которые распространяет "Хезболла", с одной стороны, носят характер преднамеренной эскалации угроз для того, чтобы повысить цену для Израиля в случае полномасштабного сухопутного вторжения в Газу, – заявил "НГ" независимый эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов. – С другой стороны, в этих слухах есть доля правды, потому что, понятное дело, какая-то комната для координации фронтов действительно существует. Что "Хезболла", что ХАМАС – это линия "сопротивления". Там есть иранская координация, иранская помощь".



"Все прекрасно помнят историю того, как Израиль воевал с Ливаном, – отмечает собеседник "НГ". – Можно сколько угодно рассуждать о том, что "Хезболла" способна втянуться в конфликт, но подобное втягивание будет означать крах "Хезболлы" в Ливане. Если она начнет нарушать заведенные правила, а все нынешние обмены ударами пока ведутся в рамках привычного формата и не выходят за его рамки, то мало сомнений в том, что Израиль приступит к бомбардировкам объектов "Хезболлы" и развернет воздушную операцию на постоянной основе. Это погрузит Ливан в хаос, учитывая его тяжелое экономическое положение, и может обернуться коллапсом всей его политической системы".



По словам Мардасова, для "Хезболлы" как проекта это будет иметь множество негативных последствий. "Это будет масштабнее войны, которая была у нее с Израилем в 2000-х", – отмечает аналитик.



"Если против Израиля будет развернут полноценный фронт в Ливане, он будет развернут и в Сирии с привлечением наемников, – считает собеседник "НГ". – В то же время не думаю, что авианосцы, направленные американцами в Средиземноморье, будут пассивно наблюдать. Велик риск разрастания конфликта в региональную войну, если подключится Иран. Но ни одна из сторон пока этого не хочет. С учетом того, что израильтяне начали постепенно заходить в сектор Газа, эскалация произойдет, но она будет вестись в рамках очерченных правил. "Хезболла" будет имитировать сопротивление, будут налеты на погранпункты, минометные обстрелы, но стороны на этом пока остановятся, даже в случае проведения сухопутной кампании".