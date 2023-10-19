 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.10.2023
00:57  "Хезболла" хочет замедлить израильское вторжение в Газу, - Игорь Субботин
00:28  Ташкент. Обнародованы причины пожара и взрыва на складе в Сергели
00:27  Очередная оговорка Байдена усилила страхи перед хаосом третьей мировой, - Малек Дудаков
00:17  Россия построила новую погранзаставу на таджикско-афганской границе. Какого хрена?
00:06  Почему новый премьер Словакии Фицо ненавидит Украину, - Politico
00:03  Газа близко, Газа далеко... Обещанная Израилем наземная операция против "Хамаса" не начинается, - М.Беленькая
00:02  Asharq Al-Awsat: План США не сработал. Нефтяной рынок по-прежнему в руках России

00:01  Израильтяне схватили одного из лидеров "Хамас" шейха Хасана Юсефа
00:00  В Казахстане отменяют туристский сбор
Пятница, 20.10.2023
20:30  Умерла трехкратная олимпийская чемпионка, гордость советского биатлона Анфиса Резцова
17:01  Премьерша Италии Мелони рассталась со своим бой-френдом Джамбруно. Ягодка опять...
16:50  Пекин+Москва против Запада. Впереди решающая схватка, - Такаси Тадзима
16:49  Прощается, но не уходит: Армения пока задержится в ОДКБ
16:47  Когда самоотменилась русская интеллигенция, - Дм.Тараторин
16:40  Мир в буквальном смысле отвернулся от США, но те уже не смогут, - Петр Акопов
16:39  Заигрывания с бандеровцами не помогли: Верховная рада поддержала запрет УПЦ
15:40  Пекинская гастроль. Что Путин привез с саммита "Одного пояса и пути", - Г.Мирзаян
15:36  В Ташкент прибыл новый посол Ирана - Мохаммад Али Эскандари
15:35  Будущая дорога на Иссык-Куль будет под казахстанской юрисдикцией
15:31  Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти, - Дм.Бавырин
15:30  Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
15:28  Китайцы будут строить узбекам ГЭС на Пскеме
15:24  Скончался глава Компартии Таджикистана (1992-2016 гг.) Шоди Шабдолов
15:23  Такер Карлсон: США проиграют большую войну на Ближнем Востоке
15:21  Бойня под аплодисменты. Атака ХАМАС срежиссирована в Израиле? - Сергей Кожемякин
11:58  Памяти нацпроектовKZ, - Данияр Ашимбаев
11:20  Либо АЭС, либо Конаев без электричества: как обеспечить город-миллионник под Алматы
11:18  Ахмет Талапулы: Искусственный интеллект в Казахстане: опасность или прорыв
10:51  Al Khaleej: зимой решится судьба Украины – вероятно, она будет незавидной
09:37  Бишкек вводит государственное регулирование цен на уголь
09:33  Образовательная политика США в Центральной Азии: механизмы и инструменты
09:07  Перекрыли газ: какие проекты пострадают из-за конфликта в Израиле, - Дм.Мигунов
08:53  Потолок ледяной: CША пытаются ограничить российский нефтяной экспорт, - Оксана Белкина
02:14  Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении, - Е.Крутиков
02:03  Иран защитит Таджикистан от опасных соседей, - Виктория Панфилова
02:01  Китай становится основным покупателем российского газа
00:57  Республика Укрмения. Россия и Армения продолжают выяснение испорченных отношений, - "Къ"
00:49  Тимофей Бордачев: Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме
00:45  Атакованы базы США в Сирии и Ираке (видео)
00:43  УкрАрмия расширяет плацдармы на Днепре
00:41  Джейсон Уиллик:Политический бунт в США. Амер-студенты поддержали ХАМАС
00:39  Одиозный Камчи Ташиев обещает "чистку" для кыргызских чиновников
00:38  Сеймур Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы, но без ядерного оружия
00:32  Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли, - Ольга Самофалова
00:04  В Израиле погибли 5 экс-узбекистанцев
00:00  Протестующие опять захватили американский Капитолий. Его вообще охраняют?)
Четверг, 19.10.2023
16:31  Что написано на эмблеме отрядов "Эль-Кудс", - П.Густерин
16:30  Путин и Си перешли к "боевому слаживанию": время сигналов прошло - начинается атака
16:28  Агрорынок ЕАЭС: тактика и стратегия развития
16:26  В боях за Новороссию погиб знаменитый соратник Стрелкова "Казак Бабай"
16:25  Выходят в коридор: какими будут отношения Баку и Еревана после Карабаха
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Хезболла" хочет замедлить израильское вторжение в Газу, - Игорь Субботин
00:57 21.10.2023

19.10.2023

Ливанская группировка готовится активизировать пограничные нападения
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Шиитская группировка "Хезболла" намерена расширить масштаб боевых действий на границе с Израилем, чтобы отвлечь его внимание от сектора Газа. Об этом сообщило близкое к ливанским боевикам издание "Аль-Ахбар". По его данным, совместный оперативный штаб "Хезболлы" и палестинского движения ХАМАС, созданный в прошлом специально для противостояния с израильтянами, согласовал целую программу действий для активизации ливанского фронта. Это грозит Ближнему Востоку более масштабной эскалацией, однако эксперты считают, что стороны способны и заинтересованы ее контролировать.
Союзники ХАМАС не хотят довольствоваться ограниченными нападениями на Израиль и планируют "выйти на новый уровень", сообщили источники "Аль-Ахбар". По этим оценкам, совместный оперативный штаб "оси сопротивления" (условного блока лояльных Ирану сил, к которым относятся как палестинские фракции, так и "Хезболла") в Ливане готов нарастить темп и плотность ударов по еврейскому государству. Источники издания утверждают, что ракетные нападения с этой стороны теперь "будут происходить ежедневно, а их масштабы увеличатся и охватят все военные и разведывательные объекты". К военной кампании, развязанной на фоне эскалации вокруг сектора Газа, планируют подключиться и другие фракции.

Совместный штаб не скрывает того, что намерен парализовать все военные и разведывательные ресурсы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и лишить ее возможности сконцентрировать внимание на подготовке сухопутной операции в секторе Газа.

Вопрос с организацией сухопутного наступления беспокоит еврейское государство и его союзников больше всего. Источники Axios внутри израильского истеблишмента дают понять, что стратегия входа в анклав и зачистки хамасовской инфраструктуры еще не согласована. По этим данным, во время своего визита в Израиль президент Джозеф Байден не стал противиться самой идее наземного вторжения, но заметил в разговоре с представителями израильского военного кабинета, что им необходимо приложить усилия для того, чтобы предотвратить неизбежный гуманитарный кризис. При этом перспективы присоединения "Хезболлы" к боевым действиям волновали американского лидера не меньше.

Ливан активно готовится к "переезду" боевых действий на свою территорию. Местные издания утверждают, что офисы различных международных организаций и представители дипломатических миссий разрабатывают план эвакуации своего персонала в координации с ливанской регулярной армией. Согласно этим данным, военное командование не против разрешить участникам эвакуации использовать военные аэропорты и другие транспортные узлы, если международный аэропорт Бейрута вдруг окажется закрыт из-за боевых действий. Иностранные учреждения с большими офисами в Бейруте уже попросили своих сотрудников подготовиться к переезду в другие страны региона, включая Объединенные Арабские Эмираты.

"Все сообщения об объединении фронтов, которые распространяет "Хезболла", с одной стороны, носят характер преднамеренной эскалации угроз для того, чтобы повысить цену для Израиля в случае полномасштабного сухопутного вторжения в Газу, – заявил "НГ" независимый эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов. – С другой стороны, в этих слухах есть доля правды, потому что, понятное дело, какая-то комната для координации фронтов действительно существует. Что "Хезболла", что ХАМАС – это линия "сопротивления". Там есть иранская координация, иранская помощь".

"Все прекрасно помнят историю того, как Израиль воевал с Ливаном, – отмечает собеседник "НГ". – Можно сколько угодно рассуждать о том, что "Хезболла" способна втянуться в конфликт, но подобное втягивание будет означать крах "Хезболлы" в Ливане. Если она начнет нарушать заведенные правила, а все нынешние обмены ударами пока ведутся в рамках привычного формата и не выходят за его рамки, то мало сомнений в том, что Израиль приступит к бомбардировкам объектов "Хезболлы" и развернет воздушную операцию на постоянной основе. Это погрузит Ливан в хаос, учитывая его тяжелое экономическое положение, и может обернуться коллапсом всей его политической системы".

По словам Мардасова, для "Хезболлы" как проекта это будет иметь множество негативных последствий. "Это будет масштабнее войны, которая была у нее с Израилем в 2000-х", – отмечает аналитик.

"Если против Израиля будет развернут полноценный фронт в Ливане, он будет развернут и в Сирии с привлечением наемников, – считает собеседник "НГ". – В то же время не думаю, что авианосцы, направленные американцами в Средиземноморье, будут пассивно наблюдать. Велик риск разрастания конфликта в региональную войну, если подключится Иран. Но ни одна из сторон пока этого не хочет. С учетом того, что израильтяне начали постепенно заходить в сектор Газа, эскалация произойдет, но она будет вестись в рамках очерченных правил. "Хезболла" будет имитировать сопротивление, будут налеты на погранпункты, минометные обстрелы, но стороны на этом пока остановятся, даже в случае проведения сухопутной кампании".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697839020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании
- Спикер Мажилиса зачитал обращение Президента к участникам ХІ Гражданского форума
- Инициативы Главы государства способствуют активному увеличению НПО в регионах Казахстана
- Глава Минфина провел очередное заседание Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности
- Памяти нацпроектов
- Демпартия "Ак жол" выступила против повышения НДС и требует провести Парламентские слушания по этому вопросу
- Кадровые перестановки
- Демпартия "Ак жол" предложила провести налоговую амнистию и ввести мораторий на признание сделок недействительными
- Снегозадержатель трубчатый: преимущества и функции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  