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Передавшего активы государству казахстанского олигарха Боранбаева выпускают из колонии
07:26 21.10.2023

20.10.23

Зерендинский районный суд Акмолинской области заменил реальный срок казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву ограничением свободы. Об этом сообщает Vласть.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

При замене наказания суд учел, что предприниматель отбыл треть срока, возместил ущерб и раскаялся в содеянном. Кроме того, по месту отбывания наказания его характеризовали положительно. Как передает InformБЮРО, администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство бизнесмена.

В суде пояснили, что Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.

Кайрат Боранбаев - бывший сват Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком экс-президента Айсултаном, который умер в августе 2020 года. Бизнесмен был арестован в марте 2022 года, его обвинили в пособничестве в растрате госимущества. Спустя год его приговорили к 8 годам лишения свободы, однако затем приговор был отменен. В августе этого года Боранбаев признал вину и пошел на сделку со следствием, после чего суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

В ходе разбирательств бизнесмен добровольно вернул государству активы на общую сумму свыше 90 млрд тенге ($195,4 млн). Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Еще $66 млн компании Боранбаева перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Наконец,14,5 млрд тенге ($30,3 млн) Боранбаев возместил в рамках расследования по факту хищения средств. Приговором суда по этому же делу у него были конфискованы участок в Алматы и свыше 2 млрд тенге ($4 млн) на банковских счетах.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Фергана
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