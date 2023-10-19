Отношения Москвы и Еревана выражены уравнением с двумя неизвестными, - Артур Аваков

09:53 21.10.2023

19.10.2023

Армения активно налаживает связи с Евросоюзом, но и от России пока не отказывается



Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните в Ереване почтила память жертв геноцида армян.

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните в Ереване провела переговоры с армянским коллегой Николом Пашиняном – сначала тет-а-тет, а затем и в расширенном составе. Обсуждались новые проекты с Литвой по различным направлениям и план развития сотрудничества между Арменией и Европейским союзом. Движение Армении в европейском направлении осложняют и без того непростые отношения с Россией.



Высокопоставленный источник в Москве сообщил РИА Новости и ТАСС, что премьер-министр Армении Никол Пашинян идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского. При этом он полагает, что республику хотят превратить в "Украину № 3" (Молдавия была названа "Украиной № 2"). Столь резкая критика прозвучала после того, как Пашинян, выступая в Европарламенте, заявил, что союзники Армении в сфере безопасности не только не помогли его стране в конфликте с Азербайджаном, но и хотели использовать уязвимость Еревана для смены власти. Кроме того, он сказал, что ЕС и Армения не исчерпали возможности дополнить сотрудничество качественно новым содержанием, расширить его и вывести на новый уровень.



Примечательно, что армянские СМИ попытались уточнить, говорил ли премьер о России, но замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян подчеркнул: "Никакой сенсации нет, конкретная страна не называлась". При этом дипломат отметил, что в Ереване неоднократно указывали на разочарование рядом действий российских миротворцев в Нагорном Карабахе.



Помимо этого, председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян заявил, что в настоящий момент власти Армении не рассматривают вопрос о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Между тем, сохраняя членство в военном блоке, республика последовательно понижает активность своего сотрудничества с ним. В частности, в 2023-м Ереван отказался принимать у себя учения ОДКБ, а также участвовать в них на территориях других стран. Вместе с тем армянские власти отказались от своей квоты заместителя генсека организации, зато активно критиковали ее за нежелание называть агрессией прошлогодние действия Азербайджана на приграничных территориях.



Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян считает, что в Европарламенте Пашинян пытался продемонстрировать Западу, что всерьез намерен пересмотреть отношения Армении с Россией. Взамен он хочет получить поддержку от США и Евросоюза, чтобы укрепить безопасность Еревана. "Естественно, в Москве подобные выступления воспринимаются крайне негативно. Все чаще звучат заявления о том, что Запад продвигает через Ереван свои интересы на Южном Кавказе. Нельзя исключать попытки наказать армянские власти за выбранный курс, так как он угрожает российским интересам", – заявил Халатян.



По мнению эксперта, Пашинян пытается провести диверсификацию в сфере безопасности страны, но у него это плохо получается. В частности, этот процесс предполагает появление у Армении новых союзников или развитие с прежними партнерами дополнительных связей, но не замену одних на других. "В результате нынешних действий премьера Ереван может увеличить список своих врагов по соседству. К Турции и Азербайджану присоединятся Иран и Россия", – предупредил Халатян.



Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин тоже считает, что Пашинян может серьезно навредить отношениям между двумя странами. При этом он отмечает, что его сравнение с Зеленским не вполне корректно. Если украинский лидер пришел к власти, обещая принести мир на Донбасс и в целом нормализовать диалог с русскоязычным населением, то его армянский коллега изначально выступал против членства Еревана в ОДКБ. "Сейчас Пашинян пользуется пассивной позицией России по Нагорному Карабаху, чтобы отвернуть Армению от Москвы. На руку ему играет то обстоятельство, что за последние несколько веков между армянами и Россией сложились патрон-клиентские отношения, которые теперь оказались под вопросом. При этом, утратив влияние на Ереван, Москва может уступить Турции роль регионального лидера", – предупреждает Затулин.



Но пока Москва не настроена на немедленную эскалацию конфликта с армянскими властями. С одной стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал стратегически неверным решение Армении ратифицировать Римский статут. Как известно, созданный на его основе Международный уголовный суд объявил в розыск президента России Владимира Путина. С другой – Путин, выступая 5 октября на Валдае, сказал, что республика остается союзником России. Во время саммита СНГ в Киргизии он вовсе сообщил, что готов даже приехать в Ереван, когда сложится нормальная обстановка.



Больше того, Кремль продолжает прилагать посреднические усилия к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.



Политолог Алексей Макаркин объясняет двойственность российской позиции тем, что Москва пытается разделять правящую элиту Армении, с которой у нее объективно плохие взаимоотношения, и армянское население. "Российские власти надеются, что однажды республикой станут руководить другие люди, с которыми удастся договориться, поэтому не спешат сжигать мосты, – считает эксперт. – Проблема в том, что современное армянское общество хочет в Европу и обижено на Москву, Карабах многими воспринимался как обуза. В этой связи Пашинян предлагает какую-то программу, а у оппозиции пока нет привлекательной альтернативы". Однако Макаркин подчеркивает, что расстояние от союзника до врага довольно большое, и Армения вряд ли сможет преодолеть его в обозримой перспективе. Скорее всего в результате всесторонней критики отношения между Москвой и Ереваном в какой-то момент охладеют с союзнических до партнерских, но и это не навсегда. Эксперт напомнил, что в 1991-м Армения не стала принимать участия в референдуме о будущем СССР, а в середине 1990-х разместила в Гюмри российскую военную базу. На момент подписания номера в печать переговоры Пашиняна с Шимоните продолжались.