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Ближний Восток - на грани новой "Арабской весны", - М.Магид
12:09 21.10.2023

Либо Газе угрожает геноцид, либо Израилю - огромные боевые потери
Михаил Магид

Ближний Восток - на грани новой "Арабской весны"

Удар был нанесен по больнице Аль-Ахли в Газе, где по последним сообщениям убиты от 500 до 800 человек, впрочем, цифры будут уточняться. Израиль пытается снять с себя ответственность и переложить ее на палестинские вооруженные организации. Министерство здравоохранения Газы заявило, что взрыв был вызван израильским авиаударом.

Вряд ли Израиль сумеет убедить в своей правоте международную общественность в условиях, когда израильская авиация бомбит Газу непрерывно уже 11 дней и там погибли около трех тысяч человек, включая множество гражданских. От взрывов бомб многоэтажные здания складываются, как карточные домики. Взрыв больницы - лишь последнее событие, переполнившее чашу терпения арабского мира.

Судя по масштабам бомбежек и вызванных ими жертв, АОИ (Армия обороны Израиля) в ходе операции в Газе действует в рамках "доктрины Дахии". Ее принципы были изложены бывшим начальником Генерального штаба АОИ Гади Эйзенкотом. Они включают в себя уничтожение не только военной, но гражданской инфраструктуры режимов, которые считаются враждебными, и одобряют использование "непропорциональной силы" для достижения этой цели. Данная военная доктрина названа так по пригороду Бейрута, Дахии, населенному шиитами, где размещались штабы организации Хезболла. В ходе ливано-израильской войны 2006 года ВВС Израиля буквально стерли с лица земли часть этого района.

Таким образом вооруженный конфликт между двумя олигархическими группами - той кучкой партий и монополий, что управляет Израилем, и той присваивающей деньги бюрократией (ХАМАС), что контролирует Газу, вошел в стадию, когда на кон оказались поставлены жизни нескольких миллионов человек.

Если стереть с лица земли Газу, то можно уничтожить ХАМАС, потеряв всего лишь пару сотен солдат или меньше. Если же вести бои с ХАМАС за каждый дом, не применяя авиацию и артиллерию, то для израильской армии это сулит огромные потери.

С другой стороны, если уничтожить Газу ударами авиации и артиллерии, то это будет означать гибель ее населения, т.е. примерно 2 млн человек. Это - геноцид. Я не вижу смысла даже обсуждать моральный аспект, тут все очевидно. Но есть и политические аспекты.

Во-первых, арабские режимы не могут не учитывать, что такие события способны инициировать вторую "Арабскую весну". Протесты охватили Египет, Тунис, Иорданию и многие другие страны Большого Ближнего Востока. Мощнейшая волна возмущения движется по всему региону. К тому же Египет переживает тяжелый экономический кризис, и если к нему добавится еще и гнев, вызванный убийствами в Газе, этот гнев сможет стать детонатором, способным вызвать новый социальный взрыв. Что до Иордании, то большая часть ее населения - палестинцы. Уже сейчас демонстрации протеста проходят по всем городам этой страны. Сомнительно, чтобы администрации Байдена была нужна новая "Арабская весна", способная снести лояльные американцам режимы на Ближнем Востоке.

Во-вторых, США открыто встали на сторону Израиля и направили к его берегам две ударные авианосные группы. Эта огромная мощь, по их словам, призвана защитить Израиль от ударов Ирана и его союзников, прежде всего ливанской Хезболлы. То есть США хотят, чтобы Израилю спокойно дали уничтожить Хамас в Газе, не мешали ему, и чтобы война не стала региональной. Однако если Израиль сотрет Газу с лица земли, получится, что США понесут прямую ответственность за убийство нескольких сотен тысяч или даже миллионов людей. Я сомневаюсь, что американская администрация готова на это пойти: все же они сегодня озабочены своим имиджем на этой планете и такое решение может нанести ущерб их интересам. В условиях глобального противостояния с Китаем, Россией и Ираном это может оказаться, с точки зрения американских политических интересов, не самым мудрым решением.

Пока в мире (далеко не везде) действует эффект от рейда Хамас 7 октября, когда были убиты около тысячи израильских гражданских. Однако эффект от этого зверского убийства не будет работать вечно. Эффект от уничтожения больниц в Газе может перекрыть его, в особенности потому, что на Газе сейчас сосредоточено внимание планеты, и палестинский вопрос - широко обсуждаемая тема.

Если оба фактора сработают, то в таком случае в какой-то момент США постараются заставить Израиль остановить бомбежки Газы. Тогда Израиль не сможет реализовать свою "доктрину Дахии" - принцип уничтожения городов вместе с населением, военными и гражданскими, и ему придется вести бои в Газе без мощного воздушного и артиллерийского прикрытия.

Однако, в Газе построен целый подземный город и там дислоцированы около 40 тысяч боевиков ХАМАС, многие из которых хорошо вооружены и подготовлены, могут отсиживаться в бункерах, а затем выходить и наносить удары. Кроме них, есть еще 10 тысяч боевиков Исламского Джихада*. Бой в таких условиях, в плотной городской застройке, может означать огромные потери израильской армии, и не факт, что израильское общество к ним готово, а без них Израилю в такой ситуации не уничтожить ХАМАС. Но ведь именно уничтожение ХАМАС объявлено главной целью израильской операции в Газе!

Кроме того, даже бой без применения авиации и тяжелой артиллерии, приведет к массовой гибели населения Газы, например, когда в подвалы, где обычно прячется население, полетят гранаты.

Израилю дает шанс на военный успех (если это так можно назвать) исход жителей Газы в Египет. Это поможет ему реализовать "доктрину Дахии". Если каждый квадратный метр Газы разбить взрывами, то уже не так важно, сколько там было боевиков и как они были обучены. И если при этом получится избежать огромных жертв среди мирного населения, то Израиль наверняка сможет добиться своей главной цели - уничтожить ХАМАС. Однако, президент Египта Фатах Ас-Сиси сказал, что не готов принять население Газы. Возможно, идет торг и США попробуют его уломать, но это потребует от них больших расходов.

В итоге сложилась неопределенная и угрожающая ситуация, которая может закончиться геноцидом миллионов жителей Газы.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697879340


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