Спец-школы для детей гастарбайтеров в РФ: узб- и рос-депутаты затеяли дискуссию

12:13 21.10.2023

Депутаты Узбекистана ответили на заявления российского депутата о строительстве школ для детей мигрантов в РФ

Российский депутат Михаил Делягин заявил, что предложение Узбекистана по строительству частных школ для детей трудовых мигрантов "дискриминирует" граждан РФ и может привести к ее уничтожению. Депутаты Узбекистана заявили, что такие обвинения "требуют бдительности в отношениях с Россией".



Депутаты Узбекистана отреагировали на заявление и обвинения депутата Государственной думы России Михаила Делягина.



Что произошло?

19 октября ТАСС сообщил, что заведующий Департаментом молодежной политики Администрации президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев на встрече с вице-спикером Государственной думы России Владиславом Даванковым попросил оказать содействие в деле открытия в РФ за счет представителей узбекской диаспоры частных детских садов и школ для детей трудовых мигрантов из Узбекистана. Обучение в них предполагается организовать по программе, соответствующей российскому законодательству.



Он также попросил рассмотреть на законодательном уровне вопрос об упрощении миграционных процедур для молодых граждан Узбекистана, приезжающих в Россию.



В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" депутат Госдумы Михаил Делягин сказал, что "эта инициатива противозаконна".



"Вероятно, советник президента Узбекистана ничего не слышал про Конституцию России, которой запрещено дискриминировать людей по национальному признаку. Понятно, что открытие школ только для детей мигрантов - это дискриминация граждан Российской Федерации. Примерно такая же, как и то, что имели в виду господа из таджикской диаспоры, когда они говорили об открытии таджикских медцентров, где будут обслуживаться только таджики", - заявил он.



Депутат назвал это "осознанной политикой, направленной на разрушение и уничтожение России и создание сначала чужеродных, а затем враждебных анклавов".



"Я думаю, что, конечно же, Узбекистан должен строить детские сады и школы, но только на своей территории. И принять обратно тех граждан, которых он, по сути, выдавил в Россию. Потому что, скажем, в Таджикистане более трети населения живет в России. Эта ситуация не вполне нормальная, и для Таджикистана, и для России", - сказал депутат.



"Это требует бдительности в отношениях с Россией"

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Общенационального движения "Юксалиш", Бобур Бекмуродов в ответ заявил, что для любой страны, заботящейся о своих гражданах, нормально выдвигать инициативы по созданию для них необходимых условий.



Фото: Законодательная палата.Фото: Законодательная палата.



"Никто не собирается осуществлять эти инициативы вне российского законодательства. Во-вторых, наши соотечественники, которые работают в России, конечно, своим честным трудом финансово поддерживают свои семьи, Россия их не кормит бесплатно. Большая часть мигрантов - молодежь, в расцвете сил, работают во благо российской экономики", - отметил он.



По его мнению, тот факт, что российский депутат выступил со столь серьезными обвинениями в адрес страны-союзника, "требует бдительности в отношениях с Россией".



Бобур Бекмуродов продолжил: "Товарищ Делягин Михаил, если, как вы говорите, трудовые мигранты могут „уничтожить" такую большую страну, как РФ, то у вас есть другие, более важные задачи, связанные с укреплением государственности. Михаил, у нас свободные СМИ и мнения, высказанные депутатами Думы, доходят до общественности Узбекистана, формируя негативное мнение о вашей стране. Продолжайте".



Фото: "Миллий тикланиш".Фото: "Миллий тикланиш".



Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров, в свою очередь, заявил, что "если в России к узбекам и узбекскому языку относятся по-Делягински, то отношение к русскому языку в Узбекистане должно быть соответствующим".



"Если преподавание узбекского языка в русских школах - это дискриминация русской нации, является ли преподавание на русском языке в школах Узбекистана дискриминацией узбеков?" - спросил он.



В сентябре российский депутат Евгений Федоров заявил, что бывшие союзные республики вышли из состава СССР незаконно, а потому, из-за нарушения территориальных интересов России ей придется с ними воевать. Депутаты Олий Мажлиса Узбекистана высказались по этому поводу иронично: "Очередной фантазер".