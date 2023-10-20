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К стенке упырей? УзбЧиновники за взятку в $133 тысяч повторно "зарегестрировали" индийское ядовитое "лекарство" "Док-1 Макс"
12:15 21.10.2023

Чиновники требовали $133 тысяч за регистрацию и перерегистрацию других индийских лекарств - свидетели по делу "Док-1 Макс"
На заседании суда по делу о смерти минимум 65 детей после приема препаратов Marion Biotech свидетели сообщили, что за повторную регистрацию 11 препаратов у еще одного индийского производителя требовали 88 тысяч долларов, а за регистрацию и признание 3 препаратов из Индии - 45 тысяч долларов.
Сегодня, 13:18 Общество
Должностные лица Центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств требовали взятку за повторную регистрацию лекарств еще одной компании из Индии. Об этом 20 октября сообщил один из свидетелей на судебном заседании по делу о сиропе "Док-1 Макс", после приема которого (и аналогичных сиропов) скончались минимум 65 детей в Узбекистане, пишет "Даре".

По словам свидетеля, этот вопрос обсуждался с бывшим заместителем начальника Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Н. М.

В частности, за повторную регистрацию 11 препаратов у индийского производителя потребовали 88 тысяч долларов, из этой суммы 50 тысяч были переданы заранее через помощника замглавы центра, утверждает свидетель.

Однако из-за начавшегося массового отравления и смерти детей после приема "Док-1 Макс" перерегистрацию приостановили, а деньги вернули, сказал он.

Кроме того, по его словам, производитель заплатил государству от 15 до 165 млн сумов за повторную регистрацию лекарств.

На следующем судебном заседании 20 октября один из свидетелей сообщил, что еще один чиновник потребовал, помимо оплаты госпошлины, 45 тысяч долларов за регистрацию и признание трех лекарств, произведенных в Индии.

Допрошенный указал, что передал деньги начальнику регистрационного отдела Центра экспертизы и стандартизации лекарств Ш. Ш. двумя частями, поделив сумму на 20 тысяч и 25 тысяч долларов. За это ему предоставили сертификаты на лекарства, однако из-за недостатков в документах лекарства в Узбекистан не удалось завезти. Обвиняемый Ш. Ш. заявил, что свидетель солгал и оклеветал его, он отрицает получение денег.

На предыдущем заседании сообщалось, что в составе сиропа "Док-1 Макс" с медовым вкусом, который завезли в Узбекистан в 2021 году, также содержался токсичный этиленгликоль.

Источник - gazeta.uz
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