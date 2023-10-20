При взлете в Душанбе сгорел российский военный борт Ил-76МД

12:27 21.10.2023

Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД выкатился за пределы взлетной полосы на аэродроме Гиссар в пригороде Душанбе. Об этом пишет Life.



У военно-транспортного борта загорелся двигатель во время взлета. В результате он выкатился за пределы взлëтно-посадочной полосы. При внештатной ситуации никто не пострадал, экипаж смог вовремя покинуть судно.



фото тут - http://centralasia.media/news:2006182/?from=canews&place=topread