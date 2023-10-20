Эхо спецоперации: Россия вышибает Украину с зерновых рынков Индии и Китая

12:32 21.10.2023

Любовь Смирнова . 20.10.2023



Результатом визита Владимира Путина в Пекин стал меморандум о наращивании поставок из России в Китай сельскохозяйственной продукции. Конкретные документы будут подписаны в ноябре-декабре, но уже понятно, что с китайским рынком Украина может попрощаться.



Об этом в эфире аудиоподкаста политолога Семена Уралова сообщил экономический обозреватель Иван Лизан, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Результатом визита Владимира Путина в Пекин стал меморандум о наращивании поставок из России в...



"Почему на этом мероприятии не было подписано ничего такого вот архи-громкого и архиважного. Во-первых, потому что это не двусторонний саммит – это мероприятие в рамках международного форума "Один пояс – один путь". Россия тут хоть и является важным представителем, хотя Россия в этой инициативе участия не принимает, она двигает свой проект Евразийского союза и пытается его сопрячь с "Один пояс – один путь". Тем не менее, Путина сочли главным гостем на этом форуме. Но, тем не менее, мероприятия не двусторонние, а наши политики любят все-таки громкие документы подписывать именно на двусторонних мероприятиях.



Соответственно, не надо ждать каких-то громких подписаний. Тем более, что та вот экономическая часть программы, о реализации которой договорились в марте, еще находится в состоянии проработки. И, по всей видимости, ее подпишут в конце ноября – в начале декабря. Тогда, собственно, мы узнаем большую часть из конкретных договоренностей. Их как бы нам уже опубличат", – отметил он.



Пока же есть то, о чем вот – явно договорились, а есть то, о чем наверняка разговаривали в процессе, но то, что осталось за скобками.



"Начну, пожалуй, с явных договоренностей. Из громкого – это поставка 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур из Сибири и Дальнего Востока в Китай. Срок поставок 12 лет, это, примерно, по 5 с небольшим миллионов тонн сельхозпродукции в дополнение уже к существующим объемам. Оценочная стоимость где-то в районе 25 млрд долларов.



Проект важный, он появился не на пустом месте. Это следствие идущей еще с 2013 года реализации проекта Забайкальского зернового терминала, который запустили в прошлом году и начали первые отгрузки. Специфика этого терминала в том, что у него очень большая пропускная способность, и там происходит очень удобная смена тележек в железнодорожных вагонах, потому что в Китае и в России разная ширина железнодорожной колеи. Соответственно, пока начальная мощность этого терминала около 5 млн тонн. Вот как раз это то, что примерно в рамки этого контракта помещается", – подчеркнул эксперт.



В перспективе мощность терминала можно довести до 20 млн тонн, но есть несколько проблем. Первая заключается в том, что подписанное в Пекине соглашение не является юридически обязывающим, это меморандум. Конкретикой он будет наполнен где-то в ноябре-декабре.



"А второй момент состоит в том, что в Сибири на Дальнем Востоке нет такого объема сельскохозяйственной продукции, который можно было бы запихнуть в рамки этого терминала, особенно в части, касающейся пшеницы. Китаю фуражное зерно не нужно, он нуждается в пшенице продовольственной, ее в Сибири мало. Везти ее в Сибирь откуда-то еще – не сильно интересно, потому что, чем дальше от порта, тем дороже логистика обходится.



Это как раз очень хорошо на примере Украины видно, которая лишилась доступа к своим портам и теперь платит за перевалку тонны пшеницы через порты Европейского союза от 100 до 150 долларов. Соответственно, с учетом дефицита пшеницы в Сибири – стоит ожидать масштабных государственных инвестиций в развитие сельского хозяйства в Сибири и на Дальнем Востоке. Просто, этот объем продовольствия нужно будет создать.



И получается, что в прошлом году уже Россия под себя подгребла масличный рынок Индии, вытеснив оттуда Украину, которая долгие годы была важным поставщиком подсолнечного масла, а в этом году начнет основательно уже подгребать под себя зерновой рынок Китая, опять же вытесняя оттуда Украину.



И, собственно, представитель компании оператора этого Забайкальского зернового терминала прямо говорил о том, что Украине стоит попрощаться с китайским рынком. Соответственно, Украина становится поставщиком зерновых для Европейского союза, такой себе житницей Европы, как и предполагалось. А Россия активнее будет наращивать свое присутствие на китайском рынке зерновых, зернобобовых и масличных культур", – заключил Лизан.