Актуальность киберугроз. США планомерно готовятся к организации ударов по российской инфраструктуре, - Л.Савин

13:10 21.10.2023 Актуальность киберугроз

США планомерно готовятся к организации ударов по российской инфраструктуре и антиправительственной пропаганде

Леонид Савин



9 октября "Российская газета" опубликовала интервью с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Олегом Храмовым, который предположил, что США могут активизировать кибератаки против России из-за того, что ВСУ не добились каких-либо запланированных результатов в своем контрнаступлении. Также Олег Храмов рассказал о различных аспектах лицемерной политики США и их агентуры - от сети НПО до сателлитов типа Британии, которые также участвуют в ведении гибридной войны против России.



Директор Департамента международной информационной безопасности МИД России и специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности А.Р. Люкманов примерно месяц назад также говорил о том, что США наращивают наступательные потенциалы в области ИКТ, проводят так называемые операции "Атака на упреждение" против России, используют своих клиентов за рубежом. Среди них - печально известная "ИТ-армия Украины". Аналогичной цели служит и ряд "киберлабораторий" НАТО в Восточной Европе. Более того, принятая в марте 2023 года "киберстратегия" США наделяет Агентство национальной безопасности (АНБ) США правом "наказывать" другие государства за нарушения в информационном пространстве. Американское Агентство передовых исследований в сфере разведки, Военно-морской институт, правительственные фонды и частные компании вовлечены в подготовку "когнитивных войн".



Остановимся на теме кибервойны и киберпространства подробнее. Последняя кибрестратегия Министерства обороны США, вышедшая в сентябре этого года, содержит в себе определенно агрессивные нарративы в адрес России.



Другие документы также показывают, что в США рассматривают Россию как киберугрозу и потенциальную мишень для проведения киберопераций.



Так, в руководстве по стратегическим операциям в киберпространстве от 28 сентября 2022 года, которое выпустил Военный колледж Армии США, Россия упоминается 23 раза и только в негативном контексте, например, что "Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть разрушительную роль на мировой арене". Или что "управление национальной разведки оценило, что Россия останется главной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует свои возможности в области шпионажа, влияния и атак. Россия рассматривает кибератаки как внешнеполитический рычаг для формирования решений других стран, а также как инструмент сдерживания и военный инструмент". Также сказано, что "мы участвуем в долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем и Россией. Эти государства расширили эту конкуренцию, включив в нее постоянные кампании в киберпространстве и через него, которые представляют долгосрочный стратегический риск для нации, а также для наших союзников и партнеров. Китай подрывает военное превосходство США и экономическую жизнеспособность страны, настойчиво извлекая конфиденциальную информацию из учреждений государственного и частного секторов США. Россия использовала информационные операции с использованием киберпространства, чтобы влиять на наше население и бросать вызов нашим демократическим процессам".



В отношении последних событий говорится, что "вторжение России в Украину продемонстрировало решимость Москвы нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины, насильственно навязать свою волю ее соседям и бросить вызов НАТО. Российские вооруженные силы и разведка используют целый ряд кибервозможностей, включая подразделения шпионажа, влияния и нападения, для поддержки своего вторжения и защиты действий России с помощью всемирной пропагандистской кампании. Киберкомандование США (совместно с АНБ) играет неотъемлемую роль в реагировании страны на этот кризис с тех пор, как российские войска начали развертываться на границах Украины прошлой осенью. Мы предоставили разведданные о создании угроз, помогли предупредить правительство США и промышленность об усилении мер безопасности в критически важных секторах инфраструктуры, повысили устойчивость информационных сетей Министерства обороны (особенно в Европе)".



А в новой версии доктрины Минобороны США по кибероперациям Joint Publication 3-12 Cyberspace Operations, вышедшей в декабре прошлого года, и до сих пор не опубликованной в открытом доступе, дается определение "экспедиционным операциям в киберпространстве", которые являются "операциями в киберпространстве, требующими развертывания киберпространственных сил в физических областях". Также говорится о необходимости расширения тактических возможностей для достижения целей, к которым нынешние кибервойска, возможно, не смогут получить доступ. Следовательно, будет происходить модернизация и углубление межведомственного сотрудничества.



Обновленная доктрина также признает сложность киберпространства и то, насколько востребованными могут быть кибернетические возможности. Говорится, что силам по глобальной киберподдержке, возможно, потребуется "протянуть руку помощи" для поддержки нескольких боевых командований одновременно.



В последнее время Пентагон развивал возможности проводить смешанные кибер атаки и вести электронную войну, причем это должны делать не только военные, но и разведка США.



Похоже, что огромный бюджет на кибервойска США был связан с этими новшествами и внутренней переорганизацией.



Проблема носит не только военный характер, но и связана с функционированием интернета как таковым.



В конце сентября 2023 года в ООН в процессе голосования был выбран новый руководитель Международного союза электросвязи. Эта организация является ключевой в выработке политики управления интернетом. Подавляющее количество голосов (139 из 172), было отдано за представительницу США Дорин Богдан-Мартин. Тогда как за кандидатуру от России всего 25. Это означает, что глобалисты будут продвигать свое видение регулирования интернет под видом "открытости". Кстати, предыдущим главой МСЭ был китаец. Поэтому не случайно западные СМИ постоянно муссировали тему о китайских киберугрозах и шпионаже. Теперь они будут более уверенно навязывать свои "порядки, основанные на правилах".



Но в более широком геополитическом контексте нужно вспомнить, что Арабская весна в 2011 году и другие попытки организации массовых беспорядков (в том числе России), координировались с помощью Интернет коммуникаций. Гражданский сегмент мировой сети давно милитаризован Вашингтоном под видом демократических процессов и оказания помощи. Тем не менее, взаимосвязь с военным сектором очевидна.



Например, по мнению аналитиков НАТО (The Scowcroft Center for Strategy and Security) война на Украине дала им ряд уроков в области командования, управления, коммуникаций, разведки и наблюдения (C4ISR).



Этот же центр совместно с Международным центром ненасильственного конфликта (возглавляет его бывший член югославского "Отпор" Иван Марович) издал в 2023 году новое пособие по организации цветных революций "Воспитание четвертой демократической волны: руководство по противодействию авторитарной угрозы".



В данной методичке среди методов борьбы против правительств в третьем уровне противодействия указаны "кибератаки с целью подрыва аппарата принуждения режима". А на стр. 68 сказано, что "демократические страны могут также рассмотреть возможность использования киберинструментов, применяя общие принципы для определения их использования... Во-вторых, кибер-инструменты могут быть использованы для подрыва инфраструктуры и других секторов, но не для их уничтожения, чтобы не представлять собой акт войны.



Наконец, демократии будут использовать кибертактику для сокращения или изъятия ресурсов, на которые режимы полагаются для репрессий. Конкретные варианты включают использование кибератак, то есть отказ в обслуживании - с целью нарушения режима доступа к финансовым счетам; отключение или нарушение военного планирования или работы систем вооружений; и сдерживание дальнейшей эскалации репрессий. Использование кибертактики таким образом обеспечивает возможность отказу к доступу, помогая избежать эскалации, возможно, смягчая репрессии режима и тем самым помогая движениям".



Это ведь очевидное вмешательство во внутренние дела других государств.



В документе говорится и о развитии новых нормативных рамок как одной из основ стратегии цветных революций нового типа.



Учитывая такую детальную и намеренную подготовку как политического, так и военного руководства США есть все обоснования говорить о вынашивании планов организации кибератак и другой подрывной деятельности с помощью Интернет технологий против России и ее граждан.



19 окт. 23 Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697883000





