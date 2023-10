Кашевар Байден: что не вошло в его обращение, и какую очередную провокацию он задумал, - В.Овчинский

13:23 21.10.2023 Кашевар Байден:

что не вошло в его обращение, и какую очередную провокацию он задумал

Владимир Овчинский



Байден 19 октября призвал американцев поддержать Израиль и Украину, заявив в своем обращении, что предоставление военной и экономической помощи этим странам отвечает интересам глобальной стабильности и национальной безопасности.

При этом он напрямую провоцировал президента России Владимира Путина, проводя параллели между его политикой и действиями ХАМАС.

Усилия Байдена по обеспечению поддержки крупного проецирования американского влияния за рубежом происходят на фоне глубокого раскола населения внутри страны, политической дисфункции в Конгрессе, экономической неопределенности и возможности матча-реванша в год выборов против бывшего президента, которому предъявлены многочисленные уголовные обвинения.

В предстоящие дни Байден наверняка столкнется с вопросами о том, могут ли Соединенные Штаты позволить себе финансировать две зарубежные войны. Дефицит в США в этом финансовом году приблизился к 2 триллионам долларов, а инфляция остается высокой.

Байден назвал свою просьбу о помощи "умной инвестицией, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении нескольких поколений". Но он сталкивается со скептицизмом среди членов обеих партий: прогрессивных демократов, которые яростно выступают против отправки оружия в Израиль, и консервативных республиканцев, которые ставят под сомнение необходимость добавления к более чем 100 миллиардам долларов, уже утвержденным в виде военной и экономической помощи, уже отправленной Украине.

Стремясь укротить два бушующих международных кризиса ( а, скорее, подлить в них новую горючую смесь – В.О.), президент Байден 20 октября представил пакет помощи на сумму 106 миллиардов долларов, который может переопределить его внешнеполитическое наследие, одновременно изменив линии разлома в политике США в преддверии президентских выборов 2024 года.

Предложение об иностранной помощи, гораздо более масштабное, чем даже ожидали многие демократы несколько дней назад, представляет собой прямой вызов изоляционистским голосам в Республиканской партии и некоторым скептикам американской военной поддержки Израиля на левом фланге. Он стремится объединить 14 миллиардов долларов помощи Израилю с годовым финансированием Украины, примерно 61 миллиард долларов, а также потратить примерно 14 миллиардов долларов на иммиграционные приоритеты и 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь, а также увеличить финансирование для противодействия влиянию Китая в Азии и развивающемся мире.

Благодаря этому запросу Белый дом стремится преодолеть фрагментарный подход, который характеризовал подход Конгресса к финансированию войны на Украине, и вместо этого предоставить Киеву необходимую ему помощь в течение всего года. Белый дом защищает этот шаг в области национальной безопасности как необходимый в период растущей геополитической нестабильности и необходимый для демонстрации решимости США в борьбе с противниками страны в Москве, Тегеране и Пекине.

Но эти усилия сопряжены как с международными, так и с внутренними рисками. Союзники Дональда Трампа, вероятного кандидата в президенты от республиканской партии в 2024 году, говорят, что он может использовать это для усиления утверждений о том, что Байден недостаточно сосредоточен на США в период крайнего недовольства экономикой.

Многие республиканцы в Конгрессе заявили, что выступают против попыток связать помощь Израилю, которую они поддерживают, с помощью Украине, чего многие из них не делают. Этот запрос может также усугубить разногласия внутри Демократической партии по поводу того, нужны ли Израилю еще миллиарды в военной поддержке на фоне растущей обеспокоенности левых по поводу тяжелого положения палестинцев, находящихся под бомбардировками.

Пакету предстоит неопределенная судьба в Палате представителей, раздираемой трудноразрешимой борьбой за следующего спикера.

Республиканцы в Палате представителей также стали все более критически относиться к подходу администрации к войне на Украине, хотя Киев пользуется значительной двухпартийной поддержкой в ​​Сенате.

Запрос Белого дома на помощь Украине, составляющий большую часть пакета финансирования, направлен на поддержку Киева. Под давлением республиканцев Палаты представителей законодатели согласились исключить помощь Украине из последнего законопроекта о финансировании правительства в сентябре. Но Белый дом заявил, что дополнительное финансирование крайне необходимо, в первую очередь для пополнения запасов украинских войск на передовой, финансирования поддержки Министерства обороны Украины и покрытия огромного дефицита бюджета, прогнозируемого правительством страны в следующем году.

"Если США прекратят предоставлять помощь, которую мы имеем сейчас, половина украинских поставок оружия и боеприпасов прекратится", - сказал The Washington Post (20.10.2023) Марк Канциан, старший советник Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований. "Если это прекратится, Украине придется очень существенно сократить свои операции и немедленно прекратить контрнаступление. Они просто попытаются продержаться, потому что русские получат огромное материальное преимущество, даже если европейцы продолжат оказывать помощь".

Между тем, запрос Байдена на 14,3 миллиарда долларов для Израиля, скорее всего, получит большую поддержку со стороны республиканцев в Конгрессе, которые до сих пор в основном обвиняли Байдена в недостаточной поддержке правительства Биньямина Нетаньяху.

Запрос помощи Израиля сосредоточен на предоставлении военной помощи: 10,6 миллиарда долларов на обеспечение поддержки противовоздушной и противоракетной обороны, а также пополнение военных запасов Министерства обороны, предоставленных Израилю, а также 3,7 миллиарда долларов, которые будут предоставлены Израилю через Государственный департамент.

Запрос может пролить свет на хаос, охвативший республиканцев Палаты представителей, чьи распри оставили Палату без спикера, не позволяя нижней палате вести какие-либо законодательные дела. Республиканцы дважды отвергли своего ведущего кандидата на пост спикера, члена палаты представителей Джима Джордана, что, возможно, лишило его шансов претендовать на молоток.

Поскольку кандидатура Джордана на пост спикера находится под сомнением, республиканцы в Палате представителей по большей части хранят молчание о том, как они отнесутся к требованию президента о чрезвычайном финансировании. Рядовые члены обеих партий начали призывать Палату представителей предоставить временно исполняющему обязанности спикера члена Палаты представителей Патрику Т. МакГенри расширенные полномочия по вынесению законопроектов на рассмотрение в свете ухудшающейся ситуации в Израиле и Газа.

Многие республиканцы в обеих палатах также заявляют, что будут выступать против попыток связать помощь Украине и Израилю. США уже потратили более 60 миллиардов долларов на Украину, и все большее количество законодателей Республиканской партии - подстрекаемые Трампом - начали требовать, чтобы европейские союзники взяли на себя гораздо большую долю расходов, если не остальную часть (60 миллиардов долларов составляют примерно 8 процентов годового военного бюджета США).

Общественная поддержка Украины также снижается. Опрос Washington Post-ABC, проведенный в сентябре, показал, что 41 процент американцев заявили, что Соединенные Штаты делают слишком много для поддержки Украины, а 50 процентов сказали, что они делают либо достаточно, либо слишком мало. Однако среди республиканцев 59 процентов заявили, что Соединенные Штаты делают слишком много, чтобы помочь Киеву.

Также потенциально спорной является помощь, которая могла бы помочь палестинцам. Несколько членов Прогрессивной фракции Конгресса в частном порядке лоббировали администрацию, чтобы утвердить новые гуманитарные фонды для беженцев из Газы, а Байден отдельно объявил, что 100 миллионов долларов из существующего фонда будут перенаправлены на помощь палестинцам.

Подавляющее большинство партии поддержало подход Байдена к войне, но горстка демократов Палаты представителей, в том числе представители Рашида Тлайб (Мичиган), Марк Покан и Александрия Окасио-Кортес (Нью-Йорк), призвали к немедленному прекращению войны. Это повышает вероятность того, что некоторые левые также откажутся от просьбы Байдена о финансировании. Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса Израиль уже является крупнейшим бенефициаром помощи США: по состоянию на 2022 год он получил около 150 миллиардов долларов в виде помощи налогоплательщиков.

Запрос Белого дома на финансирование включает 9,5 миллиардов долларов на "гуманитарные нужды в Израиле, Украине, Газе" и других странах, но помощники Байдена не объяснили, когда их спросили, как будут распределены эти деньги.

Помимо борьбы на Капитолийском холме, запрос Байдена на финансирование может иметь серьезные последствия для президентской гонки 2024 года. Стивен К. Бэннон, главный политический стратег Трампа в 2016 году, заявил, что Трамп должен использовать запрос на иностранную помощь.

"Аргумент Трампа будет заключаться в том, что мир горит при Байдене, и вместо того, чтобы попытаться решить проблему, он просто попытался подписать чеки", - сказал Саураб Шарма, президент American Moment, правоцентристского аналитического центра.

Что не вошло в обращение Байдена

Грег Придди (Центра национальных интересов) в статье в The National Interest "Чего не хватает в обращении Байдена: пойдет ли Америка на войну, если конфликт между Израилем и ХАМАС расширится?" (20.10.2023) пишет:

"Краткое телевизионное обращение президента Байдена к нации затронуло многие правильные темы, но совершенно не затронуло самый важный вопрос: будут ли Соединенные Штаты рассматривать возможность прямого военного вмешательства, если и при каких обстоятельствах, если война между Израилем и ХАМАС будет обостряться и распространяться".

"Хотя Байден подтвердил свою чрезвычайно позицию о том, что Соединенные Штаты не будут осуществлять военное вмешательство, если Россия не нападет на союзника по НАТО, он даже не упомянул о перспективе того, что он может рассмотреть возможность прямого военного вмешательства в поддержку Израиля, не говоря уже о том, чтобы инициировать публичные дебаты".

"Вопрос далеко не академический. 17 октября агентство Axios сообщило , что Байден и его команда серьезно обсудили с военным кабинетом Израиля перспективу прямого военного вмешательства США, если "Хезболла" откроет второй фронт, напав на север Израиля.

Советник по национальной безопасности Израиля Цачи Ханегби обратился к этому вопросу на пресс-конференции 17 октября после встреч с Байденом и его командой: "Президент Байден - своими публичными посланиями, своими частными посланиями Ирану и "Хезболле", а также практическими шагами, которые он предпринял - ясно дал понять нашим врагам, что, если они подумают присоединиться к нападению на Израиль, в этом будет участие Америки, и Израиль не будет одиноким".

Когда президента Байдена спросили о подобных репортажах во время пресс-конференции на борту Air Force One, возвращающегося в Вашингтон, президент Байден дал очень краткий ответ: "Неправда".

Речь Байдена никак не подготовила американское общество к такой возможности.

Вмешательство, не инициированное враждебными действиями против вооруженных сил США или других объектов США в регионе, поднимает некоторые важные вопросы. Повысят ли авиаудары США по "Хезболле" в Ливане вероятность того, что конфликт распространится и включит в себя непосредственно Иран, а не будет ограничиваться вторым фронтом Израиля и "Хезболлы"? Это важно как с точки зрения потенциальных жертв среди США, так и с точки зрения воздействия на экономику США (через шок цен на нефть), а также с точки зрения возможности того, что другие противники воспользуются преимуществами переброски значительных военно-воздушных и военно-морских сил США в регион в результате распространения вируса военных действий в Персидском заливе. Интересам США будет отвечать отсутствие прямого участия Ирана".

"Справедливости ради надо сказать, - пишет Придди, - что официальные лица США сообщили Axios, что вмешательство США будет зависеть от масштабов участия "Хезболлы" и от того, насколько напряжены возможности Израиля в сложившихся обстоятельствах. Северный фронт для Израиля – это целый ряд возможностей, а не бинарный результат. Тем не менее, если будет серьезная дискуссия о вступлении в войну, американская общественность должна быть к этому подготовлена ​​администрацией".

***

Ясно, что Байдену мир не нужен ни на Украине, ни на Ближнем Востоке.

Его обращение – само по себе провокация нового витка войны в обоих конфликтах.

Мало того, он сознательно расширяет зону ближневосточного конфликта, втягивая туда Иран и Хезбаллу в Ливане.

Он стравливает всех – и участников конфликтов, и своих американских законодателей, и внутрипартийные группы республиканцев и демократов, и избирателей 2024 года.

Кашевар распрей и ненависти – такова суть нынешнего лидера Америки. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697883780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании

- Спикер Мажилиса зачитал обращение Президента к участникам ХІ Гражданского форума

- Инициативы Главы государства способствуют активному увеличению НПО в регионах Казахстана

- Глава Минфина провел очередное заседание Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности

- Памяти нацпроектов

- Демпартия "Ак жол" выступила против повышения НДС и требует провести Парламентские слушания по этому вопросу

- Кадровые перестановки

- Демпартия "Ак жол" предложила провести налоговую амнистию и ввести мораторий на признание сделок недействительными

- Снегозадержатель трубчатый: преимущества и функции